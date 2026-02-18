バイエル ホールディング株式会社- 直播水稲（湛水・乾田）栽培向けテーラーメイド処方を実装し、多様なニーズに対応- ウォーターセルの営農支援アプリ「アグリノート」の圃場マップと連携し、面積登録が可能に- 水田中干し期間延長時における最適化処方により、メタン排出削減を支援

東京、2026年2月18日 ― バイエル クロップサイエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大島 美紀、以下バイエル クロップサイエンス）は、「水田雑草 テーラーメイド防除(R)」の処方提案を行うウェブアプリケーション「my防除(R)（https://cropscience.bayer.jp/ja/home/product/tailormade-control/）」に、新たに直播水稲（湛水・乾田）栽培向けのテーラーメイド処方を実装するとともに、ウォーターセル株式会社の営農支援アプリ「アグリノート」とのさらなる連携強化により、新たに圃場マップの参照機能を追加しました。

「my防除(R)」は、雑草の発生状況に合わせて最適な除草剤の処方提案と散布タイミングを提案する「水田雑草 テーラーメイド防除(R)」の核となるアプリとして、移植水稲栽培における農薬の使用量を最適化し、防除効果の最大化を支援してまいりました。近年、水稲栽培では大規模化、栽培手法の多様化が進展し、軽労化に貢献する技術として水稲直播栽培が増加傾向にあります。このような中、「my防除(R)」では水稲直播栽培において課題となっていた雑草防除に対応するため、新たに直播水稲（湛水・乾田）栽培に適したテーラーメイド処方の提供を開始しました。これにより、直播水稲栽培の場面においても「my防除(R)」を通して、最適な薬剤（有効成分）、薬量、散布タイミングの支援が可能になります。

また、「my防除(R)」と「アグリノート」の連携機能を強化したことで、新たに「my防除(R)」での除草処方作成時に「アグリノート」に保存されている圃場マップの参照が可能になりました。この機能により、テーラーメイド処方を「アグリノート」に取り込んで防除計画や実績・進捗などの記録・管理をするだけでなく、対象圃場を選択することで合計面積を簡単に入力できるようになり、営農管理のさらなる効率化に貢献します。

さらに、水稲栽培におけるメタン排出削減の有効な方法論として水田中干し期間延長の取り組みが拡大する中、2025年から「my防除(R)」では中干し期間延長時における雑草防除を最適化する処方を提供しています。この「中干し延長」に適した除草処方については、公益財団法人日本植物調節剤研究協会の試験でもその有効性が実証されています。私たちは引き続き雑草防除を最適化しながらメタン排出削減を実現し、カーボンクレジットを創出する取り組みを支援していきます。

バイエル クロップサイエンスは、今後も「水田雑草 テーラーメイド防除(R)」を軸に、個々の農家さんのニーズに寄り添ったサポートを強化し、新規技術やビジネスモデルの開発を通じて、日本の持続可能な農業の実現に貢献してまいります。

バイエルは、ヘルスケアと食糧関連のライフサイエンス領域を中核事業とするグローバル企業です。私たちのミッション「Health for all, Hunger for none（すべての人に健康を、飢餓をゼロに）」のもと、バイエルの製品とサービスを通じて、世界人口の増加と高齢化によって生じる重要課題克服への取り組みをサポートすることで、人々の生活と地球の繁栄に貢献しています。バイエルは、持続可能な発展を推進し、事業を通じて良い影響を創出することに尽力しています。同時に、収益力を高め、イノベーションと成長を通して企業価値を創造することも目指しています。バイエルブランドは、世界各国で信用と信頼性および品質の証となっています。2024年のグループ全体の売上高は466億ユーロ、従業員数は約93,000名、研究開発費は62億ユーロです。詳細はwww.bayer.com(https://www.bayer.com/en/)をご参照ください。

農薬、種子の分野で世界をリードするドイツ・バイエル社 クロップサイエンス部門に属し、日本における農業関連事業を展開しています。環境とヒトにより調和した農薬とその使用法の開発に加え、ドローンをはじめとするロボティクスや、個々の生産者のニーズに応えるテーラーメイド農業を実現するデジタルソリューションの開発・提供を軸に、日本の農業の持続可能な発展に貢献しています。詳細はwww.cropscience.bayer.jp(https://cropscience.bayer.jp/ja/home/), Facebook(https://www.facebook.com/official.bcskk/?_rdr), YouTube(https://www.youtube.com/@BayerCropScienceJapan)をご参照ください。

