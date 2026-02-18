AOKIホールディングスと日立ソリューションズ、DX戦略基盤における長期的パートナーシップを構築

株式会社日立ソリューションズAOKIホールディングスのIT高度化に向けたロードマップ

株式会社AOKIホールディングス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：田村 春生／以下、AOKIホールディングス）と株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、DX戦略基盤における長期的なパートナーシップを構築しました。両社は、革新的な顧客体験の実現に向けて、エージェンティックAIやデータ分析を支えるセキュリティとガバナンスを備えたIT基盤を構築し、ファッション、エンターテイメント、アニヴェルセル・ブライダルと幅広いライフシーンを輝かせるAOKIホールディングスの事業を進化させていきます。



少子高齢化や消費行動の多様化が進む中、AOKIホールディングスは日立ソリューションズが提供するデジタルマーケティングソリューション「PointInfinity」をAOKIグループの会員向けのポイント管理システムとして導入し、セキュアなインフラ構築やデータ分析基盤の活用など幅広い領域で取り組みを継続しています。2025年には、生成AIを中心に見据えたアーキテクチャーへの見直しのため、グループ全体で「 Google Workspace 」の稼働を開始し、次世代のIT活用に向けた環境、運用整備を図りました。これにより、メール、動画、音声、SNS投稿などあらかじめ定義されないデータ形式（非構造化データ）と、店舗やECのデータ、社内の業務データを一元的に収集・統合できるデータ活用基盤の構築をめざします。

さらに、2026年から日立ソリューションズの知見を活用し、セキュアで拡張性の高いインフラを実現することでグループ全体のデータを統合的に分析できる環境を整えます。蓄積されたデータと生成AI技術を組み合わせ、顧客のライフスタイルやライフシーンの変化を予測し、最適なタイミングでパーソナライズされた情報やサービスを顧客に提供します。

両社では今後、日立ソリューションズの世界水準の先端ITを採り入れたソリューション、IT基盤のモダナイゼーション、セキュリティを強みに、ガバナンスの強化をはじめ、AIエージェントによるオンラインと店舗のシームレスな体験、マーケティングによる顧客価値向上など、幅広く検討していきます。ITの力により顧客体験を発展し、洗練化させ、一人ひとりが安心して暮らし、さまざまなシーンで輝ける持続可能な社会の実現をめざします。



AOKIホールディングスについて

1958年に紳士服の外商として創業以来、「社会性の追求」「公益性の追求」「公共性の追求」の3つの経営理念を掲げ、企業活動を推進。現在は、ファッション事業に加え、エンターテイメント事業、アニヴェルセル・ブライダル事業を中心としたグループの戦略構築および各事業を支援（純粋持株会社）。時代の変化に対応し、「人々の喜びを創造する」を事業コンセプトとして打ち立て、持続可能な社会実現のため“モノとコトを創造する企業グループ”として社会に貢献しています。

AOKIホールディングス(https://www.aoki-hd.co.jp/index.html)

日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。

※Google Workspace および関連するサービスは、Google LLC の商標です。

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。