【加賀温泉郷】冬の山中温泉で出会う、しなやかに進化　-舞継ぐ山中節、次のかたちへ。

一般社団法人加賀市観光交流機構

石川県加賀市山中温泉でお披露目となる、

伝統芸能「山中節」の新たな舞台公演「舞継ぐ山中節、次のかたちへ。」 が開催されます。

これまで続いてきた“四季の舞”の魅力を大切にしながら、舞台全体の流れと見え方を整え、より魅せる舞台へと進化します。魅力的なゲストを迎え、伝統と現代表現が交差する特別な3日間をお届けします。

「舞継ぐ山中節、次のかたちへ。」

【開催概要】

日程：2026年2月21日（土）、22日（日）、23日（月・祝）

時間：13:00～16:30（12:30開場）※途中入退場自由

会場：山中座（石川県加賀市山中温泉薬師町ム1番地）

料金

・1日券：大人1,000円／学生500円／山中地域の方500円

・3日間通し券：大人2,000円／学生1,000円／山中地域の方1,000円

※未就学児無料

【出演】

■山中芸妓衆、山中座座員

山中温泉に伝わる唄や踊りを受け継ぎながら、日々の稽古と舞台を通して山中節と四季の舞を守り続けている。座敷唄から舞台公演まで、山中の芸能文化の中心的な担い手。

出演：ぼたん、歳子、晶子、きよ乃、すず音

※日にちによって出演者が異なる場合があります。

ゲスト：

■ヒグマ春夫（映像作家）

映像を軸に、ダンスや音楽、パフォーマンスと組み合わせた時間性のある空間作品を国内外で発表。土地の記憶や身体の動きを映像化する表現を得意とする。

■秀島 実（舞踏家）

舞踏を基盤に、静けさと強度をあわせ持つ身体表現を追求。ゆっくりと立ち上がる動きの中に深い感情を宿す踊りが特徴。

■リマ・マハラザン（ダンサー）

ネパール出身。民族舞踊をベースに、日本各地で公演やワークショップを行う。異文化をつなぐ踊りを大切にしている。

■武元賀寿子（ダンサー・振付）ほか

モダンダンスを基盤に、即興性を生かした作品を制作。振付や後進の育成にも携わる。

江戸時代から唄い継がれる「山中節」

山中温泉に江戸時代から伝わる民謡「山中節」。

北前船の船頭たちが旅の疲れを癒やすため湯に浸かりながら歌い、それを浴衣べが耳で覚え広めた――そんな由来が伝えられています。やがて町の人々の暮らしとともに唄い継がれ、レコード化され全国的な人気を博した時代もありました。昭和の名優・石原裕次郎が愛した唄としても知られています。

唄と踊りが一体となって今日まで継承されている例は全国的にも珍しく、山中節は稀有な温泉地芸能のひとつといえます。

伝統を“今”にひらく、新たな舞台

本公演では、これまでの四季の舞の構成を見直し、より臨場感あふれる舞台へと再構築。

山中芸妓衆と山中座座員に加え、映像・舞踏・ダンスといった異分野の表現者をゲストに迎え、山中節の新たな可能性を探ります。伝統の継承と挑戦。その両輪が織りなす舞台にぜひご期待ください。

【チケットのお取り扱い】

■山中座

TEL.0761-78-5523

石川県加賀市山中温泉薬師町ム１番地

■一般社団法人 山中温泉観光協会

TEL.0761-78-0330

石川県加賀市山中温泉栢野町ハ47-1

公式サイト：https://www.yamanaka-spa.or.jp/

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

一般社団法人 加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net