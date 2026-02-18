フリーズテック「氷撃α」明治安田Jリーグ百年構想リーグ2026/27シーズンサッカーJ2リーグ「横浜FC」オフィシャルサプライヤー継続決定

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)は、サッカーJ2リーグ「横浜FC」と、2026/27シーズンのオフィシャルサプライヤー契約を更新したことをお知らせいたします。

■フリーズテック「氷撃α（アルファ）」が横浜FCをサポート

年々夏の暑さは厳しさを増しており、それは酷暑の中で頑張るアスリート達の体力やパフォーマンス低下にも影響が及んでいると言えます。水分補給・塩分補給での熱中症対策、こまめな休憩による対策はもちろんですが、更に快適に活動ができるよう、「着る」ことによる暑さ対策を提唱しているのが『フリーズテック』です。

フリーズテックは、2022年より横浜FCと手を取り、弊社が推進する活動「ヒートレスキュープロジェクト」の一環として、子ども達が健全にスポーツに取り組める〈暑さ対策〉に注力し取り組んでまいりました。2026年も更なる第一歩として、オフィシャルサプライヤーとして契約を更新し、選手にも商品を提供します。

フリーズテックの中でも「氷撃α」はより冷感持続性（※1）の実感をUPさせた商品となり、より酷暑に適した製品です。昨年に引き続き、2026/27シーズン、横浜FC選手へ商品を提供しチームの活躍を全力でバックアップします。

（※1） 接触熱移動性試験による比較試験（メーカー調べ）

横浜FC 代表コメント

2025シーズンに続き、今シーズンも株式会社リベルタ様にオフィシャルサプライヤーとして熱いサポートをいただけることを大変心強く、光栄に感じております。

昨年の記録的な酷暑のなか、フリーズテック製品は、ピッチで戦う選手たちのコンディション管理を支える一助となりました。

フリーズテックの革新的な技術は、単なる製品提供に留まらず、横浜FCが取り組む「暑熱対策」という重要なテーマに向き合ううえで、大きな意味を持つものだと感じています。

昨シーズンを通じて選手たちがその効果を実感したように、この『氷撃』の輪を横浜から日本中へ、そして世界へ広げていくパートナーとして、共に歩んでいけることを誇りに思います。強固な連携のもと、最高の結果を追い求めてまいります。

■横浜FCとは

横浜FC（YOKOHAMA FC）は、神奈川県横浜市をホームタウンとするプロサッカークラブ。

1998年、横浜フリューゲルス存続を願うサポーターの想いを起点に誕生し、地域に根差したクラブとして活動を続けている。サッカー文化の振興や地域社会への貢献をクラブの重要な使命とし、横浜の人々に誇りと感動を届ける存在である。ホームスタジアムはニッパツ三ツ沢球技場。

横浜FC 公式サイト https://www.yokohamafc.com/

■フリーズテック「氷撃α（アルファ）」とは

先進技術を結集させたことで素材自体が衣服内温度の上昇を自動コントロール。（※1,2）

酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度を快適域に近づける効果により、氷撃冷感プリントの冷感効果を実感アップさせた商品。また、冷感効果はもちろん、衣服内は爽快性（※3）をキープ。酷暑の中、屋外で長時間作業される方やスポーツされる方に適した冷感ウェア。

（※1） 発汗シミュレーション試験による（ユニチカガーメンテック調べ）

（※2） 接触熱移動性試験による比較試験（ユニチカガーメンテック調べ）

（※3） 衣服内温度の上昇をコントロールし、快適な温度帯に近づけることにより得られると考えられるものです（自社調べ）

フリーズテックブランドサイト https://lidef.jp/freezetech/(https://lidef.jp/freezetech/)

株式会社リベルタ 代表コメント

この度、横浜FC様とのオフィシャルサプライヤー契約を更新し、2026/27シーズンも共に戦えることを大変光栄に思います。 昨シーズンに続き、汗と風で驚きの冷感が持続する『フリーズテック 氷撃α』の提供を通じて、選手の皆様が過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮できるようサポートしてまいります。当社の製品が、日々の練習や試合での暑熱対策に貢献し、横浜FCがさらなる高みへと突き進む原動力となることを願っております。2026/27シーズンの横浜FCの飛躍を、全力で応援いたします。