Excellula Visual & Merchandising Evolution　「エクセルーラ ブランド・エボリューション」

佐藤製薬株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤誠一）が展開するオリジナルエイジングケア※1ブランド「エクセルーラ」は、100年を超える佐藤製薬の皮ふ研究から紡がれたアイデンティティをより鮮明にすべく、 2026年春よりブランドのロゴおよびキービジュアルを刷新し、私たちの原点と未来を繋ぐ新たな姿へと進化いたします。

■ブランド刷新の背景

エクセルーラは100年以上の研究を重ねてきた佐藤製薬が、肌の美を細胞※2（セル)から考え、和漢植物研究と皮ふ科学研究をもとに開発したエイジングケア※1ブランドです。2009年の発売以来、「和漢植物研究の応用」「医療用技術の応用」「製剤技術の応用」を３本の柱として展開してきました。

昨今、お客様のニーズやライフスタイル、価値観などが多様化する中で、よりエクセルーラブランドの特徴をわかりやすくお伝えすることでお客様のライフスタイルに寄り添い、ブランドとの新たな接点を創出していただけるようブランドロゴやタグライン、キービジュアルを刷新いたします。

１.和漢植物研究の応用

長年培ってきた和漢植物研究を、皮ふ科学の視点から化粧品へ応用。和漢植物の組み合わせによる相互作用にも着目しています。

２.医療用技術の応用

美肌成分を必要な部位に届けるため、高浸透※3技術「ディープデリバリーシステム」を採用。角層のすみずみまで届けます。

３.製剤技術の応用

1915年の創業以来、数多くの皮ふ治療薬を製造。安定性や使用感、肌へのやさしさまで考え抜いた処方を実現しています。

■新ロゴデザインおよびタグライン

英語表記の「Excellula」から読みやすいカタカナをメインとした「エクセルーラ」へ刷新いたしました。またタグラインは、当社が長年培ってきた和漢植物研究を化粧品へ応用していること、また和漢植物の成分を効率的に肌へと届ける機能性スキンケアであることから、「肌の美を細胞※2 （セル）から」「和漢植物※4のチカラを肌に届ける」といたしました。

■「エクセルーラ」ブランド名の由来

■新ブランドステートメント

肌の美を、細胞※2（セル）から。

ー和漢植物※4のチカラを肌に届けるー

エクセルーラ。それは、エクセレントな肌を、

細胞※2（セル）レベルから考えるスキンケアブランド。

佐藤製薬が100年以上の研究を重ねてきた皮ふ科学研究の知見から、

和漢植物※4と「肌の潜在能力」との関係に着目。

その成果を、「高浸透※3ディープデリバリーシステム」で、

細胞※2の奥までしっかりと届けることで、肌本来の美しさを引き出します。

自然のチカラと科学のチカラ。

ふたつが重なり合って生まれた佐藤製薬のエイジングケア※1が、

内側から豊かなうるおいで満たされた、弾むようなハリ肌をあなたに。

■新キービジュアル

引き続き、松下奈緒さんがエクセルーラのメッセンジャーとして登場。自身のうるおいで満たされたハリのある肌に触れながら、「和漢植物※4のチカラを肌に届ける研究を細胞※2（セル）レベルで重ねたプロダクト」であることを宣言するビジュアルへと刷新しました。

■松下奈緒さんプロフィール

1985年2月8日生まれ、兵庫県出身。2004年女優デビュー以降、数多くのドラマ、映画で主演を演じる。

2010年NHK朝の連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」ではヒロインを演じ、同年紅白歌合戦で紅組の司会を務めた。

現在放送中のドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ/フジテレビ）では主演を務めている。

また、ミュージシャンとしてもオリジナルアルバム9枚をリリースしコンサートツアーも定期的に行い、2026年4月からBillboard Liveツアーも始まる。

毎週土曜朝日放送（テレビ朝日系）「朝だ！生です旅サラダ」ではメインMCを務める。

