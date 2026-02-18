保護犬と老猫とのかけがえのない日々を描く西原理恵子のハートフルコミック、『ねこいぬ漫画かき』1巻が3月18日発売決定！

株式会社新潮社

西原理恵子さんの最新作『ねこいぬ漫画かき』第1巻が、2026年3月18日（水）に新潮社より刊行されます。

本作は西原さんにとって「はじめてのいぬ」だった保護犬のぽんさんと、年老いてやりたい放題のアメショー3匹、90代で毒舌の母・淑子との日々を描くコミックで、月刊文芸誌「小説新潮」にて連載中です。

西原さんらしい愛とユーモアに溢れつつ、猫派も犬派も相好を崩すエピソードが満載であり、やがてせつなさが募るハートフルな作品となっています。

■ 書籍内容紹介

保護犬、老猫3匹、毒舌母との賑やかな日々がいつまでも続けばいいのに――

笑いあり、癒しあり、せつなさありのサイバラ流センチメンタルコミック！アメショーの文田文治さん、菊美さん、こぶの愛猫3匹に加え、サイバラ家に新たにやってきた保護犬のゴールデンレトリバー、ぽんさん。怖がりで人見知りで外が嫌いなぽんさんだけど、毒舌冴える90代の母・淑子も思わず慈しむかわいさで、多忙なサイバラもくびったけ！

■ 著者紹介

西原理恵子（さいばら・りえこ）

1964年高知県生まれ。武蔵野美術大学卒。2004年『毎日かあさん カニ母編』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を、05年『上京ものがたり』『毎日かあさん』で手塚治虫文化賞短編賞を受賞。近著に『ダーリンは80歳』『りえさん手帖』シリーズ等。

■ 書籍データ

【タイトル】ねこいぬ漫画かき １

【著者名】西原理恵子

【発売日】2026年3月18日

【造本】A5判

【定価】1,320円（税込）

【ISBN】978-4-10-301941-1

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/301941/