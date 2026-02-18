大好評の濃密炭酸※1泡洗顔に、炭※2＋クレイ※3の吸着力をプラスしたさっぱりタイプ「エクセルーラ ムースウォッシュ ディープクリア」〈洗顔料・洗い流し用パック〉新登場

佐藤製薬株式会社

佐藤製薬株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤誠一）は、和漢植物※4のチカラを皮ふ科学のチカラで肌に届けるエイジングケア※5ブランド「エクセルーラ」から、毛穴より小さいミクロの濃密炭酸※1泡と吸着力に優れた「炭※2＋クレイ※3」が、皮脂や毛穴の奥の汚れをしっかり落とす濃密炭酸※1泡洗顔「エクセルーラ ムースウォッシュ ディープクリア」を、全国の薬局・ドラッグストア、自社サイトにて、2026年5月22日(金)より数量限定で発売いたします。

今回、数量限定発売となる「エクセルーラ ムースウォッシュ ディープクリア」は、2025年に発売以来、大好評の濃密炭酸※1泡洗顔「エクセルーラ ムースウォッシュ」のさっぱりタイプです。洗い上がりはさっぱりなのに乾燥しにくく、毛穴の目立たない素肌へと導きます。

■新製品概要

エクセルーラ ムースウォッシュ ディープクリア

〈洗顔料・洗い流し用パック〉

150g 2,300円（税込2,530円）

毛穴より小さいミクロの濃密炭酸※1泡と吸着力に優れた「炭※2＋クレイ※3」が、皮脂や毛穴の奥の汚れをしっかりキャッチします。

洗い上がりはさっぱりなのに、エクセルーラ独自の「フォーカスクリーン処方」で肌のうるおいをキープ。さらに、佐藤製薬が厳選した和漢植物をはじめとする複数の植物エキス※6とビタミンC誘導体※7も配合。毛穴の目立たない素肌へ導きます。

- 無香料、無着色、無鉱物油、アルコールフリー、パラベンフリー、紫外線吸収剤フリー- パッチテスト済み、アレルギーテスト済み

（すべての方に肌トラブル、アレルギーが起こらないということではありません。）

◎ 4つの特長

- 朝晩使用可能１.ミクロの濃密炭酸※1泡と「炭※2＋クレイ※3」が、毛穴の奥の汚れまで吸着

毛穴より小さいミクロの濃密炭酸※1泡が毛穴の奥に入りこみ、汚れを浮かび上がらせます。さらに、微細な孔をもつミクロサイズの粉末である炭※2とホワイトクレイ※3を配合し、毛穴の奥の汚れまでしっかり吸着して、すっきりと洗い流します。

２.さっぱり洗いながらうるおいを守る、フォーカスクリーン処方

洗いあがりはさっぱりとしながらも、エクセルーラ独自の「フォーカスクリーン処方」により肌のうるおいをキープ。汚れだけを選択的に除去するアミノ酸系洗浄成分※8に加え、うるおいバリア成分としてヒアルロン酸※9と3種のセラミド※10を配合しています。

３.毛穴ケア対応の植物エキス※6とビタミンC誘導体※7

毛穴ケア対応成分として、佐藤製薬の長年の和漢植物研究から導き出された3種の植物エキス※6とビタミンC誘導体※7を配合しています。

４.濃密もっちり炭酸※1泡による血行促進※11とハリケア

泡立て時間0秒で、炭酸※1を含んだ手では生み出せない濃密もっちり泡が完成。ハリ成分として２種の植物エキス※12，13と加水分解コラーゲン※12も配合。濃密もっちり泡でマッサージすることで血行を促進し、ハリを与えます。

◎ 使用方法

- 手と顔をぬらした後、容器をよく振ってから、頭部を上にして手のひらに適量（ピンポン玉大程度）をとります。目や口の周りを避けて顔全体に泡を広げ、やさしくマッサージした後、水またはぬるま湯で十分に洗い流します。

＊手や顔がぬれていなくても使用できます。

30秒のスぺシャルケア- 毛穴汚れが特に気になる時には、泡を広げた後そのまま30秒程度パックすることもできます。

＊さっぱりとした洗い上がりがお好みの方は、本製品をご使用後に洗顔料のご使用をおすすめします。

■エクセルーラとは

100年以上の研究を重ねてきた佐藤製薬が、肌の美を細胞※14(セル) から考え、和漢植物研究と皮ふ科学研究をもとに開発したエイジングケア※5ブランドです。

▶そのほかの製品はこちらをご覧下さい

https://www.excellula.jp/

１.和漢植物研究の応用

長年培ってきた和漢植物研究を、皮ふ科学の視点から化粧品へ応用。和漢植物の組み合わせによる相互作用にも着目しています。

２.医療用技術の応用

美肌成分を必要な部位に届けるため、高浸透※15技術「ディープデリバリーシステム」を採用。角層のすみずみまで届けます。

３.製剤技術の応用

1915年の創業以来、数多くの皮ふ治療薬を製造。安定性や使用感、肌へのやさしさまで考え抜いた処方を実現しています。

ホームページ：https://www.excellula.jp/

公式Instagramアカウント:＠excellula_sato(https://www.instagram.com/excellula_sato/)

※1 炭酸ガス (噴射剤) ※2 汚れ吸着成分 ※3 カオリン(汚れ吸着成分) ※4 保湿成分、整肌成分 ※5年齢にあったお手入れ ※6引き締め成分 ※7リン酸アスコルビルMg (引き締め成分) ※8ココイルメチルタウリンNa (アミノ酸系洗浄成分) ※9 アセチルヒアルロン酸Na (うるおいバリア成分) ※10セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP (すべてうるおいバリア成分) ※11マッサージすることによる ※12ハリ成分 ※13インドナガコショウ果実エキス (ハリ成分) ※14 角層細胞 ※15 角層まで