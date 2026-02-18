【トロナジャパン】～トロナジャパン2026年春季家庭用冷凍食品～レンジで簡単に調理できる、なか卯監修商品が登場!!

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社トロナジャパン（代表取締役社長：名田 陽一 本社：東京都港区）は３月１日（日）より、2026年春季の家庭用冷凍食品として、新商品9品とリニューアル商品２品を全国の量販店にて順次展開します。

■家庭用冷凍商品になか卯監修の商品が登場!!

なか卯監修の家庭用冷凍食品が新規格で登場。ご自宅の冷凍庫にストックして、食べたい時になか卯監修の味を手軽にお楽しみいただけます。

【新商品】なか卯 親子丼の具 130g×2

なか卯の看板メニューである親子丼を、家庭用冷凍食品「親子丼の具」の新規格として販売します。

国産の鶏肉と玉ねぎを、醤油・みりん・砂糖をベースとし、かつおと昆布の旨みを効かせた少し甘めの和風だれで煮込みました。電子レンジで解凍いただいた後に、器に移してから溶き卵を入れて電子レンジ調理で仕上げていただくことで、手軽に本格的な味わいをお楽しみいただけます。 ※卵は別途ご用意ください。

■トロナジャパンこだわりのピザ2商品が新登場!!

トロナジャパンの祖業として長年培ってきたピザ作りのノウハウをしっかり詰め込んだ2種類のこだわりピザが新登場！

【新商品】ミックスピザ 2枚入り

トースター調理でピザ生地本来のサクッと食感、電子レンジ調理でもちふわの食感が楽しめる、生地が自慢のミックスピザです。トマトケチャップやてりやきソースを絶妙なブレンドで仕上げたコク深いピザソースを使い、4種類のチーズとスパイシーなペパロニ、彩り豊かな野菜をトッピングした見た目も楽しめる一品です。

【新商品】肉ピザDX（デラックス）

ボリューム感のあるもっちり生地に、粗挽き肉のミートソース、肉の旨みと燻製の香りを楽しめるウインナーとベーコンをたっぷりトッピングした食べ応え抜群の肉を味わうピザです。ミルキーなモッツァレラ、コクのあるレッドチェダーが肉の旨みとマッチします。当社が販売している10インチ（約25cm）規格のピザとの平均肉重量比で約20%増のDX（デラックス）なボリュームのため、宅配ピザのようにシェアしながらご家庭で楽しめます。

■おかず三昧シリーズに多彩な５品が新登場!!

おかず三昧シリーズに５品を追加。竜田揚げ、とり天、肉じゃがなどの多彩な商品が新登場します。

【新商品】おかず三昧 若鶏のむね竜田揚げ

衣のカリッとした食感と若鶏むね肉のジューシーな味わいをお楽しみいただける竜田揚げです。片栗粉のみを使って薄衣に仕上げているため、鶏肉ならではの肉感と旨みをお楽しみいただけます。

【新商品】おかず三昧 若鶏のとり天

ニンニクと生姜の風味が鶏肉の旨みを引き立てるとり天です。若鶏のむね肉の柔らかくジューシーな食感をお楽しみいただけます。トースターで、外はサクッと中はふわっとした衣に仕上げていただくのがおすすめです。

【新商品】おかず三昧 肉じゃが

かつおと昆布の風味とじゃがいもの食感にこだわりました。じゃがいもや、玉ねぎ、人参、つるもち食感の春雨などで具沢山に仕上げています。だしの優しい味わいをお楽しみください。

【新商品】おかず三昧 ひとくちカレー揚げ

スパイシーなカレーを包んで揚げた、ごはんに合うおかずです。22種類のスパイスが織りなす豊かな味わいに、食欲そそられます。カレーの味わいを手軽に楽しめるため、食卓やお弁当のおかずとして幅広くご活用いただけます。

【新商品】おかず三昧 もちまるくん チーズ味

北海道産じゃがいもを100％使ったもちもち食感の生地で、チーズソースを包みました。チーズのコクとじゃがいもの甘みのコントラストを楽しめる一品です。

■すき家 牛丼の具に新規格が登場!!

すき家の牛丼の具に新規格が登場!! シーンに合わせてさらにお選びいただきやすくなりました。

【新商品】すき家 牛丼の具 110g×2

すき家の牛丼をご家庭で楽しめる「すき家 牛丼の具」シリーズに、食べ応えのあるどんぶりサイズ110gの２袋入りが新登場。

すき家“秘伝のタレ”で丁寧に煮込んだ牛肉とタマネギはごはんと相性抜群です。ご家庭で温かいごはんにのせてお楽しみください。

■おかず三昧シリーズ２商品を自然解凍対応にリニューアル！

おかず三昧シリーズ「おかず三昧 若鶏の照り焼き」と「おかず三昧 若鶏の西京焼き」を、味わいそのままに自然解凍対応商品としてリニューアルしました。

【リニューアル商品】

おかず三昧 若鶏の照り焼き

若鶏のもも肉をコクと旨みのある特製だれで焼き上げた照り焼きが、自然解凍対応になりました。冷めても柔らかくお弁当にぴったりです。

※2026年5月中旬より配荷開始予定

【リニューアル商品】

おかず三昧 若鶏の西京焼き

ジューシーな鶏もも肉を使った若鶏の西京焼きが、自然解凍対応になりました。西京みその甘みと、香ばしい風味がごはんと相性抜群です。

※2026年2月中旬より配荷開始予定

【トロナジャパン 2026年春季家庭用 新商品、リニューアル商品一覧】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/919_1_310dde989bda1c0ace7d7c302322ce0c.jpg?v=202602181151 ]

＜トロナジャパン＞

ゼンショーグループの食品メーカーとして、ピザや惣菜、グループの外食業態の冷凍食品などを企画・開発し、国内７つの営業拠点を通して販売しています。