『サンマルクカフェ創業祭』開催決定！チョコクロ1個購入でもう1個もらえる「チョコクロBUY1 GET1 FREE」を3月8日(日)、9日(月)の2日間限定で開催

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：小山 典孝）は、3月8日（日）、9日（月）の2日間、『サンマルクカフェ創業祭』を開催いたします。期間中、チョコクロを1個お買い上げのお客様にチョコクロをもう1個プレゼント※する「チョコクロBUY1 GET1 FREE」を実施いたします。

※1会計あたり「チョコクロ」1個までが対象。（複数個ご購入いただいても「チョコクロBUY1 GET1 FREE」の対象となるのは「チョコクロ」1個のみです）

サンマルクカフェは、1999年3月8日に東京・銀座に1号店をオープンして以来、全てのパンを店内で手作りし、作りたて・できたてをご提供するベーカリーカフェとして現在全国に286店舗※を展開し、2026年で創業27周年を迎えます。

※2026年2月18日現在

この度、日頃からサンマルクカフェをご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込め、創業日である3月8日と語呂の良い翌日の3月9日(ｻﾝﾏﾙｸ)に創業祭を開催いたします。期間中両日11時より、「チョコクロBUY 1 GET1 FREE」と銘打ち、創業初期から長年愛される看板商品「チョコクロ」を1個ご購入で、1会計あたり「チョコクロ」1個をプレゼントいたします。

また、数量限定でチョコクロが2個入る限定パッケージ「サンマルクカフェ創業祭BOX」もご用意。サンマルクカフェ1号店とチョコクロ誕生秘話が描かれた特別なBOXです。

おひとりでお楽しみいただくのはもちろんのこと、ご家族やご友人とシェアしたり、まだチョコクロを食べたことない人へのプレゼントとしてご活用いただくなど、この機会にぜひ「チョコクロ」とともに最高のひとときをお過ごしください。

サンマルクカフェ創業祭「チョコクロBUY1 GET1 FREE」概要

開催日時：2026年3月8日（日）、9日（月） 両日11時～閉店

（閉店時間は各店舗により異なる）

内容 ：「チョコクロ」を1個ご購入のお客様に、レジにて「チョコクロ」をもう1個プレゼント

開催店舗：関西国際空港店を除く全国のサンマルクカフェ

※株主優待カード含む、その他値引・割引との併用はできません。

※食材がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※デリバリーは対象外となります。

＜サンマルクカフェについて＞

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：小山 典孝

設立 ：1989年3月

URL ：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により、取り扱いのない商品もございます。