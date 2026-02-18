【インサイドセールスの成果を左右するスクリプト設計】成果が出ない本当の原因はどこにあるのか

■ なぜスクリプトを変えても成果が変わらないのか

インサイドセールスの成果が伸び悩むと、

「スクリプトを見直そう」という議論が起こります。

- 言い回しを変える- トークの順番を変える- 成功事例をテンプレート化する

しかし、改善したはずのスクリプトでも、成果が大きく変わらないケースは少なくありません。

問題は“言葉”そのものではなく、スクリプトの設計思想にあります。

■ 台本型スクリプトが機能しない理由

多くのスクリプトは、「何を話すか」に焦点を当てて作られています。

その結果、

- 決まり文句の羅列になっている- 想定問答のテンプレートに偏っている- 相手の反応によって組み替えられない

といった状態に陥ります。

状況が変われば、会話も変わります。

固定化された台本では、柔軟な対応が難しくなります。

■ 問題は話し方ではなく「構造」にある

成果を出し続けるチームのスクリプトは、話し方ではなく構造が整理されています。

たとえば、

- この会話の目的は何か- どんな質問で課題を引き出すのか- 次の行動につなげる提案は何か

といった設計が明確です。

言葉はその場で変えられても、構造が曖昧なままでは再現性は生まれません。

■ 成果を再現できるスクリプトの考え方

重要なのは、「誰に」「何を」「なぜ」伝えるのかを整理することです。

目的が定義され、質問の流れが設計され、提案の意図が共有されているという構造があることで、

誰が話しても一定の成果が再現されます。

スクリプトは台本ではなく、考え方を共有するための設計図です。

■ 本資料で解説している内容

本資料では、

- スクリプトを変えても成果が変わらない理由- 台本型と構造型スクリプトの違い- 反応を引き出す質問設計の考え方- 組織で再現するための運用サイクル

を整理しています。

単なるトーク改善ではなく、成果を積み上げるための設計視点をまとめました。

■ こんな方におすすめ

- インサイドセールスの成果が安定しない- スクリプトを改善しても効果が感じられない- メンバーごとにトークの質にばらつきがある- 属人化を防ぎたい

