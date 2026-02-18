カビ撃減*¹＋99％除菌*²の二刀流洗剤。洗濯槽まるごと除菌「金のアリエール」誕生！2026年2月下旬より発売

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、衣料用洗剤ブランド『アリエール』より、衣料用液体洗剤「アリエール 超抗菌プレミアム」シリーズにて、衣類・洗濯水・洗濯槽まで99%トリプル除菌*²するだけでなく、洗濯槽のカビまで撃減*¹する「アリエール 超抗菌プレミアム 洗濯槽まるごと除菌」と、その他2製品を含めたシリーズ全3種の製品をフルリニューアルして2026年2月下旬より全国で発売いたします。

二刀流洗剤誕生！カビ撃減*¹＋除菌*²の「アリエール 超抗菌プレミアム 洗濯槽まるごと除菌」

日々の洗濯時のストレスは、衣類の汚れ落ち具合やニオイの不満に限りません。洗濯槽から漂う不快なニオイや、洗濯槽の見えないカビ汚れが気になりながらも、どうにもならないと思いあきらめている方も少なくありません。実際に、P&Gの調べでは、洗濯槽の見えないところの汚れが気になる人は43%にものぼることがわかっています。カビは洗濯槽の中や目に見えない裏側でも発生しやすく、洗濯槽や洗濯物のニオイの原因になっています。そんな洗濯槽のニオイやカビのお悩みに対して、この度、「アリエール 超抗菌プレミアム 洗濯槽まるごと除菌」は、液体洗剤で唯一*³のカビの撃減*¹と除菌*²の二刀流にリニューアル。衣類を99%除菌*²するだけでなく、クエン酸による処方で洗濯槽までまるごとカビを撃減*¹します。

シリーズ全体もリニューアルし、洗浄力がアップグレード！

また、「アリエール 超抗菌プレミアム 漂白剤級洗浄」、「アリエール 超抗菌プレミアム 部屋干し超消臭」も、リニューアル。蒸れるとぶり返すタオルのゾンビ臭まで、漂白剤なしで根こそぎ消臭*⁴します。さらに、洗浄成分アップで、食べ物の油汚れに対する洗浄力だけでなく、黒ずみや黄ばみを防止して衣類の白さを保ちます。

アリエール 超抗菌プレミアム 洗濯槽まるごと除菌アリエール 超抗菌プレミアム 漂白剤級洗浄アリエール 超抗菌プレミアム 部屋干し超消臭

*1 洗濯実験環境下で複数回洗浄後のカビ数を評価。全てのカビを除去するわけではありません。

*2 99％除菌は、菌種ではなく菌数を除去することです。全ての菌の巣を除去するわけではありません。

*3 P&G液体洗剤内

*4 当社液体洗剤と2026年1月時点の市場No.1酸素系液体漂白剤の併用での比較(P&G調べ)。ニオイの度合いにより、消臭の程度は異なります。漂白剤は洗濯機直投入の条件でテスト。

【製品概要】

【製品概要】

