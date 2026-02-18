アイ・オー初！webOS Hub搭載180Hz対応エンターテインメントゲーミングモニター「LCD-GDQ271JAWOS」発表

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、当社初となる「webOS Hub」を搭載した27型ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271JAWOS」を本日2026年2月18日(水)に発表いたします。

■商品概要

webOS Hub搭載27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」LCD-GDQ271JAWOS[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/161_1_bc72ded16f5ee808104c67ad89dd9680.jpg?v=202602181151 ]

本商品は、高リフレッシュレートのゲーミング性能と、エンタメコンテンツを楽しめるスマート機能を1台に融合した、これまでにないエンターテインメントモニターです。チューナーレステレビのような使い方が可能で、PCやテレビを置くスペースが限られる環境にも最適です。

ゲーム用途では最大180Hzの高リフレッシュレートを実現。なめらかで応答性の高い映像表示により、FPSやアクションゲームなども快適にプレイできます。また、WQHD（2560×1440）解像度に対応し、USB Type-C1本で給電も可能なので、テレワーク作業にもおすすめです。

「テレビは置きたくないが配信コンテンツは観たい」「ゲームは高リフレッシュレートで楽しみたい」「仕事はUSB Type‑C(R)で机まわりをシンプルにしたい」といったさまざまなニーズに応え、コンテンツ視聴からゲーム、テレワークまで、あらゆる用途をこの1台で実現します。

■ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271JAWOS」5つの特長

１.webOS Hub搭載！PC不要で様々なコンテンツ、ゲームが楽しめる！

本商品と有線LANもしくは、Wi-Fiを接続することでインターネットに接続できます。

PC不要でお馴染みのNetflix、YouTube、Prime Video、Disney+、Hulu、TVer、U-NEXTなど、さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。

さまざまなコンテンツを楽しめる

・Netflix streaming membership required.

・(C)2025 Amazon.com, Inc. 又はその関連会社。Amazon, Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。Amazon Primeメンバーシップ料金またはPrime Video料金が適用されます。詳細については、primevideo.com/termsをご覧ください。

・(C)2025 Disney and related entities. Disney+ subscription required, conditions apply. HD and 4K Ultra HD available for select titles.

・Hulu subscription required. U.S. only. Terms apply. Hulu and the Hulu logo are registered trademarks of Hulu, LLC.

２.スマホもPCもワイヤレス接続対応！大画面でコンテンツを楽しめる

本商品と、スマホやPCを同一ネットワークで接続することで、モニター画面にコンテンツを表示することができます。

スマホでは、AirPlay2またはMiracastを使用して、スマホのコンテンツを本商品に表示できます。

デバイスから画面をワイヤレス共有し、写真や動画などの日常の記録を大画面でお楽しみいただけます。また、PCとモニターをワイヤレス接続することで、モニターの向きや配置を自由に決められるため、環境に合わせてお使いいただけます。

スマホの画面もワイヤレスで映し出せるPCをワイヤレス接続でスッキリ快適なデスクに！

※お使いのネットワーク環境によっては、2560×1440までの解像度を表示できない場合があります。

※リフレッシュレートは60Hzまでです。

※Miracast、AirPlay2、Homekitについては、利用する端末側がこれらに対応している必要があります。

※デバイスと本商品が同じネットワークに接続している必要があります。

・To Use AirPlay and HomeKit with GDQ271JAWOS Series , the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Apple, AirPlay, Apple Home, and HomeKit are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

３.WQHD＆180Hz対応のなめらか映像美

WQHD（2560×1440）対応となりフルHD（1920×1080）と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。

FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。

４.ケーブル１本で、スマートに接続！USB Type-C(R)65W給電に対応！

本商品とノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。

さらにUSBハブを搭載しているので、本商品と接続したマウスなどのUSB機器をノートPC側で使用できます。

ケーブル１本で、スマートに接続！USB Type-C(R)65W給電に対応！

※USB Type-Cでの映像・音声入力は、ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートが必要です。

※USB Type-Cでの電源供給および充電は、ご使用される機器にUSB Power Delivery対応のUSB Type-Cポートが必要です。

※ノートPCへの給電は65Wまで対応です。

５.Bluetooth(R)接続対応！エンタメを存分に楽しむ

本商品は、Bluetooth接続に対応しています。音楽や映像などエンタメコンテンツをもっとリッチに楽しみたい場合は、Bluetooth対応の外部スピーカーやヘッドホンへの接続が可能です。

ワイヤレスヘッドホンを接続すれば、離れた場所でも音声を楽しめるため、夜間の視聴でも安心です。

■商品画像

Bluetooth(R)接続対応！LCD-GDQ271JAWOSLCD-GDQ271JAWOS 背面

■仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/161_2_aaa2373b74b6527db416305b326c9a26.jpg?v=202602181151 ]

・webOS Hubについて

スマートテレビ、スマートモニターなどのデバイスにおけるコンテンツおよびサービスの可用性およびアクセスは、事前の通知なしにいつでも変更されることがあります。パッケージに表示されているアプリの一部はプリインストールされていない場合があります。ダウンロードにはインターネット接続が必要です。コンテンツパートナーは国によって異なる場合があります。

本商品の詳細な仕様や販売情報については、当社商品ページをご覧ください。

webOS Hub搭載27型ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271JAWOS」商品ページ

⇒https://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gdq271jawos/index.htm

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



