【インサイドセールスの成果を左右するスクリプト設計】成果が出ない本当の原因はどこにあるのか
株式会社プロメディアラボ
営業体制や商談創出に関する課題整理を目的とした無料相談も実施しています。
■ なぜスクリプトを変えても成果が変わらないのか
インサイドセールスの成果が伸び悩むと、
「スクリプトを見直そう」という議論が起こります。
- 言い回しを変える
- トークの順番を変える
- 成功事例をテンプレート化する
しかし、改善したはずのスクリプトでも、成果が大きく変わらないケースは少なくありません。
問題は“言葉”そのものではなく、スクリプトの設計思想にあります。
■ 台本型スクリプトが機能しない理由
多くのスクリプトは、「何を話すか」に焦点を当てて作られています。
その結果、
- 決まり文句の羅列になっている
- 想定問答のテンプレートに偏っている
- 相手の反応によって組み替えられない
といった状態に陥ります。
状況が変われば、会話も変わります。
固定化された台本では、柔軟な対応が難しくなります。
■ 問題は話し方ではなく「構造」にある
成果を出し続けるチームのスクリプトは、話し方ではなく構造が整理されています。
たとえば、
- この会話の目的は何か
- どんな質問で課題を引き出すのか
- 次の行動につなげる提案は何か
といった設計が明確です。
言葉はその場で変えられても、構造が曖昧なままでは再現性は生まれません。
■ 成果を再現できるスクリプトの考え方
重要なのは、「誰に」「何を」「なぜ」伝えるのかを整理することです。
目的が定義され、質問の流れが設計され、提案の意図が共有されているという構造があることで、
誰が話しても一定の成果が再現されます。
スクリプトは台本ではなく、考え方を共有するための設計図です。
■ 本資料で解説している内容
本資料では、
- スクリプトを変えても成果が変わらない理由
- 台本型と構造型スクリプトの違い
- 反応を引き出す質問設計の考え方
- 組織で再現するための運用サイクル
を整理しています。
単なるトーク改善ではなく、成果を積み上げるための設計視点をまとめました。
■ こんな方におすすめ
- インサイドセールスの成果が安定しない
- スクリプトを改善しても効果が感じられない
- メンバーごとにトークの質にばらつきがある
- 属人化を防ぎたい
