Qoo10とLDK the Beautyのスペシャルなタイアップが実現「LDK the Beauty」初の付録付き雑誌が2/20発売！

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、株式会社晋遊舎が発行する雑誌「LDK the Beauty」とタイアップし、2026年2月20日（金）発売の「LDK the Beauty」4月号に、Qoo10で人気の韓国コスメの現品2点とサンプル4点を付録として提供します。こちらは「LDK the Beauty」のテストでも高評価を獲得しており、「LDK the Beauty」としては、同誌史上初となる、「付録付き雑誌」となります。



LDK the Beauty × Qoo10 特設ページ：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=313035

「LDK the Beauty」4月号の付録となるのは、LDK the Beautyのテストで高評価を受賞したアイテムから、Qoo10が厳選した人気コスメブランドである、medicube、UNOVE、Anua、fwee、Ariul、INNISFREEの6点です。昨今では、韓国コスメへの関心が非常に高い一方で、「自分に合うものを選びたい」「選択肢が多い中で、失敗したくない」という声も多くあります。その声に応えるため、今回、 "テストする美容雑誌"をコンセプトにコスメを比較検証し、読者から信頼を得ている月刊誌「LDK the Beauty」とタッグを組みました。Qoo10で人気の韓国コスメを雑誌の付録として提供することで、これまで気になっていたけれど使用したことがなかったという方にも、気軽にお試しいただける機会を提供できると考えています。

今後もQoo10は、様々な手法を用いて、多くのみなさまにコスメを気軽に楽しんでいただけるショッピング体験を提供できるよう、様々な取り組みを続けてまいります。

■LDK the Beauty4月号概要

雑誌名： 「LDK the Beauty」2026年4月号

発売日： 2026年2月20日（金）

特別定価：990円

付録内容： LDK the Beautyテストにて高評価の韓国コスメ計6点（現品2点＋サンプルパウチ等4点）

１.ｍedicube アゼライン酸ナイアシンアミドクリアトナー https://www.qoo10.jp/g/1138674174

２.UNOVE ディープダメージトリートメントEX https://www.qoo10.jp/g/969610627

３.Anua PDRN ヒアルロン酸 カプセル100セラム https://www.qoo10.jp/g/1114201571 ※現品

４.fwee ピンクオブセッションステイフィットティント https://www.qoo10.jp/g/1122797790 ※現品

５.Ariul ザ パーフェクトリップ＆アイ リムーバーパッド https://www.qoo10.jp/g/1069120241

６.INNISFREE レチノール PDRN アドバンスド セラム https://www.qoo10.jp/g/1105218484

※上記6アイテムのうち、現品は３.と４.です。

LDK the Beauty × Qoo10 特設ページ：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=313035

※予想を大幅に上回る反響をいただき、ネット書店を含む多くの書店様で予約受付を終了しております。

※発売日前の書店様およびコンビニエンスストア様への入荷状況等のお問い合わせは、店舗業務の妨げとなりますので、何卒お控えいただきますようお願いいたします。

※Qoo10での発売予定はございませんのでご了承いただけますと幸いです。

