株式会社ハートビーツ、2/24（火）にAmazon Linux 2サポート終了に伴う移行のためのウェビナーを開催

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年2月24日（火）に「【Amazon Linux 2 のEOL迫る】今こそ学ぶ！システム移行の基本と押さえるべき重要ポイント」と題した無料ウェビナーを開催します。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260224/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260217

2026年6月30日に予定されているAmazon Linux 2のサポート終了（EOL）まで残りわずかとなりました。

期限後はセキュリティ更新の停止やAWSの技術サポート対象外となるなど、「未対策のまま運用を続けることで高まるリスク」は無視できない状況にあります。

一方で、移行へのハードルを感じて対応が後回しになっているケースも少なくありません。

本ウェビナーでは、サポート終了後に起こり得る影響とリスクを整理し、移行先OSの選定から、検証（PoC）や移行計画の立て方、ダウンタイムを抑える切替手法、ロールバックの重要性など、移行で失敗しないためのポイントを分かりやすく解説します。



さらに、視聴後アンケート回答者さまへ、移行準備に必要な項目を網羅したチェックリストを配布します。

ウェビナー概要

１．Amazon Linux 2 サポート終了の概要

２．実際にどう対応する？ 移行で失敗しないためのポイント

・EOL影響とリスク整理

・移行先の選び方と判断軸

・移行プロセス（PoC/計画/切替/ロールバック）

・よくある失敗と回避ポイント



3．質疑応答

※視聴後アンケート回答者さまへ、移行準備に必要な項目を網羅したチェックリストを配布

※内容は変更になる場合があります

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260224/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260217

このような課題をお持ちの方におすすめ

⚫︎Amazon Linux 2を利用中で、具体的な移行計画を立てたい

⚫︎移行のリスクや、最適な移行先OSを知りたい

⚫︎日々の業務が忙しく、効率的な移行プロセスを求めている

⚫︎OSのアップデートや移行作業におけるベストプラクティスを習得したい

ウェビナー開催の背景

Amazon Linux 2のEOL対応は、単なるOSの更新ではなく、システムの継続性と安全性を担保するための重要なプロジェクトです。

しかし、「何から着手すべきか分からない」「日々の業務が忙しく後回しになっている」といった声が多く聞かれるのが現状です。

本ウェビナーを通じて、企業が抱える移行への不安を解消し、確実な一歩を踏み出すための情報を提供いたします。

ウェビナー概要

▪️タイトル：【Amazon Linux 2 のEOL迫る】

今こそ学ぶ！システム移行の基本と押さえるべき重要ポイント

▪️開催日時：2026年2月24日（火） 13:00~13:40

※アーカイブ配信：2026年3月3日（火） 15:00~15:40

▪️参加費： 無料

▪️定員： 100名

▪️会場： オンライン配信

▪️主催： 株式会社ハートビーツ

▪️お申し込みURL：https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260224(https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260224/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260227)

登壇者プロフィール

株式会社ハートビーツ

クラウド・アクセラレーション事業部 ビジネス推進グループ

エンジニアリングチーム

清水 祥伽

2013年にハートビーツに入社して運用エンジニアからインフラエンジニアのキャリアをスタート。

現在はゲームタイトルや大規模Webサービスなどのアクセス増減が激しい案件のインフラ設計・運用も複数担当。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260224/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260217

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)