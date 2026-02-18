株式会社kickflow、忙しい人事のためのAIスカウトサービス「Scout Base」を導入し、採用の“真の内製化”を実現

株式会社KAEN

忙しい人事のためのAIスカウトサービス「Scout Base」を提供する株式会社KAEN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 勇輝）は、株式会社kickflow（本社：東京都千代田区、代表取締役：重松 泰斗）がScout Baseを導入し、スカウト業務の内製化と採用ナレッジの資産化を実現した活用事例を発表します。

株式会社kickflowは、「エンタープライズ企業の課題と向き合い、未来を切り拓く」をミッションに掲げ、AIを搭載したクラウド型稟議・ワークフローシステム「kickflow」を提供しています。事業拡大に伴い採用の重要性が増す中、採用リソースの不足からスカウト業務における機会損失という課題を抱えていました。Scout Baseの導入により、この課題を解決し、採用担当者が「人間にしかできない本質的な業務」に集中できる体制を構築しました。

■ AIスカウトScout Base導入の背景

事業拡大に伴い採用を強化するkickflow社では、採用担当者2名という限られたリソースの中で、候補者一人ひとりに丁寧なスカウトを送付していました。しかし、手動でのスカウト業務は限界に達し、アプローチしきれない候補者がいる「機会損失」が発生していました。コストをかけて人手を増やしても採用の質は上がらないという判断から、「AIを活用して効率化し、浮いたリソースで社員が“精度の高いスカウト送付”に注力する」という方針のもと、AIスカウトツールの導入を検討し始めました。

同社が目指すのは、AIによる完全自動化ではなく、AIと人間が協業する体制でした。Scout Baseは、Slack上で候補者の確認から送付指示まで完結する手軽さ、そしてエンジニア採用に強みを持つ媒体に対応している点が、フルリモートで働く同社のスタイルに合致し、導入の決め手となりました。

■ 導入後の運用と成果

導入後、kickflow社の採用活動は大きく変化し、以下の3つの具体的な成果が生まれました。

1. スカウト業務の内製化を実現し、採用担当がより本質的な候補者対応に集中可能に

AIが候補者のピックアップを担うことで、採用担当者はスカウト業務に費やしていた時間を大幅に削減。候補者一人ひとりとのコミュニケーションや、他の母集団形成施策といった、より本質的な業務に集中できるようになりました。

2. AIへのフィードバックを通じて、自社に合った採用ナレッジが資産化

Scout Baseへのフィードバックはナレッジとして蓄積され、使えば使うほど自社に最適化されていきます。これにより、属人化しがちな採用ノウハウが「資産」として社内に蓄積され、継続的な採用力の向上に繋がっています。導入からわずか1ヶ月でカスタマーサクセス職の候補者推薦精度が急激に向上するなど、具体的な成果も現れています。

3. Slack完結の運用フローで、部門間の連携がスムーズに

普段利用しているSlack上で候補者の確認から採用部門メンバーとの協議、送付指示までが完結するため、ツール間の移動がなくなり、スムーズな連携が実現しました。これにより、採用の意思決定プロセスが迅速化されています。

■ 株式会社kickflow 担当者様からのコメント

本来ならお会いできたはずの候補者の方へアプローチしきれず、機会損失が生じている実感がありました。Scout BaseはSlackだけで完結できる手軽さと、エンジニア採用に強い点が魅力でした。導入後は、これまで蓄積が難しかった採用ナレッジが資産化され、精度が右肩上がりに高まっていくのを実感しています。（小澤様）

導入1ヶ月で候補者精度が向上し、生成されるスカウト文面も極めて自然で、事前チェックがほとんど不要なクオリティに達しています。AIが無ければスカウト業務だけで丸一日費やすところを今はピックアップを任せられるため、採用担当として本当に注力すべき業務にしっかり時間をかけて取り組めています。（安井様）

Slackのスレッド内で採用部門のメンバーと候補者についてのすり合わせが完結するのが非常に使いやすいと感じています。AIに任せる勇気を持つことで、圧倒的な効率化に繋がると実感できました。（大瀧様）

■ 株式会社kickflowについて

株式会社kickflowは、中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムを開発・運営を行っている企業です。「kickflow」は、300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティ支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載し、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表取締役 重松 泰斗

設立：2021年8月11日

資本金：640,554,800円（資本準備金含む）

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売

WEBサイト：https://kickflow.com/

採用サイト：https://careers.kickflow.co.jp/(https://careers.kickflow.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202602_scoutbase_kaen)

■ Scout Baseについて

Scout Baseは、忙しい人事のためのAIスカウトサービスです。AIが企業固有の採用要件を学習し、候補者のレコメンドからカスタマイズされたスカウト文の生成、送信判断まで一貫してサポートします。

効率化だけでなく、スカウト活動で得られるデータを企業の「採用資産」として蓄積・活用することで、採用活動の属人化を防ぎ、継続的な改善を実現します。初期費用0円・月額固定費0円、レコメンド承認課金（200件30万円～）で利用可能です。

URL：https://scout-base.com/

■ 株式会社KAENについて

株式会社KAENは、「時代を変える産業に火をつける」をミッションに掲げ、未来をより良く変えていく事業・サービスの成長を支援するスタートアップ企業です。 商談獲得プラットフォーム「TAAAN」の運営をはじめ、個人のつながりを活用したリファラル型商談獲得プラットフォーム「UNIIINC.」、 忙しい人事のためのAIスカウトサービス「Scout Base」、法人向けクラウド型パスワード管理サービス「パスクラ」など企業の成長を多方面から支援しています。

社名: 株式会社KAEN

代表: 代表取締役 川田勇輝

事業: 「TAAAN」「UNIIINC.」「Scout Base」「パスクラ」の企画・開発・運営

設立: 2019年12月27日

本社: 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2階-A

コーポレートサイト: https://kaen-inc.com/