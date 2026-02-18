【タクシー事業者の「働きやすい職場認証」取得数が前年度比130.7％で過去最多】最新の優良事例を公開

一般財団法人日本海事協会

2024年12月に定められた「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」において、特定技能所属機関には「働きやすい職場認証」の取得が要件として課されました。

これを受け、外国人材の受入れを希望する事業者が早期に本制度へ参画できるよう、事務局では2025年4月から受付期間を通年とする(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000153026.html)などの対応を進めてきました。

こうした状況を背景に、2025年4月から2026年2月16日時点の統計において、タクシー事業者の認証取得数が前年度比130.7％となり過去最多を更新しました。これまでの最多は2023年4月～2024年3月の前年度比116.0％でしたが、今年度の増加ペースはそれを大きく上回っています。

この結果を受け、公式サイト内の求職者向けページ「働きやすい職場のミカタ」において、タクシー事業者の最新の優良事例レポートを公開しました。

未経験＆資格なしでタクシー運転手に異業種転職した若手ドライバーにインタビュー

「働きやすい職場認証制度」公式サイトでは、ドライバー職を職業選択のひとつとして求職者に考えてもらうきっかけを提供するページ「働きやすい職場のミカタ(https://www.untenshashokuba.go.jp/archives/category/hatarakiyasui)」を公開しています。

このページでは、面接対策、業界情報、必要な資格など、ドライバーを志望する求職者に役立つ情報を掲載しています。

2026年2月18日（水）、「働きやすい職場のミカタ」に、連載記事の新作として【認証事業者の現場レポート！タクシー事業者：第一交通武蔵野株式会社(https://www.untenshashokuba.go.jp/archives/8325)】を公開しました。

今回の記事では、「働きやすい職場認証」を取得している認証事業者のもとで働く若手ドライバーにインタビューを実施し、未経験・資格なし（普通運転免許のみ）からタクシードライバーになれた理由をテキストと動画で紹介しています。

また、安定して稼ぐことができる理由や1日の仕事の流れ、働きやすさを感じている理由などのほか、現場責任者からの「経験も年齢も性別も、関係なく働ける職場」というメッセージも掲載しており、求職者が具体的に仕事のイメージを持てる内容になっています。

志望動機は“将来を見据えたステップアップ” 背中を押した「取得費用サポート」と「日当支給」

インタビューに協力したドライバーは、「自分の頑張りが給与に反映され、稼げる環境に行きたい」と考え、不安を抱えながらも全くの未経験で異業種転職を決断しました。

そんなドライバーの背中を押したのが、二種免許取得費用を全額会社がサポートする制度と、自動車学校に通っている期間にも支給される日当です。

「これなら生活・金銭面の心配をせずに挑戦できる！」と、安心して応募できた当時の心境を振り返っています。

最初から安定して稼ぐことができた理由は「丁寧な研修」「給与保証」「タクシー配車アプリ」

記事では、転職直後から安定して収入を得ることができている背景や、「隔日勤務」という勤務スタイルで無理なく働けているタクシードライバーの仕事の流れについて紹介しています。

安定した働き方を支えているのは、入社直後の約2か月間におよぶ研修に加え、勤務開始後3か月間の月30万円の給与保証、さらに保証期間終了後も売上の6割から7割を占めるタクシー配車アプリの存在です。

また、1回の出勤ごとに翌日が休みとなる隔日勤務により十分な休息を確保できている点や、半年に1回の健康診断を受けられる制度に加え、管理職やベテランの先輩が日常的に声をかけ、効率的な運転の工夫を共有するなど、常に誰かが気にかけてくれる職場環境がドライバーの安心感につながっています。

「入社から1年半、問題なく安心して働くことができている」と答えるドライバーが所属する会社では、年齢ではなく人柄を重視した採用を進めており、20代から60代以上まで、年代を問わず幅広い層のドライバー約70人が活躍しています。

通勤や通学の合間に気軽にレポートを楽しんでもらえるよう、SNS用動画(https://youtu.be/SuL5sVZ_x34)も公開中です。

テキスト記事では伝えきれない現場の臨場感やリアルな声を、動画レポートならではの映像と音声でお届けします。実際に運転している様子やインタビューに答える姿をぜひご覧ください。

SNS用動画

YouTubeにて配信

SNS用動画

YouTubeショート、Instagram、Tiktokにて配信

「働きやすい職場のミカタ」

https://www.untenshashokuba.go.jp/archives/category/hatarakiyasui

記事のURL：https://www.untenshashokuba.go.jp/archives/8325

YouTube：https://youtu.be/SuL5sVZ_x34

＜「働きやすい職場認証制度」について＞

正式名称は運転者職場環境良好度認証制度。国土交通省により創設されたトラック、バス、タクシードライバーの“働きやすさ”を認証マークで「見える化」する制度です。求職者の運転者への就職を促進し、運送事業者の人材確保の取り組みを後押しすることを目的としています。

このマークを持つ会社は、ドライバーの労働条件や労働環境を改善する様々な取り組みを行い、認証実施団体によるそれらの内容審査を経て認証されています。

女性ドライバーの積極採用、年間休日の取得数増加、時間外労働の短縮、心と体を守る取り組みなど、働く人ひとりひとりのためにより良い職場環境の実現を目指しており、職場選びの目印となります。

一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

公式ウェブサイト：

https://www.untenshashokuba.go.jp/