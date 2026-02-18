受講者の声から生まれた、“たのしみ、つながる。こころときめくコーヒーサロン”　UCCコーヒーアカデミーの新サービス『ACADEMY SALON（アカデミーサロン）』誕生

UCCジャパン株式会社

UCCグループのコーヒー専門教育機関「UCCコーヒーアカデミー」は、新サービス”たのしみ、つながる。こころときめくコーヒーサロン”『ACADEMY SALON（アカデミーサロン）』を始動します。本サービスは、コーヒーを通して受講者同士が交流しながら知識を深める、UCCコーヒーアカデミー初の取り組みです。1回あたり約90分、全5回で構成されたA・Bの2つのプランをご用意しており、今年度は年間4回（5月・7月・8月・10月開始）の開講を予定しています。第1回【プランA（2026春）】の予約受付は、2月18日（水）10時より開始します。

UCCグループは、パーパス「よりよい世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」の実現を目指し、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。「UCCコーヒーアカデミー」は、UCCグループが創業以来培ってきたコーヒーに関する知識や技術などを集約し、コーヒー全般を体系的かつ段階的に学べる教育機関として、2007年に神戸校、2015年に「グループショールーム」を併設した東京校を開校しました。初心者からコーヒーを仕事にしたい人まで、コーヒー専門の幅広いセミナーを展開し、累計受講者数はこれまでに延べ約19.7万人となり、20万人到達が目前となっています。（※2025年末時点）。

このたび新設する『ACADEMY SALON（アカデミーサロン）』は、コーヒーを日常の中で豊かに味わいながら、おもてなしの時間と体験を通じて、新たな視点やつながりを楽しむサービスとして、今年の5月より展開します。毎回異なるテーマのもと、UCCコーヒーアカデミー講師が一方的に教えるスタイルではなく、受講者同士が語らい・知識を深めあいながら、その時間そのものを楽しんでいただけるよう、フードペアリングやアレンジドリンク作成などのコーヒーを通じた体験、そこから生まれるコミュニケーションを重視したコンテンツを多数ご用意しています。

近年、趣味は単なる個人の楽しみにとどまらず、コミュニティを通じた交流を重視し、そこで得られる充実感を求める価値観が広がっています。また、受講者の方々より「日常の中でコーヒーを楽しむことができるプランを開催してほしい」というお声も多くいただいてきました。そこで、コーヒーを気軽に楽しみながら、少しずつ世界を広げていきたい方や、知識の有無に関わらず、味わいや体験を大切にしたい方を対象に事前にモニターを実施しました。受講者のご意見を反映してブラッシュアップを重ね、対話を通じて学びを深め、自然にコミュニティが生まれる新プランが誕生しました。コーヒーを通して受講者同士が交流し、知識を深めていくコースは、UCCコーヒーアカデミーとしては今回が初めての取り組みです。

『ACADEMY SALON』では、AとBの2種類のプランをご用意しております。いずれのプランも、季節やその時期ならではのコーヒーやフードをご提供しますので、何度でも繰り返しお楽しみいただけます。また、今後は『ACADEMY SALON』受講者限定の特別セミナーも開催予定です。ぜひSALONの一員として、皆さまのご参加をお待ちしております。

UCCコーヒーアカデミーは今後も、コーヒーを日常の中でより豊かに楽しんでいただける時間をお届けしてまいります。

●新プラン「ACADEMY SALON（アカデミーサロン）」概要

【コンセプト】

UCCコーヒーアカデミー講師が皆さまをご案内し、コーヒーを囲みながら過ごすひとときを大切にした SALON。

講師が一方的に教えるのではなく、受講者同士の味わい・体験・語らいを通じて、ゆったりと時間をお楽しみいただきます。

【プラン】

1回あたり約90分、全5回で構成されたA・Bの2つのプランをご用意しています。

●プランA 内容一覧（全5回）

●プランB 内容一覧（全5回）

【開催日時】

◆プランA【2026年春】

5月23日（土）、6月6日（土）、6月20日（土）、7月4日（土）、7月18日（土）

※募集開始：2月18日（水）10時

◆プランB【2026年夏】

7月25日（日）、8月8日（日）、8月22日（日）、9月12日（日）、9月26日（日）

※募集開始：5月予定

◆プランA【2026年夏】

8月2日（日）、8月23日（日）、9月6日（日）、9月20日（日）、10月4日（日）

※募集開始：6月予定

◆プランB【2026年秋】

10月25日（日）、11月8日（日）、11月22日（日）、12月6日（日）、12月20日（日）

※募集開始：8月予定

※募集開始日は、変更となる場合があります。

以下のリンクより事前に利用者登録をしていただくと、最新情報をいち早くお受け取りいただけます。

⇒利用者登録はこちらから：申し込み｜UCCコーヒーアカデミー(https://ucc-coffee-academy.resv.jp/reserve/reg_member.php?x=1614689908&_gl=1*1uoxi5h*_ga*MTQyNjE1ODA5NS4xNzcwMTgyNTY1*_ga_P41PTBQ25L*czE3NzAxODI1NjUkbzEkZzEkdDE3NzAxODI1NzEkajU0JGwwJGgw*_ga_F971VWQDZP*czE3NzAxODI1NjQkbzEkZzEkdDE3NzAxODI1NzEkajUzJGwwJGgw)

【開催場所】

UCCコーヒーアカデミー東京校：〒107-8688 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館1F

アクセス：青山一丁目駅（銀座線・半蔵門線・大江戸線）徒歩3分、乃木坂駅（千代田線）徒歩5分

【定員】

事前予約制：A・B各プラン 先着20名

⇒お申し込みはこちらから：申し込み｜UCCコーヒーアカデミー(https://ucc-coffee-academy.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1771313823)

【参加費】

受講料：35,750円（税込）

※A・B各プラン 全5回分

【参加特典】

「ACADEMY SALON」受講者限定の特別セミナー展開予定

＜参考＞

UCCコーヒーアカデミー：https://www.ucc.co.jp/academy/(https://www.ucc.co.jp/academy/)

現在、初心者からコーヒーを仕事にしたい人まで、コーヒー専門の幅広いセミナーを、東京校・神戸校・オンラインで展開中。あなたが笑顔になれる一杯を私たちと一緒にみつけていきましょう。

UCCグループについて：

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【本件に関する一般のお客さまのお問い合わせ先】

UCCコーヒーアカデミー

＜MAIL＞coffee-academy@ucc.co.jp