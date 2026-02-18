【NHKカルチャー】2月28日（土）19:30～「宝塚OGスペシャルトーク～花組あるある～」紫峰七海・鳳真由・優波慧・飛龍つかさ によるオンライントーク90分。

株式会社エヌエイチケイ文化センターオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326578.html

【“花組ファン必見”のオンライン特別企画】

元宝塚歌劇団花組男役の 紫峰七海・鳳真由・優波慧・飛龍つかさ の4名による「宝塚OGスペシャルトーク～花組あるある～」 をオンラインで開催いたします。

花組公演期間中の特別企画として、舞台裏でのリアルなエピソード、花組ならではの気風、先輩から後輩へ受け継がれてきた組文化など、“花組OGだからこそ語れる話”を 90分たっぷり お届けします。

オンライン配信のため、全国どこからでもご参加可能。

花組の“今と昔”が交差する濃密な時間 をお楽しみください。

【“花組あるある”企画に込めた思い】

宝塚歌劇団のなかでも花組は、気品・品格・華やぎ をまとった組として長く愛されています。

舞台の美しさはもちろん、稽古場で育まれる関係性、先輩から後輩へ受け継がれる作法や所作、“花組らしさ”と呼ばれる独特の温度といった、表からは見えない“文化”こそ花組の大きな魅力です。

本企画は、花組公演期間中というタイミングに合わせ、その熱をファンのみなさまと共有したいという思いから生まれました。

観劇の余韻のなかで、OGたちの生の言葉で“花組の核心”に触れる90分 をお届けします。

【オンラインならではの魅力】

オンライン配信ならではのリラックスした雰囲気の中、

ちょっとオフレコ風のエピソードや “あの頃” の話題も、できる範囲でたっぷりと。

また、全国のファンが同じ時間を共有できるのもオンラインならではの魅力。

開始前には、お好きなドリンクを準備して みんなで“乾杯”。

ご自宅のリビングがそのままトーク会場に早変わりします。

【出演者紹介（元花組男役OG）】

●紫峰 七海（しほう ななみ）

第86期生。花組で数多くの作品に出演し、副組長として組の礎を支えてきた存在。凛とした立ち姿と確かな演技力で舞台に深みをもたらし、長年にわたり愛され続けています。

元宝塚歌劇団花組男役 紫峰 七海さん

●鳳 真由（おおとり まゆ）

第91期生。花組の中心として活躍し、豊かな表現力と洗練された舞台姿が高く評価されてきました。退団後は舞台出演に加え、講演や地域活動など多方面で活躍し、知性と温かさを併せ持つ魅力を発信しています。

元宝塚歌劇団花組男役 鳳 真由さん

●優波 慧（ゆうなみ けい）

第96期生。長身を活かした存在感と誠実な芝居が印象的な男役として花組で活躍。多彩な舞台経験を通じ、しなやかで品のある演技で観客を魅了してきました。

元宝塚歌劇団花組男役 優波 慧さん

●飛龍 つかさ（ひりゅう つかさ）

第98期生。力強い歌声と豊かな表現力で注目され、幅広い役柄を鮮やかに演じてきた男役出身の俳優。熱量ある演技と確かな実力で、舞台を中心に存在感を示し続けています。

元宝塚歌劇団花組男役 飛龍 つかささん

宝塚OGスペシャルトーク～花組あるある～

講師：元宝塚歌劇団花組男役 紫峰 七海・鳳 真由・優波 慧・飛龍 つかさ

開催形式：オンライン

開催日時：2026年2月28日（土）19:30～21:00

受講料：オンライン 4,000円（税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

申し込み・詳細URL：

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326578.html