関孫六調理シリーズから、長く愛用できるオールステンレス仕様の上位モデルが新登場

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、国内家庭用包丁シェアNo.1ブランド※1「関孫六」より、2025年度グッドデザイン賞を受賞した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」をはじめとするオールステンレス仕様の上位モデルの調理小物シリーズ3種を、2026年2月24日（火）より、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど※2にて発売いたします。

【商品動画はこちら】

おろし器 極目立て/薬味おろし 極目立て： https://youtu.be/fDoj504Y3eo?si=1ZJMak21kX535K5f(https://youtu.be/fDoj504Y3eo?si=1ZJMak21kX535K5f)

スライサー＆千切り 極刃：http(https://youtu.be/qlJnei1-DLs?si=iMGd0T_8BTuoE6hN)s://youtu.be/qlJnei1-DLs?si=iMGd0T_8BTuoE6hN(https://youtu.be/qlJnei1-DLs?si=iMGd0T_8BTuoE6hN)

全国の20代から50代の男女を対象におろし器やスライサー、千切り器に求める条件の調査を行ったところ※3、安全性や機能性はもちろん、お手入れのしやすさを重視する声が大きいことが分かりました。

今回新しく発売した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」「関孫六 オールステンレス 薬味おろし 極目立て」は、目立ての形状と配置の工夫によって、おろしやすさと洗いやすさを両立させました。食材を軽い力でスムーズにおろせるだけでなく、使用後は水で洗い流すだけで食材を洗い落とすことができ、ストレスフリーでご使用できます。

同時に発売する「関孫六 オールステンレス スライサー＆千切り 極刃」は、貝印No.1※4の切れ味を誇るスライサーと、鋭い切れ味のクランク刃でスピーディーに調理できる千切りをセットにした商品です。プレートは取り外して丸洗いできるためお手入れがしやすく、さらに刃部を隠して収納できる設計を採用するなど、安全性にも配慮しています。

また「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」は、公益財団法人日本デザイン振興会主催の『2025年度グッドデザイン賞』を受賞いたしました。プレス成形による目立ては、水で洗い流すだけで食材が落ちるお手入れ性と、その配列の工夫により高い切削力を実現し、清潔性と堅牢性が高く永く使える点をご評価いただきました。

※1 KSP-POS 2024年1ｰ12月より自社集計

※2 店舗によって入荷日が前後いたします。

※3 2021年貝印調べ 20～50代男女 n=718（おろし器）、530（スライサー、千切り器）

※4 自社調べ

商品特長

■関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て 価格：7,700円（税込）

■関孫六 オールステンレス 薬味おろし 極目立て 価格：3,850円（税込）

・軽い力でおろせる独自の目立て。

目立て形状と配置を工夫し、食材を軽い力で

スムーズにおろせる設計。

・食材が目詰まりしない新形状の目立て。

流水だけで食材が綺麗に流れ落ちるため、

ストレスフリー。

・そのまま食卓にも出せるデザイン。

・滑り止めにも収納のカバーにもなるシリコーン製カバー。使用時は滑り止めとして本体を固定。

使用後はシリコーン製カバーが本体を包み込み、刃部を保護。安全かつ快適に収納できる設計。

※食材の保存容器ではありません。

■関孫六 オールステンレス スライサー＆千切り 極刃 価格：6,050円（税込）

・【スライサー】

新設計の刃と機構（特許取得）で食材をスッと

捉え、驚くほどスムーズな薄切りが可能。

軽い力で均一にスライスできる。

・【千切り】

鋭い切れ味で、往復でスピーディーに

調理できるクランク刃。

・プレート切替式で清潔・簡単メンテナンス。

マグネットで固定する構造により、プレートの

着脱がスムーズで安心。お手入れも簡単で、

いつでも清潔に使える。

・プレートをすっきり収納できる省スペース設計。

2枚のプレートを本体にまとめて収納でき、キッチンまわりをスマートに保てる。

スライサーの刃部を隠して収納できるので、安全。

・指ガード付きで、食材を最後まで安心してスライス可能。

