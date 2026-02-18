関孫六調理シリーズから、長く愛用できるオールステンレス仕様の上位モデルが新登場

貝印株式会社

　グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、国内家庭用包丁シェアNo.1ブランド※1「関孫六」より、2025年度グッドデザイン賞を受賞した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」をはじめとするオールステンレス仕様の上位モデルの調理小物シリーズ3種を、2026年2月24日（火）より、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンターなど※2にて発売いたします。




　全国の20代から50代の男女を対象におろし器やスライサー、千切り器に求める条件の調査を行ったところ※3、安全性や機能性はもちろん、お手入れのしやすさを重視する声が大きいことが分かりました。




　今回新しく発売した「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」「関孫六 オールステンレス 薬味おろし 極目立て」は、目立ての形状と配置の工夫によって、おろしやすさと洗いやすさを両立させました。食材を軽い力でスムーズにおろせるだけでなく、使用後は水で洗い流すだけで食材を洗い落とすことができ、ストレスフリーでご使用できます。


　同時に発売する「関孫六 オールステンレス スライサー＆千切り 極刃」は、貝印No.1※4の切れ味を誇るスライサーと、鋭い切れ味のクランク刃でスピーディーに調理できる千切りをセットにした商品です。プレートは取り外して丸洗いできるためお手入れがしやすく、さらに刃部を隠して収納できる設計を採用するなど、安全性にも配慮しています。



　また「関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て（受け皿付き）」は、公益財団法人日本デザイン振興会主催の『2025年度グッドデザイン賞』を受賞いたしました。プレス成形による目立ては、水で洗い流すだけで食材が落ちるお手入れ性と、その配列の工夫により高い切削力を実現し、清潔性と堅牢性が高く永く使える点をご評価いただきました。




※1 KSP-POS 2024年1ｰ12月より自社集計


※2 店舗によって入荷日が前後いたします。


※3 2021年貝印調べ 20～50代男女 n=718（おろし器）、530（スライサー、千切り器）


※4 自社調べ


商品特長


■関孫六 オールステンレス おろし器 極目立て　価格：7,700円（税込）


■関孫六 オールステンレス 薬味おろし 極目立て　価格：3,850円（税込）



・軽い力でおろせる独自の目立て。


　目立て形状と配置を工夫し、食材を軽い力で


　スムーズにおろせる設計。



・食材が目詰まりしない新形状の目立て。


　流水だけで食材が綺麗に流れ落ちるため、


　ストレスフリー。









・そのまま食卓にも出せるデザイン。



・滑り止めにも収納のカバーにもなるシリコーン製カバー。使用時は滑り止めとして本体を固定。


　使用後はシリコーン製カバーが本体を包み込み、刃部を保護。安全かつ快適に収納できる設計。


※食材の保存容器ではありません。






■関孫六 オールステンレス スライサー＆千切り 極刃　価格：6,050円（税込）


・【スライサー】


　新設計の刃と機構（特許取得）で食材をスッと


　捉え、驚くほどスムーズな薄切りが可能。


　軽い力で均一にスライスできる。



・【千切り】


　鋭い切れ味で、往復でスピーディーに


　調理できるクランク刃。



・プレート切替式で清潔・簡単メンテナンス。


　マグネットで固定する構造により、プレートの


　着脱がスムーズで安心。お手入れも簡単で、


　いつでも清潔に使える。






・プレートをすっきり収納できる省スペース設計。


　2枚のプレートを本体にまとめて収納でき、キッチンまわりをスマートに保てる。


　スライサーの刃部を隠して収納できるので、安全。



・指ガード付きで、食材を最後まで安心してスライス可能。


貝印株式会社


1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。


本社：東京都千代田区岩本町3-9-5


代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰　https://www.kai-group.com


