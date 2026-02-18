2025年秋に発売以降大好評「香るグリーンティーシリーズ」から待望の新商品が登場！パイナップル、マンゴーなど5種の厳選フレーバーが香る、南国気分あふれる新感覚緑茶「リプトン トロピカルグリーンティー」

リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社

紅茶ブランド「リプトン」は、2025年秋に発売しご好評をいただいているグリーンティーシリーズの新商品として、「リプトン グリーンティー トロピカル ティーバッグ 14袋」を、2026年3月1日（日) より全国のスーパーマーケット等の量販店、一般小売店等で発売いたします。

■大好評の“香るグリーンティー“シリーズから、南国気分が楽しめるトロピカルフレーバーが新登場！

リプトンは、緑茶をよく飲まれる方はもちろん、普段あまり飲まない方にも気軽に楽しんでいただけるよう、香り高く苦みを抑えた「香るグリーンティー」シリーズを展開しています。「香るグリーンティー」シリーズは、爽やかな味わいと、リプトンならではの遊び心のあるフレーバーブレンドを特長とし、これまでの緑茶とはひと味違う“香りで楽しむ緑茶”として、多くのお客様からご好評をいただいています。

フレーバーはグリーンティーと相性のよい「ピーチグリーンティー」、「フレッシュグリーンティー」、「ハニーグリーンティー」に加え、このたび新たに「リプトン グリーンティー トロピカル ティーバッグ」がラインアップに加わります。

新フレーバー「トロピカルグリーンティー」は、南国気分を感じさせる、パイナップル、マンゴー、ピーチ、アプリコット、ハイビスカス5種のフレーバーを厳選。緑茶でありながら苦みを抑えた飲みやすい味わいで、ひと口飲むたびに、爽やかで華やかな香りが豊かに広がり、日常の中で、南国のようなひとときを楽しめるグリーンティーです。

ホットはもちろん、暑い日には水出しでもさっぱりとお楽しみいただける「トロピカルグリーンティー」。マイボトルに入れて外出先で楽しむなど、シーンや季節を問わず、1年中お楽しみいただけます。これまでの緑茶とはひと味違う、爽やかで遊び心のある香り広がるトロピカルなティータイムを、ぜひお楽しみください。

■気分やシーンに合わせて楽しめる、香り豊かなグリーンティーシリーズ

今回登場する新フレーバー以外にも、シーンや気分に合わせてフレーバーを選ぶことのできるグリーンティーシリーズ。フレッシュな香りと飲みやすい味わいが特長で、リラックスしたいときやリフレッシュしたいときなど、日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけます。

ホットはもちろん、水出しでも楽しめるため、季節を問わず1年中味わえるのも魅力。これまでの緑茶とは一味違う、香り広がるティータイムをお届けします。

■商品概要

■リプトンについて

130年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1のティーブランド*です。

19世紀末、トーマス・J・リプトン卿は“たくさんの人に、気軽に上質な紅茶を飲んでもらいたい”と考え、品質の安定した紅茶をお客様に提供することを目指しました。そこでリプトンは広大な茶園を買い取り、茶樹の栽培から生産まで一貫して行うことで、その理想を実現し、「茶園から直接ティーポットへ」というスローガンが生まれました。紅茶事業を始めてから、130年以上がたった今も、常にその思いを胸に歩み続け、昨今のWellbeing（心身ともに健康であること）への注目や消費者の健康意識の高まりとともにお茶ブームを牽引してきました。また、ブランド理念として「大切な人とのつながりになるブランド」を掲げており、一杯の紅茶が生み出す大切な人との時間から、皆様がもっと前向きな気持ちにもっと笑顔になれるとリプトンは信じています。

■リプトン・ティーアンドインフュージョンとは

LIPTON Teas and Infusions（リプトン・ティーアンドインフュージョン）は、世界No.1のティーブランド* リプトンをはじめとして、Pukka Herbs、TAZOなど、紅茶・緑茶・ハーブティーの36を超えるブランドを保有する世界最大級のティーカンパニーです。

“Teas and Infusions”という言葉は、多様性の中で相互に協力し、お互いを高め合う「ブレンド」力を大切にする価値観を表しており、「茶葉」という再生可能な資源に着目し、消費者を始め、パートナー、社員、農家、そして地球環境といったすべてのために、茶業全体の価値を創造し向上させるというコミットメントのもと、世界最大級のティーカンパニーとしての使命を全うすることを目指しています。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2024年)

＜企業情報＞

企業名：リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社

本社：神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 フロンティア武蔵小杉N棟

代表者：代表取締役社長 高森 智史