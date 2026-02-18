【越境EC参入の不安を解消】「日本企業が東南アジア・台湾・ブラジルで成長するための完全ロードマップ」無料公開
東南アジア・台湾・ブラジルで最大規模のEコマースプラットフォーム、Shopeeの日本法人であるショッピージャパン株式会社（本社：東京都中央区、以下：ショッピージャパン）は、「日本企業が東南アジア・台湾・ブラジルで成長するための完全ロードマップ」を無料公開しました。
「日本企業が東南アジア・台湾・ブラジルで成長するための完全ロードマップ」をダウンロードする：https://shopee.jp/contents/
■「日本企業が東南アジア・台湾・ブラジルで成長するための完全ロードマップ」概要
東南アジア・台湾・ブラジル市場は、人口約7億人の消費者基盤を持つ巨大マーケットです。EC市場規模は2025年に約1,850億米ドルに達すると予測されており、日本企業にとって大きな成長機会となっています。本ガイドでは、越境ECプラットフォーム「Shopee」を活用した海外販売の始め方から売上拡大のコツまでを実践的に解説します。
＜この資料でわかること＞
- 東南アジア・台湾・ブラジル市場の成長性と参入メリット
- 出店登録から物流・価格設定まで、初期の不安を解消する実践ノウハウ
- GMV公式に基づく売上アップの4つのコツ
＜こんな方におすすめ＞
- 越境ECによる海外展開を検討している企業のご担当者様
- 東南アジア・台湾・ブラジル市場への販路拡大を目指す経営者様
- 海外販売の物流・決済面に不安を感じている方
■解説ガイド目次
Chapter-1
はじめに：東南アジア・台湾・ブラジルは今がチャンスの成長市場
Chapter-2
「最初の不安」を乗り越える：よくある質問から学ぶ実践ガイド
Chapter-3
売上アップのための4つのコツ（GMV公式によるフレームワーク）
Chapter-4
まとめ：Key Points & Takeaways
日本語のサポート体制で安心！
東南アジア・台湾・ブラジルへの越境 EC なら、Shopee(ショッピー)
■複雑な海外展開を、シンプルに。Shopeeが事業者の海外進出をフルサポート
～Shopee は、企業が市場を世界に拡大するための障壁を下げることを支援します～
「海外市場に挑戦したいが、何から手をつければいいのか分からない」「言語や文化、複雑な物流が壁になっている」――。越境ECへの一歩を踏み出せない多くの事業者様が、同様の不安を抱えています。
Shopeeは、そんな事業者様の不安を解消し、海外展開のあらゆるハードルを下げるための万全なサポート体制をご用意しています。
・出店準備から販売促進まで、ワンストップで支援
煩雑な出店手続きや商品登録はもちろん、売上を最大化するための広告運用、現地のインフルエンサーを起用したマーケティング戦略まで、専門チームが丁寧にサポート。初めての方でも安心してスタートできます。
・複雑な物流・在庫管理もお任せ
Shopee独自の公式物流サービス「SLS（Shopee Logistics Service）」をご利用いただくことで、国際配送の手配から在庫管理、返品対応まで一括で解決。事業者様は、本来注力すべき商品企画や販売活動に集中できます。
・データに基づいた戦略的な店舗運営
売上データや市場トレンドを分析し、最適な販売戦略をご提案。感覚に頼るのではなく、データに基づいた再現性の高い店舗運営を実現します。
東南アジアの巨大なポテンシャルに対し、日本からの参入はまだ黎明期です。Shopeeが持つ豊富なデータとノウハウを活用し、不確実性を確実な成長へと変える一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。
詳しくはこちら：https://shopee.jp/column/shopee%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ab%e4%b8%8d%e5%ae%89%e3%81%aa%e6%96%b9%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81-%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/
■ショッピージャパン株式会社 概要
Shopeeは東南アジア・台湾・ブラジルで最大規模のEコマースプラットフォームです。企業のデジタル化とオンラインプレゼンスの強化、多くの人々のデジタルサービスへのアクセス、更には現地社会の活性化を支援することで、多方面と繋がるデジタルエコシステムを実現しています。
Shopeeはシンプルかつ安全で魅力的なEコマースプラットフォームを世界中の消費者の方々に提供し、毎日何百万人もの人々がショッピング体験を楽しんでいます。また、Shopeeは現地のデジタル経済への重要な貢献者であることを目指しており、事業者がEコマースで成功するための支援に尽力しています。
Shopeeは世界をリードする消費者向けインターネット企業であるSea Limited（シンガポール本社、ニューヨーク証券取引所（NYSE）上場）のグループ企業（子会社）です。 Shopeeに加えて、Seaの他のコアビジネス、デジタルエンターテインメント部門であるGarena、デジタル金融サービス部門であるSeaMoneyとテクノロジーを通じて消費者や事業者の生活を改善することを目指しています。
■ショッピージャパンによるサポート
ショッピージャパンのスタッフが日本語で出店及び売上向上のサポートをしております。ご質問はDM・メールにて承ります。
