中高6年間、探究学習に打ち込んだ先輩が語る！「ドルトンX学園高等学校」がめざす“探究の先”を紐解くウェビナー　～第2回「ミライを変えるXセミナー」を開催～

学校法人 河合塾

河合塾グループの学校法人河合塾学園（本部：愛知県名古屋市、理事長：河合英樹）は、「探究学習が生徒の学びや進路選択にどう寄与するか」をテーマとしたオンラインセミナー（シリーズ企画第2回）を2026年3月8日（日）に開催します。本セミナーは、2027年4月に開校予定の「ドルトンX学園高等学校（以下、ドルトンX学園）」*の最大の特色である探究学習のイメージを膨らませ、探究の先に待つ未来のヒントを得る機会となります。

＊岩手県に設置認可申請予定

■探究学習にまつわる疑問や不安を解消し、未来のヒントを得るオンラインセミナー

変化の激しいこれからの社会において、生徒一人ひとりが自ら考え、行動し、未来を切り拓く力が一層重要視されています。こうした力の育成をめざし、ドルトンX学園は米国ミネルバ大学の教育モデルを参考に、国内外複数の地域拠点に飛び込むダイナミックな探究学習をカリキュラムに取り入れた学校です。

一方、探究学習は2022年度からの新学習指導要領の施行により全国の高校で取り組みが広がっていますが、学習の成果や成長の実感が可視化されにくいため、「探究学習の具体的なイメージが湧かない」、「探究学習と大学入試のつながりが見えにくい」といった疑問や不安を抱える生徒、保護者も少なくありません。

そこで、ドルトンX学園の姉妹校であり、自主性や協働性を軸にした教育に取り組む中高一貫校「ドルトン東京学園」（所在地：東京都調布市、校長：安居長敏）の第1期卒業生をゲストに招き、探究学習のリアルを語るオンラインセミナーを企画しました。

ドルトン東京学園の特徴的なカリキュラムには、自らの課題を探究する「ラボラトリー」の時間が設けられており、自由に学ぶマインドやスキルを身につけます。地域や人との関わりを通じて興味・関心の幅を広げることから始まり、徐々に個人の関心から設定したテーマで探究活動を経験。卒業までには1年間を費やす深い探究に打ち込み、卒業後の進路を考えていきます。生徒たちは校舎内外をフィールドに、2種類のラボに週2時間ずつ取り組み、その結果、入学時から卒業時にかけ非認知能力が大きく伸長したというデータも得られています。

ラボの取り組み風景（2024年度）

今回のセミナーは「“探究”はどこへつながるのか」をテーマに、主体的な学びを徹底して深める6年間を過ごしたドルトン東京学園の卒業生3名が登壇します。中高時代に取り組んだ探究学習の内容や学び、それらが進路選択や大学入試にどのようにつながったのかを実体験にもとづいてお伝えします。

探究学習に関するイベントは数多くありますが、本セミナーのポイントは、探究学習がどのように進路やキャリアにつながったかを卒業生自身が語る点です。あわせて、ドルトンX学園高等学校説明会も実施します。

漠然とした探究学習のイメージを明確にし、さらに探究から得た学びをもとにしたキャリアを知る貴重な機会として、当セミナーを貴媒体でご紹介いただけますと幸いです。

■オンラインシリーズ「ミライを変えるXセミナー」第2回 概要

●日時・内容

3月8日（日）

Part1 10:30～11:30 講演「“探究”はどこへつながるのか？―ドルトン卒業生が語る高校での学び」

Part2 11:30～12:00 ドルトンX学園高等学校説明会（質疑応答あり）

※Part1、Part2のみのご参加も可能です

●登壇者

ドルトン東京学園卒業生3名

（国際基督教大学1年生・早稲田大学政治経済学部1年生・立教大学経営学部1年生）

●対象

主な対象は、新中2生・新中3生とその保護者ですが、学校の先生方や教育関係者も含め、どなたでもご参加いただけます

●定員

200名

●参加費

無料

●参加形式

ウェビナー（ビデオオフ・マイクオフでご参加いただけます）

●申込方法

下記Webサイトからお申し込みください

https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/tankyu-tour/xseminar/

【ドルトンX学園高等学校について】

河合塾グループが2027年4月に岩手県で開校を予定する広域通信制高校。「国内外の地域拠点に滞在する探究学習とオンラインの学び」を実現します。最大の特色は、高校2年次に行う地域での探究学習。3カ月単位で国内外最大4カ所程度の地域拠点に滞在して実施されます。

本校所在地：岩手県一関市花泉町油島上築道34番地1

学校Webサイト：https://www.daltonx.ed.jp/

【ドルトンX学園高等学校 開校記念特別企画について】

ドルトンX学園2年次の探究学習を先取りできる機会として、宿泊型の探究学習プログラム「まるっと探究」と、これからの教育をテーマに参加者と共に考えるオンラインセミナーの2本立てで実施する特別プログラム。2026年1月に開催した第1回オンラインセミナーは、多くの参加者から好評をいただきました。今回、シリーズ企画として第2回を開催します。