ジール所属 パラアスリート社員、高橋朋希が「都民スポーツ大賞」を受賞

株式会社アバントグループ



アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、デフアスリート社員の高橋朋希（たかはしともき）が、「都民スポーツ大賞」を受賞したことをお知らせします。

東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞 表彰式の模様写真提供：東京都（(C) 東京都）

「都民スポーツ大賞」は、世界的なスポーツ大会において優秀な成績を収めた東京アスリートの功績を称え、その感動を都民と共有することを目的として、平成 20 年度に制定されました。この度、昨年11 月に開催された「第 25 回夏季デフリンピック競技大会 東京 2025（以下、東 京 2025 デフリンピック）」において銅メダルを獲得した、ジール所属 パラアスリート社員 高橋朋希が「都民スポーツ大賞」を受賞し、2月10日に東京都庁で行われた表彰式にて小池百合子東京都知事より表彰されました。

東京都HP：

東京都栄誉賞・都民スポーツ大賞 表彰式（東京2025世界陸上・東京2025デフリンピック）

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/prize/wchtokyo25_tokyo2025deaflympics/report.html

■選手プロフィール

名前：高橋 朋希（たかはし ともき）

出身地：群馬県

生年月日：1997年6月17日

趣味：バイクツーリング・映画鑑賞

競技種目：柔道

クラス：感音性難聴

【主な戦績】

・2025年 11月：デフリンピック競技大会（東京）-100キロ級銅メダル

・2024年 4月：世界ろう者柔道選手権大会（カザフスタン）-100キロ級銅メダル

・2023年 3月：アジアろう者柔道選手権大会（キルギス）-90キロ級銅メダル

ジールは今後も夢に向かって躍進しているパラアスリートの活動を応援していきます。

■ジール パラアスリート支援のご紹介

ジールでは「情熱」を持って夢に向かって躍進しているデフアスリートを含む、パラアスリートを社員として迎え入れ、活動を応援しています。

パラアスリートは、競技や自身の障がいなどについてブログで発信しており、ダイバーシティーの社内外の理解促進に尽力しています。

競技と業務の割合は一人ひとりの希望に合わせて調整しています。働く場所も練習拠点に合わせてリモートワークを中心とし、競技と業務の両立を実現しています。

また、有志のジール社員で「パラスポーツ応援団」を結成し、大会現地での応援やグッズの制作などを企画・推進し、全社一丸となって彼らの活動を支援しています。

ジール パラアスリート支援の詳細：https://www.zdh.co.jp/company/zeal-paraathletes/

ジール サスティナビリティの詳細：https://www.zdh.co.jp/company/sustainability/

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上