No.1パーソナライズヘアケア(※1) MEDULLA(メデュラ)からリニューアルした超音波トリートメント浸透機「ウルトラシャインプロ」が発売！”深く”届けるサロン級ケアで18倍(※2)の浸透力を実現
株式会社Sparty（スパーティー／本社：東京都渋谷区、代表取締役：深山 陽介）は、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」から超音波トリートメント浸透機「ウルトラシャインプロ」を発売いたします。2024/12に発売された超音波トリートメント機器「メデュラ ソニックシャインプロ」がスペックをさらにアップデートしてリニューアル発売となります。
ローンチを記念してサロン発想のウルトラシャインプロを14日間無料で試せる「MEDULLA 14日間チャレンジ」を実施中です。サロン発想のホームケアデバイスをまずは0円(※3)で効果を実感してもらい、合うと確信できてから提供したいと考え、今回のフィッティングサービスを開始することになりました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YGio2D8gIgg ]
ウルトラシャインプロ 商品特徴
１.トリプル光照射：赤色・青色LED&近赤外線
赤色LED：根元からふんわり上向くハリ感へ
青色LED：清潔で澄んだ頭皮コンディションに
近赤外線：美容成分を隅々まで浸透サポート
波長の違う光が浸透サポートを実現します。
２.エステ発想の微弱電流テクノロジー
エレクトロポレーションで高電圧で美容成分を微細化し導入環境を整え、
マイクロカレント技術でイオン化し、吸収しやすくし、キューティクルを補修します。
３.独自のクッションプレート
髪にストレスや負担をかけないよう設計されたプレートが均一に超音波を放出します。
４.温熱プレートテクノロジー
髪のタンパク質を傷めない60℃でキューティクルを閉じ、内側に入れた成分を逃さないよう「密閉」します。美容成分を温めることで分子の動きを活性化します。主にアウトバスでドライヤー後の乾いた髪に使用すると効果を発揮します。
５.超音波振動
出力120万回/秒の連続振動で成分の分子化を促進し、浸透力を高めます。
使用方法
STEP 1｜塗る（10秒）
いつものトリートメントを塗布
STEP 2｜挟む（40秒）
超音波 ×青色 LED × 電気で美容成分を髪の内部まで浸透
STEP 3｜密閉（10秒）
60℃温熱プレートでキューティクルを閉じツヤとまとまりを定着
製品スペック
商品名：MEDULLA ULTRA SHINE PRO (ウルトラシャインプロ)
種別：超音波トリートメント浸透機
製品寸法：約283mm×45mmx42mm
本体重量：約360g
電源方式：USB充電式（Type-C）
ロック機能：あり（ロックすると飛行機持ち込み可）
防水性能：IPX6
MEDULLA 14日間チャレンジとは？
購入前の14日間を無料(※3)でお試しいただいた上で、合う場合のみ料金をお支払いいただくというサービスです。初回に料金をお支払いしてから合わない場合に返金する全額返金制度とは異なります。髪質改善(※4)プログラムとスカルプケアプログラムの2種類をお試しいただくことができます。MEDULLAのホームケアデバイスが提供するメソッドを納得してからお支払いいただくので安心してご自宅でお気軽にお試しいただけます。
対象サービス
●髪のフィッティングサービス(2月下旬以降の開始を予定しております)
ヘアマスクと浸透促進をサポートする超音波トリートメント浸透機器のセット。
・ウルトラシャインプロ 本品
・キャビアヘアマスクウルトラシャイン 本品（約1ヶ月分/90g）
●頭皮のフィッティングサービス (2月下旬以降の開始を予定しております)
養毛スカルプエッセンスと浸透促進をサポートする頭皮リカバリーデバイスのセット。
・スカルプエアショット 本品
・タイムリバーススカルプエッセンス 本品 (約1ヶ月分/50mL)
MEDULLAについて
MEDULLAは診断と相談でつくりあげる、あなた専用のヘアケアプログラム。
あなたの髪質や悩み理想に合わせて、最適なヘアケアの処方やアイテム、使い方を提案する、
日本初(※5)のパーソナライズのヘアケアプログラムです。
オフィシャルサイト:https://medulla.co.jp/
会社概要
会社名：株式会社Sparty
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２２－１０ 見真ビル 3階
代表者：代表取締役 深山 陽介
URL： https://www.sparty.jp/
注釈
※1 自社調べ (調査期間：2018/5～2025/12までに累計売上本数)
※2【試験概要】シャンプー後、トリートメントを毛髪に塗布。機器使用と手塗り(普通塗布)との比較。 浸透力:断面切片の画像解析による、浸透面積率を計測。機器使用時は10分間、手塗り放置時間は10分間保持。（2026年2月実施/深圳市渠晟美業科技有限公司）
※3 別途送料550円（沖縄・北海道は770円）がかかります。
※4 髪の質感のこと
※5 ※2021年12月 TPCマーケティングリサーチ(株)調べ ユーザーの髪質や悩みに合わせてパーソナライズで製品を提供