CONVERSE×OSAMU GOODSコラボレーションモデルを発売。原田治氏が手がけたキャラクターを落とし込んだファミリーペアモデル

CONVERSE（コンバース）は、イラストレーター原田治氏が手がけるOSAMU GOODS（オサムグッズ）とのコラボレーションモデルを、2026年2月24日よりCONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよびCONVERSE取り扱い各店舗にて発売いたします。

本モデルは、2026年に50周年を迎えたOSAMU GOODSのアニバーサリーイヤーを記念して実現したコラボレーション。コンバースのアイコンであるオールスターをベースに、ジルとジャックやキャットとドッグといったおなじみのキャラクターをデザインに落とし込みました。ライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリントしています。 ベビーから大人までを揃えたファミリーペア仕様で展開し、段ボール地をベースにOSAMU GOODSのロゴやキャラクターをプリントした、レトロなデザインのオリジナルカートンを採用しています。

(C)OSAMU HARADA/KOJI HONPO

ALL STAR AGED OX / OSAMU GOODS(https://converse.co.jp/products/31316250)

品名：ALL STAR AGED OX / OSAMU GOODS（オールスター エイジド OX / オサムグッズ）

価格：13,200(円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ジル＆キャット

素材：アッパ-・キャンバス、アウトソール・ラバー

オールスター エイジド OXをベースに、OSAMU GOODSのキャラクターを落とし込んだコラボレーションモデル。生成りがかったオフホワイトに全体をまとめ、アンティークゴールドのハトメを採用し、レトロでやわらかい雰囲気に仕上げました。付属のギンガムチェックのペアシューレースが雰囲気を変えます。左足にはジル＆ジャックのアートをプリントデザイン。ライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリント。生成りテープや経年変化をイメージしたAGED仕様のディテールを採用し、クラシックな印象に仕上げています。

コンバース直営店限定モデル。

ALL STAR AGED HI / OSAMU GOODS(https://converse.co.jp/products/31316230)

品名：ALL STAR AGED HI / OSAMU GOODS（オールスター エイジド HI / オサムグッズ）

価格：13,200(円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ジル＆ジャック、キャット＆ドッグ

素材：アッパ-・キャンバス、アウトソール・ラバー

オールスター エイジド HIをベースに、OSAMU GOODSのキャラクターを落とし込んだコラボレーションモデル。スモーキーブルーにはジル＆ジャック、アースブラウンにはキャット＆ドッグをプリントし、ブランドの世界観を表現しています。ライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリント。生成りテープや経年変化をイメージしたAGED仕様のディテールを採用し、クラシックな印象に仕上げています。

ALL STAR AGED PT HI / OSAMU GOODS(https://converse.co.jp/products/31317110)

品名：ALL STAR AGED PT HI / OSAMU GOODS（オールスター エイジド PT HI / オサムグッズ）

価格：14,850円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：マルチ

素材：アッパ-・キャンバス、アウトソール・ラバー

オールスター エイジド HIをベースに、OSAMU GOODSのキャラクターと筆記体ロゴを全面にプリントした総柄デザインのコラボレーションモデル。パステル調の配色でまとめることで、OSAMU GOODSらしいやわらかな世界観を表現しています。ライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリント。生成りテープや経年変化をイメージしたAGED仕様のディテールを採用し、レトロな印象に仕上げています。

BABY ALL STAR V-1 / OSAMU GOODS(https://converse.co.jp/products/37303780)

品名：BABY ALL STAR V-1 / OSAMU GOODS（ベビー オールスター V-1 / オサムグッズ）

価格：6,930円（税込）

サイズ：12.0～15.0ccm

カラー：ジル＆ジャック、キャット＆ドッグ

素材：アッパ-・キャンバス、アウトソール・ラバー

脱ぎ履きしやすいベルトタイプを採用し、フィット感の調節が可能。履き口にはやわらかなフォームを配し、足元にやさしくフィットします。インソールにはサイズ変更の目安となるフィッティングチェッカーを搭載。しなやかなラバーアウトソールを採用し、足の動きに合わせて屈曲するなどベビーモデルのスペックを備えています。

ジル＆ジャックをプリントしたスモーキーブルーと、キャット＆ドッグをプリントしたアースブラウンの2カラー展開。ベルト部分には「OSAMU GOODS」のロゴ刺繍を施し、タンライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリントしています。

BABY RS / OSAMU GOODS(https://converse.co.jp/products/37303790)

品名：BABY RS / OSAMU GOODS（ベビー RS / オサムグッズ）

価格：7,150円（税込）

サイズ：13.0～17.0ccm

カラー：レッド、ブラック

素材：アッパ-・コットン/シンセティック、ミドルソール・インジェクションE.V.A、アウトソール・ラバー

ワンベルト仕様を採用し、脱ぎ履きしやすく、ベビーの足にやさしくフィットする設計。軽量で屈曲性に優れたインジェクションE.V.A.ミッドソールを採用し、歩行時の足の動きに合わせてしなやかに屈曲します。かかとにはループを配し、着脱しやすさにも配慮したベビーモデルのスペックを備えています。 ジル＆ジャックのワッペンを配したギンガムチェック柄のアッパーを採用。カウンターには筆記体の「Osamu Goods」ロゴをプリントし、ライニングには「OSAMU GOODS」ロゴと「50th Anniversary」のテキストをプリントしています。

■ さらにカスタマイズサービスにも「OSAMU GOODS」デザインが登場

「ALL STAR」を自分好みのデザインにアレンジできるカスタマイズサービスからも、特別なプリントデザインが登場します。2026年2月24日より、White atelier BY CONVERSE各店、CONVERSE STORE SENDAIおよび公式オンラインショップにて展開。

今回のデザインには、70年代後半から80年代前半の初期OSAMU GOODSに見られる、楕円形の目に切れ込みが入った「スライスドアイ」という描法を採用。どこか懐かしく、クラシックな雰囲気に仕上げています。HIカットは「ジャック」「ベティ」「ジル」などのキャラクターを配したシンプルなワンポイント、OXカットはキャラクターが賑やかに並ぶ総柄のデザインを採用しました。左右で異なるデザインを選択することも可能で、自分だけの特別な一足をお楽しみいただけます。

【OSAMU GOODS】プリントカスタマイズデザイン

対象シューズ：ALL STAR (R) HI / OX ALL WHITE

価格：12,650円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

販売期間：2026年2月24日（火）～

展開店舗：White atelier BY CONVERSE 原宿店・福岡店、CONVERSE STORE SENDAI、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP

■OSAMU GOODSとは

イラストレーター原田治が1976年に発表したキャラクターブランド。

シンプルで温かみのある線画と、日常のワンシーンを切り取ったようなキャラクター表現を特徴とし、文具や雑貨、アパレルなど幅広いアイテムで展開されてきました。世代を超えて親しまれてきた日本を代表するキャラクターブランドのひとつです。

■CONVERSE（コンバース）とは 1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

