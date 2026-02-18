昨年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録 ゴンチャ春の定番、とろぷる食感の『いちご杏仁』 2月26日(木)より期間限定で登場
株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、2026年2月26日(木)より、“春の風物詩”「いちご杏仁」を期間限定で販売します。今年はファンの皆さまの要望にお応えし、初登場の際に大きなインパクトを残した「阿里山ウーロンティー」をベースティーとして4年ぶりに採用。
さらに、「いちご杏仁 キーホルダー」とドリンクがセットになった特別な「いちご杏仁満喫セット」の販売やオリジナルステッカーのプレゼント、そして隣り合わせると絵がつながる限定カップシールを用いたSNSキャンペーンなどスペシャルなコンテンツを通して、皆さまに幸せな春のひとときをお届けします。
昨年、ゴンチャの期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した“春の風物詩”「いちご杏仁」は、2022年の初登場以来、多くのお客様に愛され続けて今年で5周年を迎えます。記念すべきこの春、絶大なインパクトを残した初登場時にベースティーとして使用した「阿里山ウーロンティー」との組み合わせを復活。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリー、そこに華やかな阿里山ウーロンティーが重なり合い、心ほどけるおいしさが口の中いっぱいに広がります。
ラインナップは、飲むデザートのようにリッチでコクのあるミルクティー（ICED）、シャリっとなめらかなジェラッティー（FROZEN）とすっきり香ばしいアーモンドミルクティー(ICED)の3種類。今年は、「もっと大きなサイズで楽しみたい」という声にお応えしてLサイズも登場します。
大切なあの人と過ごす時間に、そして、頑張る自分へのごほうびに、いつでも、何度でも、ゴンチャがお届けする「幸せな春のひととき」をご堪能ください。
ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。
【こだわりポイント】
１.春の定番！とろぷる食感「いちご杏仁」
香り豊かないちごとコクのある杏仁豆腐が贅沢に一度に溶け合う、ゴンチャ自慢のトッピング。ひと口ごとに、とろけるような口どけと、ぷるんとした幸せな食感が広がります。
２.4年ぶりの再会、甘さを引き立てる「阿里山ウーロンティー」
ベースはフルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティー。いちごの酸味と、杏仁のやさしい甘みを引き立てます。
３.春色に染まる「ストロベリーソース」
つぶつぶ果肉がたまらない、濃く、甘く、ほどよく酸味のあるソースが、まろやかないちご杏仁のアクセントに。混ぜるたび、ドリンクを春色に染めていきます。
【商品情報】
■いちご杏仁 ミルクティー（ICED/M・L）
甘酸っぱいストロベリーソース、“とろぷる”食感のいちご杏仁、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを合わせた、見た目も味わいも華やかな春満開のミルクティー。今年は待望のLサイズも登場し、その幸せな余韻をより長く、たっぷりとお楽しみいただけます。
■いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN/M）
“とろぷる”のいちご杏仁と甘酸っぱいストロベリーソースが絡み合う、ひんやりなめらかなフローズンティー。甘くフルーティーな阿里山ウーロンティーが春の気分にぴったりです。シャリシャリとしたフローズンとぷるぷるの杏仁による食感と味わいのコントラストを楽しめます。
■いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/M・L）
まろやかないちご杏仁に相性ばつぐんのアーモンドミルクを組み合わせた、風味豊かなミルクティー。アーモンドミルクが合わさることで、よりすっきりと香ばしく、杏仁のコクと風味がいっそう豊かに広がります。阿里山ウーロンティーの華やかな香りとアーモンドの香ばしさで、洗練された味わいをお楽しみいただけます。
■いちご杏仁 トッピング
“とろぷる”食感の杏仁豆腐と、甘酸っぱいストロベリーソースが合わさった、ゴンチャ自慢の大人気トッピング。ミルクティーと組み合わせることでデザート感が一気にアップ。飲み進めるごとに変化する味わいもお楽しみください。
●サイズ／販売価格 いちご杏仁 ミルクティー（ICED/M）670円
いちご杏仁 ミルクティー（ICED/L）760円
いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/M）720円
いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/L）810円
いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN/M）700円
いちご杏仁 トッピング 100円
※記載価格はすべて税込みです。
●販売店舗 国内ゴンチャ全店
※一部商品を販売していない店舗がございます。
●発売日 2026年2月26日(木)
モバイルオーダー先行販売：2月24日(火)～ 商品取り扱い全店にて
先行販売：2月19日(木)～ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店
※トッピングのみ全店で2月26日(木)より販売します。
●カスタマイズ 追加トッピングは1つまで可能です。
●公式WEBサイト https://campaign.gongcha.co.jp/ichigoannin-2026/index.html
【おいしいひみつはお茶にあり？「いちご杏仁」ヒストリー】
たくさんのファンに愛されて、ゴンチャの「いちご杏仁」は今年でついに5周年を迎えます。春の定番となった「いちご杏仁」は、組み合わせるベースティーによって味わいが変化することをご存知でしょうか。2026年は、初登場の2022年に大好評だった「阿里山ウーロンティー」をセレクト。ベースティーによる味わいの違いもぜひ楽しんでみてください。
●2022年：阿里山ウーロンティー
すっきりとした風味と、甘くフルーティーで花のような香りが魅力。いちご杏仁のやさしい味わいが引き立つ一杯として登場。
●2023年～2025年：ジャスミングリーンティー
ジャスミンの花の上品で華やかな香りが、いちご杏仁のまろやかさにマッチ。爽やかで春らしい一杯として親しまれました。
●2026年：阿里山ウーロンティー
4年ぶりに復活！フルーティーで澄んだ味わいのお茶と、とろぷるの「いちご杏仁」が、口の中で混ざり合います。
いちご杏仁5周年を盛り上げるキャンペーン＆限定グッズ
「いちご杏仁」5周年を記念し、春のティータイムがいっそう楽しくなる、ゴンチャならではのキャンペーンや限定アイテムを展開します。
【「いちご杏仁 キーホルダー」が手に入る特別なセットが登場】
ミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」が手に入るスペシャルなセットが数量限定で登場。 “とろぷる”な質感を再現した、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムです。My Gong cha会員限定で、いちご杏仁Lサイズ1杯ご購入につき1個（お一人様3セットまで）ご購入いただけます。
●商品名 いちご杏仁満喫セット
●セット内容 いちご杏仁 Lサイズ＋いちご杏仁 キーホルダー
●販売価格 1,500円（税込）※有人レジのみで販売
●対象期間 2026年2月26日(木)～
※カスタマーサポートや店舗へのお電話での在庫確認はいたしかねます。直接店頭にご来店いただき、ご確認をお願いいたします。
※先着順につきなくなり次第終了となります。
※お一人様3セットまでご購入いただけます。(キーホルダー1個につきドリンクLサイズ1杯の購入が必要)
※追加トッピングとゼロアイス、アーモンドミルクティーは追加料金がかかります。
※ドリンクTicketはご利用いただけません。
※セルフレジ、モバイルオーダー、デリバリーではご購入いただけません。
※本品は手作りのため、ひとつひとつの見た目が一点ものの仕上がりとなっています。
※初期不良の場合は、ご購入日から30日以内に限り、良品と交換もしくは返金いたします。交換、返金にはレシートのご提示が必要です。
【先着でプレゼント！「いいお茶しよう」ステッカー】
「いちご杏仁」をご購入のお客様に、「いいお茶しよう」をテーマにした、オリジナルデザインのステッカーをランダムで1枚プレゼント。心ときめく4種類のデザインを展開します。
●配布開始 2026年2月26日(木)～
※「いちご杏仁 ミルクティー/アーモンドミルクティー/ジェラッティー」の中からいずれか1点ご購入につき１枚配布いたします。
※一部店舗では先行して対象商品を販売しておりますが、2月26日(木)からの購入が対象です。
※先着順につきなくなり次第終了となります。
※デリバリーは対象外です。
【絵がつながる「茶ンパイ」カップシール＆SNSキャンペーン】
お茶を囲む楽しい時間を共有する「#いいお茶しよう」キャンペーンを実施いたします。期間中は、2つのカップを近づけるとイラストがつながり、乾杯（＝茶ンパイ）ができる特別なデザインの限定カップシールが登場。
さらに、このカップシールを撮影してSNSへ投稿いただいた方の中から、抽選で計130名様にゴンチャのドリンクが楽しめるドリンクTicketをプレゼントします。
ぜひこの機会に、ご友人やご家族と「いちご杏仁」を楽しみながら、心温まる時間をお過ごしください。
■SNSキャンペーン詳細
●応募期間 2月26日(木 8:00～3月31日(火)23:59
●賞品 抽選で計130名様（X：100名、Instagram：30名）へドリンクTicket2枚をプレゼント
●応募方法
【Ｘ】
公式Xアカウント@gongcha_japan（https://x.com/gongcha_japan）をフォロー。
限定カップシールが映った写真や動画を撮影し、「#いいお茶しよう」を付けてポスト。
【Instagram】
公式Instagramアカウント@gongcha_japan（https://www.instagram.com/gongcha_japan/）をフォロー。限定カップシールが映った写真や動画を撮影し、以下の条件で投稿。
フィード・リールの場合、「#いいお茶しよう」を付けて投稿。
ストーリーズの場合、公式アカウントをメンションして投稿。
※当選の方にのみゴンチャ公式アカウントよりDMをお送りします。
※ドリンクTicketは、全てのドリンクおよび追加トッピングにご利用いただけます。
※モバイルオーダーでのみお使いいただけます。
※モバイルオーダーをご利用の際は、My Gong chaの登録が必要です。
ゴンチャについて
台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。
■会社概要
社名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン
代表者 ： 代表取締役社長 角田 淳
本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階
設立日 ： 2015年3月25日
業務内容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)
URL ： https://www.gongcha.co.jp
※ 本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。
※ 画像は全てイメージです。