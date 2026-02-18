【50歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキング】50歳以上の女性が選ぶ「自慢できること」

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、50代以上のインサイトを日々探求する「ハルメク 生きかた上手研究所」は、50歳以上の女性（事前調査524名、本調査498名）へのアンケート結果をもとにした「50歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキング」を公開しました。テーマは「自慢できること」です。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

【調査概要】

事前調査と本調査に分けて調査を実施。事前調査では「自慢できること」を回答者1名あたり3つまで自由記述で聴取し、回答が多かった21項目を選抜した。本調査では21項目の内容についてそれぞれ7段階で評価を得た。

調査の方法：WEBアンケート

調査の対象：全国50～87歳の女性

調査実施日：事前調査 2025年12月4日（木）～12月8日（月）

本調査 2026年1月5日（月）～1月8日（木）

回答者数 ：事前調査 524名 本調査 498名

※本調査は50代、60代、70代以上が均等になるよう再集計した。本文中の回答者数は再集計後の人数。

調査主体 ：株式会社ハルメク・エイジマーケティング ハルメク 生きかた上手研究所

【集計方法】

各項目の評価（7段階）に応じて配点し、ウエート平均によりランキングを算出した。なお順位は小数第二位以下の差を含めたものである。（同じ数値表示でも第二位以下で差あり。）

[質問] 以下は、ハルトモの皆さんへのアンケートで「自慢できること」として多くあげられたものです。以下のことがらについて、あなたご自身はどの程度自慢できますか。

[配点] とても自慢できる：100点、自慢できる：85点、まあ自慢できる：65点、どちらともいえない：50点、あまり自慢できない：35点、自慢できない：15点、全く自慢できない：0点

※調査主体の「ハルメク 生きかた上手研究所」所長への取材、コメント提供も可能です。

※本リリース内容を掲載いただく際は出典「ハルメク 生きかた上手研究所調べ」と明記をお願いいたします。

【調査サマリ】

【自慢できること】

1位 チャレンジ精神が旺盛

1位は「チャレンジ精神が旺盛」。50代・60代で1位、70代以上で2位だった。

2位 自立心がある

2位は「自立心がある」。50代では5位、60代では2位、70代以上では1位と年代があがるほど上位になっている。

3位 行動力・実行力がある

3位は「行動力・実行力がある」。すべての年代で3位だった。

【自慢できるようになりたいこと】

※「とても自慢できる」～「まあ自慢できる」と回答したもの以外の項目を提示し、その中から「自慢できるようになりたいこと」を１位～３位まで選択してもらった。

1位 健康に自信がある

「自慢できるようになりたいこと」の1位は「健康に自信がある」。すべての年代で1位だった。

2位 時間の使い方がうまい

2位は「時間の使い方がうまい」。50代では5位、60代・70代以上で2位だった。

3位 運動が得意、体力がある

3位は「運動が得意、体力がある」。50代では２位、60代では3位、70代以上で５位だった。

■自慢できること（事前調査の自由回答を抜粋）

1位 チャレンジ精神が旺盛

- 新しい事にチャレンジする力。人生、明日何があるかわからないから、やりたいことを先延ばしにせずやりたいと考えているので（59歳）- 思い立ったらすぐ行動。何でも体験したい、見てみたいなど… (東京在住のためたくさん経験できた)。普通の方の2倍以上はあり、楽しい人生を送ってきたと自慢できます（71歳）

2位 自立心がある

- 休みの日を1人でも楽しめる。やりたいことはやる精神だから（57歳）- 大学卒業後は親に一切頼らず、結婚後も夫の収入に頼らずに生きてきたこと（58歳）- 周りの人達に心配をかけずに、一人で生活していること。これが崩れたら、いろいろな人達にとんでもなく迷惑をかけると思う（87歳）

3位 行動力・実行力がある

- 「いつか」は来ない、「また今度」も来ない、思い立ったらすぐに行動する（62歳）- フットワークが軽いこと。「面倒だな」とか「億劫だな」と思うことがあまりない。さっと動ける。多分元気だから（70歳）- 活動が早い。思い立ったらすぐに取り掛かり、時間の無駄をなくしたい（82歳）

＜その他＞

●思いやりがある

- 人のことを考えることができる。何か作ると、頭の中は「誰々に持って行こう」とすぐに考える。そんなことが、いろいろな場面であること（82歳）

●家族の仲が良い

- 結婚して34年経つが、ほとんど喧嘩をしたことがなく、毎日喋り続け、笑い続けている。お互い人間ができているわけでなく、ただの奇跡だと思っている（61歳）

●育児や介護などをがんばってきた

- 義父母、両親、家族のお世話をたくさんしたこと。自分のことは後回しにして、家族のために頑張ったから。でも、今は後悔もしている（66歳）

●健康に自信がある

- 漢方やアロマで体調管理をしている。薬に頼らず健康維持や不調対策ができるから（69歳）- 年相応に健康。周りの手を煩わせていない（79歳）

●運動が得意・体力がある

- 筋トレを続けている。高齢になってからの活動力や意欲は健康あってこそ。何歳になっても自分の足で歩くことが目標。（62歳）

●その他

- 朝日新聞の「声」という欄に私の書いた投稿記事が6回掲載された。新聞を目にした方からお手紙をいただいたり、新聞がきっかけで私の記事がテレビで取り上げられたりした。来年はユニクロのLifeWear magazineにも掲載予定。自分の書いたものが形に残ることも嬉しいし、それに誰かが共感してくださることがまた嬉しい（51歳）- 即興でピアノ。インスタで毎日配信して、毎日聴いてくれる人がいてくれて楽しい（52歳）- どんな曲でも、ほぼハモることが出来る。50年以上歌っているからかな。ハモることが大好き。幼い頃から好きな歌はテープに録音し、何度も何度も聴いていた。自然とハモりも入れていたからかな（66歳）

※事前調査の自由回答において、「自慢できることは特にない」と回答した人は524名中23名（4.4％）だった。

専門家の見解

ハルメク 生きかた上手研究所 所長

梅津 順江（うめづ ゆきえ）

2016年から現職。年間約900人のシニアへの取材やワークショップを通じて、誌面づくりや商品開発、広告制作に役立てている。時代や世代も捉えて、半歩先の未来を予測・創造している。

著書に『消費の主役は60代 シニア市場最前線』（同文舘出版）など。

自慢は生き方、なりたいのは健康と時間の使い方 50代以上女性の本音

人生を折り返した50代以上の女性が「自慢できること」として挙げた上位は、資格や肩書き、派手な成功ではありませんでした。「チャレンジ精神が旺盛」「自立心がある」「行動力・実行力がある」といった、生き方そのものです。経験を重ねてきたからこそ培われた、自分の姿勢や態度への自負がうかがえます。一方で、「自慢できるようになりたいこと」では、「健康」「時間の使い方」「体力」と、身体や時間に関する項目が上位を占めました。行動力や挑戦意欲はある。でも時間と体が追いつかない。もっと動けたらいいのに・・そんな本音が透けて見えます。

50代以上になると、生きる年月が無限ではないことを、頭ではなく実感として理解するようになります。その結果、すでに獲得したものと、これから失われていくものを冷静に見つめる視点が育ちます。「時間を効率よく使おう」という発想より、「時間を納得して使いたい」という欲求が強まるのも、この世代ならではです。特に60代・70代で「時間の使い方がうまい」ことが上位に来たのは、残り時間を“消費”ではなく“選択”として使いたい意識の表れでしょう。時間を大切にしたい、体を整えたいという思いは、裏を返せば「まだやりたいことがある」という前向きな意欲の証でもあります。時間を惜しむようになったのは、人生を雑に生きてこなかったからこそなのかもしれません。

年代別に見ると、50代は「思いやり」を、60、70代以上は「自立心」を誇りにしています。50代が仕事や家族など複数の役割の渦中にいる世代だとすれば、60代以降は役割を手放し、「自分で立つ」フェーズに入った世代です。今度は自分の人生を自分で引き受ける。その移行が自然に起きていることが分かります。衰えを嘆くのではなく、「まだ伸びしろがある」と、どこかでほくそ笑んでいる姿さえ想像できます。なお、「自慢できることは特にない」と答えた人はわずか4.4％でした。50代以上の女性は、人生の後半に入ってからこそ、自分の歩みを「自慢できるもの」として語れるようになる世代なのかもしれません。

