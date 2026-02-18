【ムーミン】新生活にリッチな彩りを。存在感たっぷりの繊細な刺繍で描かれた「ニンニ」＆「リトルミイ」が新登場！使いやすい軽さと自由自在な2wayスタイルで、春のお出かけをより華やかに。
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、その繊細な仕上がりで大好評のムーミン刺繍バッグシリーズに待望の新作が登場。新生活の始まりにふさわしい、新たな2つのデザインが仲間入りいたします。
・ヒースグレー（ニンニ＆リトルミイ） 姿が見えなくなってしまった女の子「ニンニ」と、彼女に立ち向かうことの大切さを伝える「リトルミイ」を描いた、心揺さぶるアート
・チャコール（ムーミン＆スナフキン） ブツブツと怒っていてもどこか微笑ましい「ムーミン」と、薔薇の花を帽子に挿したお茶目な「スナフキン」。二人の関係性が伝わるユニークなアート
2つの新デザインは、スタイリングの主役となる圧倒的な存在感。プリントでは決して出せない刺繍ならではの立体感と温もりが、装いに上質な奥行きを与え、大人の遊び心を優雅に満たしてくれます。
また、愛らしいルックスだけでなく、機能性も追求。約4Lと身の回りの必需品がスマートに収まるサイズ感ながら、重さはわずか約120gの軽さを実現しました。
ニョロニョロの刻印が施された特別なホックや、肩掛け・斜め掛け・手持ちと自由自在に形を変えられる柔らかなハンドルロープ、さらに急な雨でも安心なナイロン素材の軽撥水性など、細部までこだわりと遊び心を詰め込んでいます。お散歩から旅先のサブバッグまで、軽やかに寄り添う「新生活の相棒」にふさわしい仕上がりです。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-02
パッと目を引く、存在感たっぷりのリッチな刺繍デザイン
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
存在感たっぷりのリッチな刺繍デザイン。プリントでは決して出せない立体感と温もりが、装いに上質な奥行きを与え、お出かけの気分を一段と高めてくれます。
この刺繍をより美しく見せるのが、バッグのカラーに合わせたお洒落なロープショルダー。厚手のアウターの上からでもゆったりと斜め掛けができる贅沢な長さを確保し、取り外せば上品な手持ちスタイルにと、その日の装いに合わせて自由自在に印象を変えることが可能です。
機能性とデザイン性を妥協したくない、新生活の毎日を軽やかに、そして華やかに彩る特別な一品。身の回りの必需品をスマートに持ち運ぶたび、繊細な刺繍が手元で優雅に輝きます。
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
スナフキン＆ムーミン
ブツブツ怒っていてもどこか微笑ましい「ムーミン」と薔薇の花を帽子に挿したお茶目な「スナフキン」
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
リトルミイ＆ニンニ
姿が見えなくなってしまった女の子「 ニンニ 」に、立ち向かうことの大切さを伝える「リトルミイ」。
軽さ・使い勝手・可愛さ。一足早く新生活を彩る。多機能な2wayバッグ
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
わずか約120gという驚きの軽さを実現しながら、身の回りの必需品がすっきりと収まる約4Lの容量を備えた2wayバッグ。さらに、開口部にはニョロニョロの刻印が施された特別なスナップボタンを配置。実用性の中に宿る、さりげない遊び心が日常のお出かけをより楽しく彩ります。
可愛さとタフさを両立した、柔らかなハンドルロープ
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
柔らかいポリエステル素材の可愛い持ち手は丈夫で持ちやすいデザイン設計。
少しの雨でも安心の軽撥水加工されたナイロン素材
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
急な天候の変化にも安心して使える、軽撥水ナイロン素材を使用しており、小雨程度ならしっかりと水をはじき、大切な荷物を守ります。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-02/
【新発売】あなたの毎日に寄り添う、特別な一色を
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ
●リッチな刺繍の2wayバッグ RMPK-02 商品詳細
・サイズ：約W35/24×H22×D12cm
・重 量：約120g
・容 量：約4L
・ポケット：ファスナーポケット×1（内側）
・素 材：ナイロン
・ブランド：MOOMIN ムーミン
・6,050円（税込）
今回ご紹介した2つの新柄に加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-02/
●会社概要
・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー
・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐
・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
・設立 ： 1987年5月
・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
・資本金 ： 10,000,000円
・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)