SAKIYOMI、「カイシャイン」氏による子どものSNS安全啓発活動を支援

株式会社SAKIYOMI

株式会社SAKIYOMI(本社:大阪市北区、代表取締役:吉田 睦史、以下SAKIYOMI)は、SNS教育系インフルエンサーとして活動する「カイシャイン」氏が行う全国の小中学校を対象としたSNS安全教育講演会の取り組みに賛同し、100万円の寄付を実施いたしました。

１．寄付にいたった背景

2024年にSNSをきっかけとして事件に巻き込まれた子どもは1,486人にのぼり、そのうち136人が小学生という深刻な状況が続いています(※)。SNSマーケティング支援を事業とする当社は、SNSが持つ可能性と同時に、その負の側面にも強い責任を感じており、子どもたちの安全を守る活動を支援することを決めました。

また、カイシャイン氏のように、自身が培った影響力を通じて、社会をより良い方向へ導いていこうとする強い意志に深く共感いたしました。SNSの知見と経験を持つからこそ伝えられる「SNSの正しい使い方」を、次世代に無償で届けようとする取り組みは、まさに当社が目指す「影響力を社会のために活かす」という価値観と合致するものです。

当社は、こうした志を持って行動するインフルエンサーがもっと増え、活躍していってほしいと考えています。だからこそ、そのような活動をされている方を当社として積極的に応援していきたい、という想いから、カイシャイン氏の活動を寄付という形で支援することを決定いたしました。

※出典：警察庁「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況」 2025年3月公表 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html

２．カイシャイン氏の活動について

カイシャイン氏は、チャンネル登録者数12万人を超えるSNS教育系YouTuberとして、SNSマーケティングの最前線で活動されてきました。今回、その影響力と専門知識を活かし、全国の学校で無償の講演会を実施し、子どもたちにSNSの光と闇を伝える活動を開始されました。

【クラウドファンディング詳細】

https://camp-fire.jp/projects/914359/view

■代表コメント

株式会社SAKIYOMI 代表取締役 吉田睦史

SNSはコミュニケーションを活性化し、新しい未来を創るツールである一方、使い方を誤れば子どもたちの人生を脅かす凶器にもなり得ます。SNSマーケティング支援を行う企業として、子どもたちが安全にSNSを活用できる環境づくりに貢献することは、私たちの社会的責任であると考えています。

カイシャイン氏のような、影響力を社会のために使おうとする方々の活動を、今後も積極的に応援してまいります。

■株式会社SAKIYOMIについて

代表取締役社長：吉田 睦史

所在地：大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6-24 MF桜橋2ビル 7階

事業内容：Instagramマーケティング支援等

SAKIYOMIは、SNSマーケティングの総合支援企業です。Instagramの運用代行、SNS運用を学ぶオンラインスクール、SNS人材と企業のマッチングなどの事業を通じて、企業が気軽にSNSに挑戦できる機会の創出と、SNS人材が長期的にキャリアを築ける環境づくりの両面から支援を行っています。主催イベント「SNSサミット2025」には約8,000名が参加し、業界内でも高い評価を得ています。

URL：https://sns-sakiyomi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sakiyomi_/