むつ小川原海洋気象観測センター、 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構と協定書を締結

一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センター

一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センター（代表理事：小林 英一、以下、「MOC」）は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（理事長：高原 一郎、以下「JOGMEC」）と、MOCと国立大学法人神戸大学（以下「神戸大学」）が共同運営する、むつ小川原洋上風況観測試験サイト（以下、「試験サイト」）の円滑な利用の推進を図ることを目的として協定書（以下、「本協定」）を締結しました。

本協定は、JOGMECが実施する洋上風力発電に係るセントラル方式による風況調査の実施に向けて、試験サイトを円滑かつ効率的に活用することを目的とするものです。セントラル方式とは、政府や関係機関が主導して調査等を一元的に実施し、その成果を事業者に提供することで、洋上風力発電の案件形成を効率的に進める仕組みです。

MOCが神戸大学と共同運営する試験サイトは、洋上風力発電に係る風況観測調査で用いられるドップラーライダー等のリモートセンシング機器について、洋上環境下での精度検証を行うことが可能な国内初の施設です。JOGMECがセントラル方式のもとで実施するサイト調査のうち、風況観測調査においては、観測機器の精度検証が重要となることから、本協定に基づき、試験サイトの円滑な利用を推進するための情報交換・意見交換を予定しております。

今後もMOCは、神戸大学をはじめとする関係機関との連携のもと、試験サイトの安定的な運営と知見の蓄積を通じて、洋上風力発電の技術的基盤の整備および再生可能エネルギーの普及・発展に貢献してまいります。

【補足】

・セントラル方式の概要と制度的位置づけ

セントラル方式は、「政府や自治体の主導的な関与により、効率的な案件形成を実現する仕組み」として位置づけられています。この方式では、洋上風力発電の導入にあたり、事業実施区域の指定や発電事業者の公募、案件形成に向けた地域調整、風況調査（サイト調査）、系統接続の確保、環境配慮といった一連のプロセスについて、国が制度的な枠組みを整理し、関係機関が役割分担のもとで実施します。

特に風況調査については、風況・海底地盤・気象海象に関する調査をJOGMECが実施し、その成果を国が実施する公募に参加する事業者に提供することとされています。これにより、従来、複数の事業者が同一海域で類似した調査を行っていたことによる調査の重複や、地域関係者への負担を軽減するとともに、事業者が共通の基礎情報を用いて事業計画を検討できる環境を整えることが目的とされています。

参考：経済産業省資源エネルギー庁「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針」令和６年４月２４日 策定 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/dl/legal/central_unyou.pdf

・風況観測手法について

洋上風力発電では、事業性評価やウィンドファームの実施設計にあたり高精度な風況データを取得することが不可欠です。しかし、そのために洋上に風況観測マストを設置することは、一般的に地元との調整、許認可手続きや多大なコストを要します。近年はこれに代わる観測手法として、国内外でスキャニングライダー（注1）やフローティングライダーシステム（注2）を始めとした、ドップラーライダー（注3）による風況観測が取り入れられています。一方で、これらの観測手法を実務に活用するためには、洋上環境下における観測精度の検証が不可欠とされています。そのため、実際の洋上条件に近い環境で観測機器の性能を検証できる試験サイトは、風況データの信頼性を確保し、洋上風力発電事業の円滑な推進を支える重要な役割を果たします。

洋上風力発電所および風況観測手法の主な事例

注釈

注1）スキャニングライダー：レーザービームを照射し、大気中の浮遊粒子による後方散乱を受信することで、風況を観測できる装置。 沿岸に設置し、洋上に向かってレーザーを発することで洋上の風況を測定できる。スキャニングライダーは首を振りながらレーザーを照射して、レーザーが通った部分の風況を測定する。

注2）フローティングライダーシステム：洋上の浮体構造物に上空の風をレーザーにより測定するドップラーライダーを設置し、洋上の風況観測を行う装置。

（スキャニングライダーやフローティングライダーシステムを利用することにより、気象マストで観測する事が困難であった、洋上の高高度や水深の深い海域での風況観測が比較的容易に可能となります）

注3）ドップラーライダー（Doppler LiDAR）：ドップラー効果による周波数の変移を観測することで、観測対象の相対的な移動速度と変位を観測する事のできるLiDARの一種。LiDARとは、Light Detection and Ranging（光検出と測距）、Laser Imaging Detection and Ranging（レーザー画像検出と測距）の略であり、光を用いたリモートセンシング技術の一つ。ライダーはリモートセンジングで風況観測をおこなうため、風速計などと比較した校正が必須である。

洋上風況観測で使用するフローティングライダーの試験サイトにおける精度検証の様子洋上風況観測で使用するスキャニングライダーの試験サイトにおける精度検証の様子

むつ小川原洋上風況観測試験サイト 概要

公式HP： https://mo-testsite.com/(https://mo-testsite.com/)

むつ小川原洋上風況観測試験サイトは、青森県むつ小川原港内に整備された、風況観測に用いられるドップラーライダー等のリモートセンシング機器の精度検証が可能な国内初の洋上風況観測施設です。2024年4月より、神戸大学と一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センター（MOC）の共同運営体制のもと、本格的な運用を開始しました。現在は観測設備の一般利用者への開放と、風況・気象・海象データの提供を通じて、風力発電事業者や観測事業者、研究者、教育機関、地域関係者などが幅広く利用できる公的な試験サイトの構築を目指しています。

【主な事業】

1.風況観測機器の精度検証

ドップラーライダーなど、風力発電向けの風況観測機器の精度検証に利用可能。精度検証レポートの発行も可能。

2.研究開発・教育利用

風況・気象・海象・環境・生態系などの分野における研究開発プラットフォームとして機能し、神戸大学との共同研究や学生向け教育機会も提供。

3. 地域貢献

観測データを活用した海域利用支援や、青森県内の学術機関との連携による教育活用など、地域との協働を重視。

企業概要

法人名：（非営利型）一般社団法人むつ小川原海洋気象観測センター（英名: Mutsu-Ogawara Metocean Observation Center ; MOC）

住所：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目2-3 鈴和ビル パズル浅草橋

2026年3月に移転予定：

・本社：〒039-1162 青森県八戸市豊洲３番地２５号

・支社：〒658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町５丁目１－１

設立：2024年3月

代表理事：小林 英一

理事：林 泰一、本田 明弘、小長谷 瑞木、辻本 浩史、川本 和宏

監事：飯塚 文彦

構成社員（法人）：レラテック株式会社、一般財団法人日本気象協会、北日本海事興業株式会社、株式会社神戸大学イノベーション

主な事業：国立大学法人神戸大学との連携のもと、「むつ小川原洋上風況観測試験サイト」の管理・運営を実施

HP： https://moc.or.jp/(https://moc.or.jp/)（MOC）、https://mo-testsite.com/（試験サイト）

【問い合わせ先】

MOCへのご相談、ご依頼、ご取材依頼については以下のメールアドレスにお問合せください。

press[*]moc.or.jp

※上記アドレスの[*]を@に変えて使用してください。

むつ小川原洋上風況観測試験サイトのご利用についてはこちらのページよりお問い合わせください。

https://mo-testsite.com/contact/