【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】渡邉 匠氏 × ソニア・カオ氏世界の舞台で活躍する2人のトップバーテンダーの共演「The Session #22 - WORLD CLASS NIGHT - 」

リゾートトラスト株式会社

2025年9月に開業5周年を迎えた、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では2026年3月29日（日）に、THE KAHALA Loungeにて、1日限りのカクテルイベント「The Session #22 - WORLD CLASS NIGHT - 」を開催いたします。

「The Session」は、国内外で高い評価を受けるトップバーテンダーを迎え、その技と感性を体験いただく特別な日として開催してきたシリーズイベントです。第22弾となる今回は、世界的レジェンドバーテンダー 渡邉 匠氏と、BAR業界最大手でマーケティングクリエイターとしても活躍するバーテンダー ソニア・カオ氏、2人のメインキャストでお迎えいたします。奈良県桜井市を拠点に活動する渡邉氏は、2010年に世界最大級のカクテルコンペティション「Diageo World Class 2010」日本予選で優勝し、世界大会に出場。世界大会では部門優勝を果たすなど、その卓越した技術と表現力は国際的にも高く評価されています。自身の名を冠したカクテル「Takumi’s Aviation」は、世界的なカクテルブックにも掲載され、奈良県をカクテル観光の目的地へと押し上げた存在として知られています。一方、ソニア・カオ氏は、デジタルマーケティングのバックグラウンドを持ちながら、バーテンダー、フォトグラファー、クリエイティブディレクターとして多方面で活躍するハイブリッドなクリエイター。近年では「Diageo World Class 2025」において日本国内ファイナリスト10名に選出されるなど、その感性と表現力が注目を集め、中国茶を用いた独創的なカクテルは、大きな話題となりました。当日は、ディアジオ ジャパン株式会社の「タンカレー ナンバーテン」をベースに、それぞれの個性が際立つオリジナルカクテルをご提供。世界の舞台で磨かれた技と感性が交差する、1日限りの特別な体験をお届けいたします。

■「The Session #22 - WORLD CLASS NIGHT -」概要

【場所】THE KAHALA Lounge

（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【日程】2026年3月29日（日）

【時間】15:00～17:00、19:00～23:00（ラストオーダー22：30）

【料金】3,036円（税サ込）～

【主催】ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

【協力】ディアジオ ジャパン株式会社

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/5720/(https://thekahala.jp/yokohama/event/5720/)

【お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00～17:00）

詳細を見る :https://thekahala.jp/yokohama/event/5720/

渡邉 匠（わたなべ たくみ）氏

渡邉氏の代表作「Takumi’s Aviation」

ソニア・カオ氏

THE KAHALA Lounge

■タンカレー ナンバーテンについて

タンカレーの上級品に位置付けられるタンカレー ナンバーテンは1960年代に誕生した400Lしか入らないスワンネックのオリジナル小型単式蒸溜器「TINY TEN（タイニーテン）」を使用して蒸留されます。厳選されたボタニカルと生のフルーツが醸し出す、エレガントで繊細な味わいが特長で、その生のフルーツの際立った特長は「シトラスハート」と呼ばれています。マスターディスティラーによって少量ずつ丹念につくられるハンドクラフテッド・ジンです。

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開第一弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージを含みます。

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。

※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。