市場データから読み解く。エンバーポイントが小売り・流通業の”One to One”戦略レポートを公開

マーケティングプラットフォームを提供するエンバーポイント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十嵐 真人 以下、「エンバーポイント」）は、小売・流通業界の最新動向とデジタル活用をテーマにしたホワイトペーパー「【小売・流通業界】最新動向とデジタル活用戦略」を公開しました。

本レポートは、614兆円規模の小売・流通市場で勝ち残るための「データ統合→自動化」の考え方と、現場が自走できる運用設計を解説するものです。具体的な成功事例を交えて紹介します。

【レポートの背景】

商業販売額614兆円 、BtoC-EC市場26.1兆円 を誇る日本の小売・流通業界は、いま未曾有の供給制約に直面しています。加速するキャッシュレス化やEC化に伴い、消費者との接点は多角化・デジタル化しましたが、現場では人手不足や「2024年問題」に端を発する物流の停滞が深刻な課題となっています。

本レポートでは、市場が拡大する一方で強まる「運用負荷」と「供給制約」を、いかにデジタル活用で突破すべきかを提言します。顧客接点が増え続ける中、従来の「一斉配信」や「手作業の販促」では、消費者が求めるOne to Oneのタイミングを捉えきれません。本資料を通じて、データと現場を統合し、持続可能な成長を実現するための戦略的な打ち手を整理しました。

【レポートの概要】

●業界の最新動向と、One to One運用を阻む「データ分断」の構造

接点が増えるほどに深刻化する、POS・EC・アプリ・会員DBなどの「データ分断」というボトルネックを詳しく解説します。 データがバラバラなことで発生する「属人化した抽出作業」や「販促費の非効率」を解消し、MAツール等で自動化・統合された運用へとシフトするための具体的な要点を整理します。

●物流制約・省人化など、投資判断に直結する3大トレンド

「輸送能力」の衝撃的なデータに加え、セルフレジ導入率といった店舗の省人化動向を解説します。単なる効率化に留まらない、「顧客体験の向上」と「現場負荷の低減」を両立させるIT投資の優先順位を、「3つの統合（データ・SCM・店舗）」という視点で整理します。

●EC売上率の向上を実現した取り組みの成功事例

本事例では、紙からデジタルへの転換でいかに成果を出したかを公開します。 複雑なデータを整理し、MAツールを導入することで、メール開封率やEC売上率向上を達成した手法と、事業部内で「自走」できる運用体制を構築した 、リアルな変革のプロセスに迫ります。



この一冊で、巨大な変革の時代を勝ち抜くための、具体的かつ実践的なデジタル戦略のヒントが得られます。下記URLからダウンロードしてください。

■ホワイトペーパー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85735/table/47_1_7b37167b654a60af4a6e64c5946ab5bf.jpg?v=202602181151 ]ホワイトペーパーをダウンロード :https://emberpoint.com/blog/whitepaper/260212-001.html



■会社概要

会社名： エンバーポイント株式会社（英文名： EmberPoint Co., Ltd.）

本 社： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7-1 有楽町電気ビル北館20階

代 表： 五十嵐 真人

資本金： 1億円

設 立： 1999年12月

ＵＲＬ： https://emberpoint.com/

■エンバーポイント株式会社について

エンバーポイントは、メールマーケティングの黎明期から20年以上にわたり、企業のコミュニケーション活動を支援しています。業界最高水準のメール配信性能を誇るメール配信サービス「Mail Publisher」を基盤に、現在はMA（マーケティングオートメーション）ツール「Engage Cros」やセミカスタム型モバイルアプリパッケージ「App Publisher」などを通じて、統合メッセージングプラットフォームとして機能強化を図っております。

