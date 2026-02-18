「T-FRONTE」（埼玉県戸田市）にゲオグループの4業態が出店　セカンドストリート、ゲオモバイル、ラックラック、カプセル楽局が1フロアに集結

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）は、セカンドストリート、ゲオモバイル、ラックラック、カプセル楽局の4業態を、埼玉県戸田市の「T-FRONTE（ティーフロンテ）」に出店します。ゲオモバイル、ラックラック、カプセル楽局は2026年2月20日（金）に、セカンドストリートは2026年3月13日（金）にオープンします。なお、一つの商業施設内に4業態が出店するのは、ゲオグループとして初となります。

ゲオグループは今後も、継続的な出店を推進することで、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。

＜各店舗イメージ画像＞

■4業態出店の背景

当社は、「豊かで楽しい日常の暮らしを提供する」を企業理念に掲げています。価値あるものを手に取りやすい価格で提供するセカンドストリート、ゲオモバイル、ラックラック、日常の中で楽しさを提供するカプセル楽局。これらの4業態を出店することで、お客さまの「身近な暮らし」を豊かに、そして楽しくすることを目指します。

また、4業態を1フロア内に出店することで、ゲオグループがリユース事業、モバイル事業、オフプライスストア事業、アミューズメント事業など、幅広い事業を展開していることを周知し、さらに多くのお客さまにゲオグループの店舗をお得にご利用いただきたいと考えています。

ゲオグループの共通会員IDである「GEO ID」にご登録いただくと、「ゲオアプリ」および「セカンドストリートアプリ」の会員証や、「セカンドストリートオンラインストア」の店舗取り寄せサービスなど、グループの多彩なサービスをご利用いただけます。また、ゲオグループのプリペイドカード「Lueca（ルエカ）」を買取時にご利用いただくと、買取金額が10％アップしてチャージされます。チャージされた金額はそのままお買い物に利用できるため、ゲオ/ゲオモバイル、セカンドストリートの店舗でお得にサービスをお楽しみいただけます。

4業態を出店する「T-FRONTE」は、生活必需品からグルメ、医療までのテナントがそろう大型商業施設です。JR戸田駅から徒歩1分と好アクセスで、近隣住民を中心に、ファミリー層や通勤・通学客の利用が多いことから、日常使いのお客さまの来店が期待できます。

■店舗概要およびオープン記念イベント概要

・セカンドストリート 戸田T-FRONTE店

所在地 ：埼玉県戸田市新曽662 T-FRONTE 3F

プレオープン期間：2026年2月20日（金）～3月11日（水）10:00～18:00（※1）

（※1）プレオープン期間は、買取のみの営業となります。

オープン日：2026年3月13日（金）

営業時間 ：10:00～21:00

売場面積 ：約490坪

取扱商品 ：メンズ（衣料・服飾品）、レディース（衣料・服飾品）、

キッズ（衣料・服飾品・用品）、ラグジュアリー、家具、家電、

生活雑貨、楽器、スポーツ・アウトドア、ホビー、自転車、

金券、貴金属など 約5万点

イベント ：１.2月20日（金）～3月11日（水）のプレオープン期間、買取金額が全品20％アップ。

２.3月13日（金）～4月12日（日）の期間、当ショップをご利用（販売・買取）いただい

たお客さまに、合計金額2,200円（税込）以上のご購入時にご利用できる300円オフの

レシートクーポンを配布。

・ゲオモバイル 戸田T-FRONTE店

所在地 ：埼玉県戸田市新曽662 T-FRONTE 3F

オープン日：2026年2月20日（金）

営業時間 ：10:00～21:00

売場面積 ：約50坪

取扱商品 ：中古スマホ、タブレット、スマートウォッチなど 約900点

新品・中古ゲームなど 約900点

イベント ：2月20日（金）～3月1日（日）の期間、スマホ・タブレット・AppleWatch・Airpods

が全品10％オフ。中古Switch有機EL・中古PS5は、本体から2,000円オフ。（※2）

（※2）一部対象外の商品があります。

・ラックラック 戸田T-FRONTE店

所在地 ：埼玉県戸田市新曽662 T-FRONTE 3F

オープン日：2026年2月20日（金）

営業時間 ：10:00～21:00

売場面積 ：約117坪

取扱商品 ：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、雑貨、コスメなど

合計約100ブランド、約15,000点

イベント ：2026年2月20日（金）～2月23日（月・祝）の期間、LINEお友だちの方はオフプライス

からさらに20％オフ。LINEお友だち以外の方は10％オフ。（※3）

（※3）一部対象外の商品があります。

・カプセル楽局 戸田T-FRONTE店

所在地 ：埼玉県戸田市新曽662 T-FRONTE 3F

オープン日：2026年2月20日（金）

営業時間 ：10:00～21:00

売場面積 ：約50坪

取扱筐体 ：879機

■セカンドストリートについて

国内外に1,000店舗以上を展開し、「捨てない生活を応援する」総合リユースショップです。衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、家具、家電、スポーツ用品、キッズ用品など、さまざまなアイテムの買取・販売を行っています。ありとあらゆるアイテムを取り扱う大型店舗から各商材に特化した専門店まで、セカンドストリートは多様な店舗タイプとオンラインサービスで、日常の暮らしにリユースを提案します。

■ゲオモバイルについて

全国に800店舗以上を展開するゲオのモバイル専門店です。中古スマホ、タブレットの売買から、ケースや充電器などアクセサリーの販売、格安SIMカードの即日契約まで、モバイル関連製品を総合的に取り扱っています。また、専門知識を持った「スマホ相談員」を育成・配置し、きめ細かなサービスを拡充。お客さまのニーズに合わせたスマホ選びをサポートします。

■ラックラックについて

ゲオグループが展開するオフプライスストアです。メーカーやブランドの余剰在庫やシーズンを過ぎた商品を買い取り、ブランドの垣根を越えて常時90％～30％オフという魅力的な価格で販売しています。店内には、ファッションをはじめ、コスメ、雑貨、ホームファッションまで多彩なアイテムが豊富に並びます。最大で一店舗あたり300ブランド、2万点を超える豊富な品ぞろえで、宝探しのようなショッピング体験をお客さまに提供しています。

■カプセル楽局について

仕事や学校、買い物の帰りに、ふらっと立ち寄ってカプセルトイを手にする楽しさをお客さまに届け、元気を与えられるお店にしたいという思いから、カプセルトイの“カプセル”と薬の“カプセル”をかけたカプセルトイ専門店です。カプセル楽局の店内は、その名の通り薬局がモチーフです。従業員も薬剤師のような白衣を着用しており、アミューズメント事業ならではの遊び心を加えた店舗となっています。

以上