タテヨコ自由自在に組み替えられるスタンプ　「連結数字スタンプ」に「月日」「フレーム」が新登場

シヤチハタ株式会社

ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※(代表取締役社長：舟橋 正剛 本社：愛知県名古屋市)は、この度、タテヨコ自由自在に組み替えて連結できる「連結数字スタンプ」から、「月日」と「フレーム」の2タイプを2026年3月9日(月)より発売します。

※社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

「連結数字スタンプ」は、本体の凹凸をはめ合わせて、タテヨコに連結することができる組み替え自由なスタンプです。2023年には、ノートや手帳への記録が便利にできる小さなサイズの数字「ナンバリング」と「万年カレンダー」の2タイプを発売しました。

今回は、デコレーションに負けずしっかりと日付表示できる大きな数字の「月日」と、連結する本数次第で好きなサイズ・形に変えられるイラスト枠・罫線の「フレーム」が仲間入り。昨今の「手帳デコ」「ノートデコ」「コラージュ」の盛り上がりに合わせ、いろもようシリーズのスタンプパッドを活用してデコレーションを楽しめるゴム印として商品化しました。「月日」は、0～9までの数字に加え、「月」「日」「/」の記号がセットになっており、「縁取り数字」と「ベタ数字」の使いやすい2タイプの文字からからお選びいただけます。「フレーム」は生き生きとしたポーズが愛らしい「ねこ」と、さりげなく組み合わせやすい「植物」の2種類の柄をご用意。ふせんの各サイズに合わせてご使用いただけます。

●商品イメージ

●商品特長

・組み合わせてさまざまな用途に使用できる連結式ゴム印

凹凸部をはめ合わせることにより、縦にも横にも連結することができます。また、ゴム印本体の上下を逆さまに連結することで、文字と文字の間に空白をつくることができます。さらに、別売の「フレーム 追加用」や「月日 単品」とも連結できます。「フレーム」は本数の増減でふせんの規格サイズとピッタリ合わせることもできます。

・色ぬりアレンジでもっと楽しく

スタンプを押した後に色をぬることで、さらにオリジナルのデコレーションを楽しむことができます。

スタンプ後の繊細な色ぬりには「いろもようペン」がおすすめです。

【連結数字スタンプ 月日】

●商品ラインナップ/なつ印見本

●連結数字スタンプ 月日 標準小売価格

●使用例

【連結数字スタンプ フレーム】

●商品ラインナップ/なつ印見本

●連結数字スタンプ フレーム 標準小売価格

●使用例

＜商品に関する消費者の方のお問い合わせ先＞

シヤチハタお客様相談室

TEL：052-523-6935