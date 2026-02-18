【通販の虎】通販の虎AWARD2025開催決定＋会場チケット販売中！公式YouTubeチャンネルにて無料生配信＆年間売上ランキングも大発表！

株式会社通販の虎

・通販の虎AWARD2025開催決定！

通販の虎AWARD2025

通販の虎AWARD2025が2月23日（月・祝）16:00より開催されます。通販の虎AWARDは、志願者の挑戦と成果を称え、次の飛躍を後押しする年に一度の表彰イベントです。2024年に初開催され、今年はAWARD2025として規模・内容ともにアップデート。単なる売上結果にとどまらず、挑戦・改善・継続の積み重ねによって生まれた成果の過程も紹介します！

当日は、会場でのリアル表彰イベントや公式YouTubeチャンネルでの無料生配信のハイブリッド形式で実施。2年目となる今回は、2025年度の色々なランキングを発表・表彰します。

・通販の虎AWARD2025特別企画｜進化型飲食ブース

会場には飲食ブースや体験ブースを設置しており、掲載の有無に関わらず、さまざまな志願者の商品を実際に味わったり、手に取って体験したりすることができます。来場者は気になる商品を自由に試しながら、その魅力を直接感じられる通販の虎AWARD2025ならではの特別企画です。オンラインでは伝わりきらない部分を、ぜひ会場で体感してください。

・会場参加チケット販売中！

■通販の虎AWARD2025 開催概要

日程：2026年2月23日（月・祝）

時間：16:00～19:00（入場 15:15）

会場：渋谷近郊（チケット購入者にのみお知らせ）

■チケット販売サイト

https://tsuhannotora.base.shop/

※ 運営：株式会社通販の虎（powered by BASE）

※現在、参加者200名を突破しており、チケットは2月20日23：59まで引き続きご購入いただけます。

・「通販の虎公式YouTubeチャンネル」にて無料生配信決定！

迫力あふれる表彰式の瞬間を、リアルタイムで体感いただけます！

通販の虎公式YouTubeチャンネルでは、当日の表彰式の模様を無料で生配信。さらに、生配信視聴者限定で参加できる特別なプレゼント企画もご用意しています！

この特別な一日を、ぜひ通販の虎公式YouTubeチャンネルを登録のうえ、リアルタイムでご視聴・ご参加ください。

YouTube無料生配信はこちら▼

https://www.youtube.com/@tsuuhannotora(https://www.youtube.com/@tsuuhannotora)

・【志願者募集中】次に世界へ進出するのはあなたの商品かも！

2023年10月より150万人登録者の投資型エンターテイメントチャンネル、YouTube『令和の虎』から『通販版令和の虎』を開始。現在令和の虎から独立し、『通販の虎』としてたくさんの志願者や商品を紹介しています！ 日本には、まだ世界に十分知られていない優れた商品が数多く存在しています。通販の虎は、そんな商品を発掘し、本来持つ価値で世界へ届けることを目指しています。日本の魅力を再発見し、未来へつなぐ挑戦をしています！



【通販の虎では、挑戦したい志願者を募集中！！】

志望者に待つ3つのチャンス⇓

・ 『通販の虎』ECサイトへの掲載権利が得られる可能性アリ！

・ 販促のプロ、虎たちから本質的な商品改善フィードバックがもらえる！

・ 番組出演をきっかけに“継続して売れる”ヒット商品に育つ可能性も！



「通販の虎に出たい！」

「自分の商品を広く知ってほしい！」

「今まで通販の虎に出てない商品を持っている！」



という志願者の方は以下よりご応募お待ちしております！



■通販版令和の虎 志願者応募について

https://tsuhan-tora.com/lp/