【2026年3月開催情報】全国各地のご当地おやつが集結するイベント『おやつ博覧会』を千葉・愛知・三重・岐阜・栃木のTSUTAYA等で開催！

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎）は、全国のご当地おやつを集めたイベント『おやつ博覧会』を各地で開催しています。2026年3月は、「幕張 蔦屋書店」（千葉県千葉市）、「TSUTAYA いまじん白揚ウイングタウン岡崎店」（愛知県岡崎市）、「TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店」（三重県鈴鹿市）、「TSUTAYA BOOKSTORE カラフルタウン岐阜」（岐阜県岐阜市）、「TSUTAYA いまじん白揚ミタス伊勢店」（三重県伊勢市）、「TSUTAYA いまじん白揚春日井店」（愛知県春日井市）、「TSUTAYA 宇都宮南店」（栃木県宇都宮市）で、3月4日（水）より順次開催いたします。

■『おやつ博覧会』

『おやつ博覧会』は、全国各地で大好評をいただいている「全国パン博覧会」の兄弟企画として生まれたイベントで、北は北海道から南は九州・沖縄まで全国47都道府県のご当地人気お菓子160種類以上が大集結します。どのお菓子も1個から購入できるので、お好きなものを自由にお楽しみいただけます。是非、この機会に、見応え、食べ応え十分なイベント『おやつ博覧会』にお越しください。

【おすすめのおやつの一例】 ※開催エリアにより一部取り扱いのない商品もございます

□よいとまけ 三星（北海道）

ロールカステラにハスカップジャムを配した、北海道でなければ作れない雄大なお菓子です。

第22回全国菓子大博覧会で名誉総裁賞を受賞。

□まち子姉さんのごま餅 塚本商店（秋田県）

創業50年以上の和洋菓子店「旭南高砂堂」に40年間勤められた「まち子さん」の郷土菓子。秋田県産餅粉を蒸し、白ごまと黒ごまを使い、マーブル状に仕上げました。

□とちもち 大福城（山形県）

とちの実を存分に加えたお餅で粒餡を包み仕上げました。とちの実特有のほろ苦さが、餡との相性抜群です。

□みそっ娘餅 大福城（山形県）

山形県鶴岡市の特産「だだちゃ豆」を使用した特製のお味噌を、粒餡を包んだ白い大福にたっぷりと塗り、じっくり揚げました。味噌の香ばしさ、甘さを控えた餡、この地域ならではのオリジナルな逸品です。

□信玄餅 金精軒製菓（山梨県）

国産もち米を100％使用し、南アルプス 山梨県白州町の名水で仕込むことで、自然の甘さ、食感を出した餅に、自家製きな粉、黒蜜をたっぷりとまぶして食べる信玄餅は、いつまでも飽きの来ない美味しさです。

□笹だんご 港製菓（新潟県）

500年前から食べられていた子供から大人まで広く愛される「新潟のソウルフード」。

□びっくりどら焼き 北辰たちばなや（静岡県）

どでかいあんこの塊りを包んだ“びっくりどら焼き”。甘いけどくどくなく、口いっぱいに頬張る幸せを感じられます。

□デラベール デラックスケーキ 鈴屋（和歌山県）

重みのある特殊なかすてらに、オリジナルのジャムをサンドして、ホワイトチョコで包んでいます。

パッケージがレトロでかわいいのも人気です。

□生母恵夢 母恵夢（愛媛県）

鳴門金時をベースに、バターをたっぷり使った生地で、アーモンドミルクを加えたしっとりとした黄身餡を包みました。天のドット柄やたっぷり使ったバターの風味が生の母恵夢を連想させます。

□なんばん往来 さかえ屋（福岡県）

「全日本隠れたお土産グランプリ」1位。アーモンド100％スポンジ生地にパイを合わせた焼き菓子。

□いきなり団子 長寿庵（熊本県）

熊本名物いきなり団子です。過度に甘すぎない自然な味わいを実現しました。さつまいもをブロックカットしているので食べ応えのある仕上がりです。

『おやつ博覧会』とは

いつか旅したあの場所で見たお菓子や、ずっと行きたかった土地のお菓子が日本全国より一堂に会する「おやつ博覧会」。

同じ種類や名前でも、産地が違えば同じおやつはありません。昔からの味を引き継ぐお店や、新しいアイデアで話題のお店。

その土地でしか買えない地元の人々に愛されるおやつにトキメキを感じるイベントです。あの土地、この土地のお菓子を選

んで、「おやつの旅」をお楽しみください。

＜『おやつ博覧会』開催概要＞

１.幕張 蔦屋書店

店舗住所：千葉県千葉市美浜区豊砂1―1

イオンモール幕張新都心 グランドモール1階

開催期間：2026年３月４日（水）～８日（日）※5日間

開催時間：10時～21時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：043-306-7361

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1548

２.TSUTAYA いまじん白揚ウイングタウン岡崎店

店舗住所：愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3番地

ウイングタウン内

開催期間：2026年3月6日（金）～15日（日）※9日間

開催時間：10時～22時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：0564-72-5081

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=4321

３.TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店

店舗住所：三重県鈴鹿市算所町 字山之相417-1

開催期間：2026年3月6日（金）～15日（日）※9日間

開催時間：9時～23時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：059-373-4860

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=4536

４.TSUTAYA BOOKSTORE カラフルタウン岐阜

店舗住所：岐阜県岐阜市柳津町丸野3丁目3-6

開催期間：2026年3月20日（金）～29日（日）※9日間

開催時間：10時～21時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：058-216-6630

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=3806

５.TSUTAYA いまじん白揚ミタス伊勢店

店舗住所：三重県伊勢市船江町1-10-21

開催期間：2026年3月20日（金）～29日（日）※9日間

開催時間：9時～21時45分（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：0596-20-6630

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=4532

６.TSUTAYA いまじん白揚春日井店

店舗住所：愛知県春日井市美濃町2丁目3番地

開催期間：2026年3月20日（金）～29日（日）※9日間

開催時間：10時～22時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：0568-35-5900

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=4468

７.TSUTAYA 宇都宮南店

店舗住所：栃木県宇都宮市針ヶ谷町472番地7

開催期間：2026年3月20日（金）～29日（日）※9日間

開催時間：9時～22時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：028-655-2300

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1149

※いずれの開催も販売商品数に限りがございます。

※当日販売商品完売時は営業終了となります。予めご了承くださいませ。