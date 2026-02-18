「GigaCrysta S」シリーズ 第1弾 4K Mini LED & 二刀流DFR対応 「LCD-GDU271JLAQD」発表

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、創業50周年を記念した特別モデルとして、ゲーミングモニターブランド「GigaCrysta（ギガクリスタ）」の最上位シリーズ 「GigaCrysta S（ギガクリスタ エス）」第1弾となる、4K Mini LED採用ゲーミングモニター 「LCD-GDU271JLAQD」 を本日2026年2月18日(水)に発表いたします。

■商品概要

「GigaCrysta S（ギガクリスタ エス）」第1弾「LCD-GDU271JLAQD」[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/160_1_a236e2e1b9a172c7b2a80b35700fa797.jpg?v=202602181151 ]

GigaCrystaのフラッグシップシリーズ「GigaCrysta S」の第1弾として登場する「LCD-GDU271JLAQD」は、創業50周年という節目に、アイ・オー・データがこれまで培ってきた技術を結集した象徴的なモデルです。

日本メーカーとして大切にしてきた 品質・信頼性・使いやすさ に、Mini LEDや二刀流DFR（Dual Frame Rate）といった 最先端の映像・表示技術 を融合。映像表現と応答性能、双方において妥協しないゲーミング体験を実現しました。

■ゲーミングモニターGigaCrysta S「LCD-GDU271JLAQD」5つの特長

１.Mini LED採用！「2304ZONE」でのローカルディミング＆VESA DisplayHDR 1400に対応

Mini LEDバックライトを採用することで、明部と暗部をエリア毎に制御可能となり、より深い「没入感」を体感いただけます。2304ZONEでのローカルディミング対応によって明部と暗部の境をより「きめ細やか」に表現できます。

「2304ZONE」でのローカルディミングに対応！

現在、VESAが定めるHDRの認証規格において最も高品位であるDisplayHDR 1400認証を取得しており、一般的なHDRディスプレイと比べてもよりダイナミックに映像表現が可能です。明るさ性能としても、ピーク輝度が最大1,400cd/平方メートル に達する性能があり、かつMiniLEDバックライトとしても2304ZONEの分割数により、きめ細やかで高コントラストを実現します。

２.あらゆるゲームにフィットする「DFR（Dual Frame Rate）機能搭載」

4K/180Hz ⇔ FHD/360Hzをリモコンでワンタッチ切換可能

DisplayHDR 1400認証！

DFR（Dual Frame Rate）機能により、用途に合わせて解像度/リフレッシュレートのどちらを優先するか選択することができます。

RPG・アクションゲームなどは、より臨場感を高める「4K」解像度で美しい映像を楽しみつつ、FPSゲームなどの動きの激しいゲームは、「360Hz」のハイリフレッシュレートでプレイするなど、２つのモードを切り換えてゲームを楽しむことができます。

・特長３.-1 27型と24型相当を瞬時に切り換えられる！Focus Mode（フォーカスモード）機能

4K／180Hz⇔FHD／360Hzをリモコンでワンタッチ切り換え可能！

Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。

MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示と、FPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り換えることが可能です。

・特長３.-2 新機能「リアル」モードを搭載！

Focus Mode（フォーカスモード）機能

これまで対応していたスケーリング機能に加えて、新たにリアル（Dot by Dot）表示に対応しました！

リアル（Dot by Dot）表示を選択することにより、24型相当の表示でも画素がつぶれず、映像本来の精細さを保ったまま表示できます。もちろん、PS5など解像度固定の機器では、従来通りスケーリング機能でFocus Modeを使用可能です。幅広いデバイスで快適なプレイが可能です。

新機能「リアル」モードを搭載！

※リアルモードは、一部のゲーム機（PS5など）、特定の解像度出力に対応していない機器では使用できません。

４.Clear AIM2（クリアエイムツー）機能でブレを低減し、よりクリアな視認性を！

一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。

Clear AIM2機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを制御し、動きの激しい映像の「ブレ（モーションブラー）」を低減できます。

液晶パネルの動きに合わせMini LEDを上から下へ順に点灯させることによって、従来のClear AIMと比べ輝度が高く、よりブレが少なくクリアになるように実装いたしました。

点滅のタイミングは当社独自のチューニングにより最適化されており、より高い視認性と正確なプレイングをサポートします。

５.どこから見ても美しいIPS方式パネル採用

当社独自チューニングにより最適化された「Clear AIM2」機能でブレを低減し、よりクリアな視認性を！

上下左右178°の広視野角なIPS方式（HFS）パネルを採用し、TNパネルに比べ角度による色やコントラストの変化が少なく、より鮮やかで表現豊かに映します。FPSゲームプレイ時にも敵視認性は高く、迷彩等で背景に紛れ込むような敵も見つけやすくなります。

さらに、画面端に表示されるミニマップや各ステータスなども、色ずれが少ないこのパネルなら確認しやすく、ゲームの世界観を存分に味わえます。

また、広視野角で色鮮やかなパネルでありながらも、動きの激しいゲームでも快適に使用できる応答速度の速いパネルを採用しております。

広視野角IPS方式（HFS）パネル

■商品画像

LCD-GDU271JLAQDLCD-GDU271JLAQD 背面

■GigaCrysta S （ギガクリスタ エス）とは

現実が嫉妬する世界へ

ゲーム体験のファーストクラス

「GigaCrysta S」シリーズは、GigaCrystaの中でも“体験”を重視したフラッグシップモデルです。

Mini LEDや有機ELといった最新ディスプレイ技術を惜しみなく採用し、

国内メーカーならではの緻密なチューニングによって、映像の美しさや没入感を極限まで高めています。

単なるハイエンドスペックだけでなく、充実した機能・存在感かつ、圧倒的な画質を実現。

さらに、ワンランク上のアフターサポートで、購入後の安心感も備えており、

すべてにおいて「ゲーム体験のファーストクラス」をご提供します。

GigaCrysta特設サイト：https://www.iodata.jp/ssp/lcd/gigacrysta/index.htm

本商品の詳細な仕様や販売情報については、当社商品ページをご覧ください。

GigaCrysta S （ギガクリスタ エス）

Mini LED採用 4K＆180Hz対応広色域27型ゲーミングモニター「GigaCrysta S」

「LCD-GDU271JLAQD」商品ページ

⇒https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gdu271jlaqd/index.htm

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



