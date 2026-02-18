『心に火をつけるひと言 - 行動を生み出すペップトーク３つの物語 -』（著：占部正尚）2026年2月18日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『心に火をつけるひと言 - 行動を生み出すペップトーク３つの物語 -』（著：占部正尚）を2026年2月18日（水）に発売しました。

大谷翔平選手も使っていた

人が自然と動き出す「ペップトーク」の技術

ペップトークは、アメリカのスポーツの現場で、監督やキャプテンが試合前のロッカールームで交わしてきた、短い激励スピーチから生まれました。30秒から１分ほどの短い言葉が、選手の表情と動きを目に見えて変えていくのです。

２０２３年のワールドベースボールクラシックの大谷翔平選手の名言「憧れるのをやめましょう」も、偶然ですが、ペップトークの構造でできていました。





本書は、励ましや根性論ではなく、「人が自然と前を向いて動き出す言葉の構造」を、３人のリアルな物語を通して解き明かす一冊です。



・左手の感覚を失いながらも音楽を諦めなかったあいちゃん。

・３年間ベンチに立ち続け、自分の居場所を見失いかけた裕太。

・走り続けることしかできず、休む勇気を忘れていた女性・美沙子。



彼らが立ち上がるきっかけとなったのは、特別な才能でも、環境の変化でもありません。

「事実を受け入れ、とらえ方を変え、次の一歩を示す」たった１分の“言葉がけ”でした。

本書では、

１.事実の受け入れ

２.とらえ方の変換

３.してほしい変換

４.背中のひと押し

――というペップトーク４つのステップを、誰でも、今日から使える形で紹介します。

子育て、職場、教育、スポーツ、そして自分自身への声かけに。「どう励ませばいいかわからない」「頑張れと言えなくなった」そんな今の時代だからこそ、多くの読者に届く一冊です。

■書籍情報

『心に火をつけるひと言 - 行動を生み出すペップトーク３つの物語 -』

著者：占部正尚

発売日：2026年2月18日

価格：1,540円（税込）

ISBN：978-4-8470-7633-6

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076338

■著者プロフィール

占部正尚（うらべまさたか）

1962年生まれ、福岡県出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、経営コンサルタント・営業マン・研修講師の3分野で実績を挙げ、2008年よりマーケティングオフィス・ウラベを主宰。マーケティングやロジカルシンキングをテーマに、大手企業や地方自治体を中心に研修や講演会を行い、登壇実績は累計5,000回を超える。研修では、参加者が開始時（朝）と終了時（夕方）では見違えるほどレベルアップしたアウトプットを出すことから、「ワンデー・スキルアップ」との定評がある。近年は、従来の論理的なノウハウに加え、ペップトークによるモチベーションアップに注力し、全国で普及活動を展開中。著書に『ビジネス・ペップトーク～意識改革“の前に“言葉がけ改革”～』（日刊工業新聞社）、『部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ』（日本実業出版社）がある。