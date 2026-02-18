TOKIUM、日本最大級のDX総合展「バックオフィスDXPO大阪」に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年2月24日から2月25日までの2日間、インテックス大阪で開催される「バックオフィスDXPO大阪」に出展いたします。

■開催概要

名称 ：バックオフィスDXPO大阪‘26

主催 ：ブティックス株式会社

開催期間 ：2026年2月24日(火) 9:30-18:00, 2月25日(水) 9:30-16:00

会場 ：インテックス大阪

出展ブース位置：10-9 4号館 経理・財務システム展

8-23 4号館 働き方改革・健康経営展

概要ページ：https://dxpo.jp/real/box/osaka/

来場事前登録（無料）：https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとするクラウドサービスに加えて、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動運転を支援する「経理AIエージェント」など、TOKIUMが提供する幅広いサービスをご紹介します。

また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

■バックオフィスDXPO大阪‘26とは

経営者・総務・人事・経理・DX推進部門の業務効率化・生産性向上・DX推進のためのITソリューション総合展示会です。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/