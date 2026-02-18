「Google Play ベストオブ 2025」受賞の決済アプリを徹底解剖UI/UX分析ホワイトペーパーを無料公開

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎、東京証券取引所グロース：3917、以下「アイリッジ」）は、「Google Play ベストオブ 2025」を受賞した決済アプリのUI/UXを専門的視点で分析したホワイトペーパー「Google Playベストオブ2025に選ばれた決済アプリ徹底解剖」を無料公開することをお知らせします。

・ホワイトペーパー：https://iridge.jp/content/uiux-google-play-best-2025-payment-app/

背景

キャッシュレス決済が日常生活に広く浸透する中、決済アプリにはレジ前という「短時間でストレスのない操作が求められる環境下」での高い利便性が必須となっています。ユーザーに支持されるアプリには、緻密なUI/UX改善のエッセンスや、膨大なフィードバックに基づく工夫が凝縮されています。本資料では、Googleが発表した「Google Play ベストオブ 2025」において高い評価を獲得した2つのアプリを対象に、アイリッジグループの知見に基づいたUI/UX調査を実施しました。

ホワイトペーパー概要

本資料では、300以上のOMO※1アプリ開発・マーケティング支援実績を持つアイリッジの専門的な視点から、Google Play ベストオブ 2025受賞アプリのUI/UXを徹底分析しました。具体的には以下の2アプリを題材に、なぜユーザーに支持されるのか、その要因を紐解きます。

※1）OMO（Online Merges with Offline）：オンラインとオフラインを統合したマーケティング活動

1. 楽天ペイ：「決済特化」のシンプルUIが評価される理由

「日常お役立ち部門」で大賞を受賞した「楽天ペイ」は、多機能でありながらホーム画面を決済のみに絞るシンプルな構成が特徴です。他の決済アプリと比較し、あえて機能を絞ることで、プッシュ通知とQRコードの重複を防ぐなど、ユーザーの使いやすさを最優先したUI設計について分析しています。また、AIチャットボットを活用したユーザー体験向上の仕組みについても解説します。

2. ジハンピ：アプリ操作不要？「徹底したユーザー体験」

「注目トレンド部門」に選出されたサントリーの「ジハンピ」は、自動販売機での決済に特化し、アプリを起動するだけで決済可能になるスムーズな体験を実現しています。60秒・3ステップで完了する登録フローや、必要なタイミングでのみ表示されるチュートリアルなど、ユーザーの手間を極限まで減らすためのUX設計を、他の自販機アプリとも比較しながら解説します。

アイリッジのアプリ成長支援サービスについて

アプリマーケティングやアプリの体験価値向上を目的として、データに基づいた戦略策定から実行支援、UX改善までをワンストップで提供します。行動データと定量・定性データ分析を組み合わせることで、最適なユーザー体験を設計し効果的なマーケティング施策でアプリの成長を加速させるご支援サービスを提供しています。

■主なご支援内容

・アプリマーケティング伴走支援

アプリの立ち上げやリニューアルを含む戦略支援から、リリース後のマーケティング戦略及びコミュニケーション設計・マーケティング運用の伴走支援など、スポットからトータルまで、アプリの成長を幅広くサポートします。

・UXリサーチ、UXコンサルティング

ユーザー調査やアプリのUIUXに特化したエキスパートレビュー、ユーザー行動データ分析などから課題を可視化し、最適なユーザー体験設計をサポート。UXリサーチやUIUX改善、アプリ利用体験向上のためのコンサルティングを行います。

https://iridge.jp/service/app_growth/

株式会社アイリッジは、スマートフォンアプリを活用した企業のOMO（Online Merges with Offline）支援を軸に、リテールテック、フィンテック、MaaS等のDXを推進しています。アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」をはじめ月間アクティブユーザー数1億超のプロダクトを提供するとともに、グループ会社のQoilと連携したビジネスプロデュースにより、戦略立案から開発、マーケティング施策までを一気通貫で支援します。