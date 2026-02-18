首・デコルテの年齢サインに。未来を見据えた“ダブルアクション”美容液が誕生　現代人の課題「テックネック」による肌悩みに多角的なアプローチを実現　2026年3月3日（火）より新発売

ZO SKIN Health合同会社※画像はイメージです。実際の製品とは仕様が一部異なります。

世界的に著名な現役の皮膚科専門医Dr.ゼイン・オバジが生み出したゼオスキンヘルス（ZO Skin Health合同会社（東京都港区虎ノ門））は、首・デコルテの気になる様々なエイジングサインにアプローチする多機能な首・デコルテ用美容液「ネックコンプレックス」を2026年3月3日（火）より新発売いたします。

今回発売する「ネックコンプレックス」は、顔とは異なる首の肌構造に着目した「ダブルアクション処方」により、肌を引き締めハリを与えて輪郭をよりくっきり整えるとともに、ムラのある色調を均一にして若々しい首元印象へと導きます。カプセルに閉じ込められた複数配合のペプチド（整肌成分）がゆっくりと放出され、ピンポイントに送達する「インテリジェントペプチドドローン」*2テクノロジーを採用し、ゼオスキンヘルス独自のテクノロジー「ZPRO(R)*3」とともに気になる首元のエイジングサインに働きかけます。

近年、スマートフォン・PCを長時間使用することにより、テックネック（スマホ首）に悩む方が年齢を問わず増加傾向にあります。ゼオスキンヘルスでは「ネックコンプレックス」の日本発売に伴い、全国の20～60代の女性に「ネックケアに関する調査」を実施しました。事前調査（2,500名対象）では92%が「首やデコルテのエイジングサインが気になる」と回答。本調査（1,000名対象）で、具体的な首・デコルテの悩みについて聞いたところ「横ジワ・ちりめんジワ（46.2%）」、「たるみ（35.7%）」、「乾燥（27.4％） 」、「くすみ・シミ・色ムラ（16.9％）」がTOP4となりました。ネックケアへの高いニーズが明確に示される結果となった一方、「自分のネックケアに満足していない（満足していない、全く満足していない）」は61％にのぼり、その理由は「効果を実感できないから（39.7%）」、「最適なネックケアをおこなっているのかわからない（30.1%）」が上位にあがりました。さらに、首の皮膚構造の仕組みについて「何も知らない」と回答した人は約半数（51％）となり、適切なネックケアについての認知・理解不足である現状が見て取れました。

「ネックコンプレックス」は多角的なアプローチで首とデコルテに働きかけ、エイジレスな若々しい印象へ導きます。

＜調査概要＞

調査手法：インターネットリサーチ 調査地域：全国47都道府県 調査対象：20～69歳の女性

事前調査：調査期間：2026年1月21日～22日 回答数：2,500サンプル 本調査 ：調査期間：2026年1月22日～26日 回答数：1,000サンプル

開発背景

世界的な平均寿命の延伸に伴い、いつまでも健康で美しくありたいというニーズは、顔だけでなく全身へと広がっています。 中でも、見た目年齢の印象を大きく左右する首・デコルテは、構造上エイジングサインが現れやすい部位です。さらに近年では、テックネック（スマホ首）といった生活習慣の影響により、こうした悩みが若年層にも浸透しています。

ゼオスキンヘルスでは、臨床試験に基づく知見と多様な患者の悩みを分析し、効果的なエイジングケア*1とブライトニングケアを同時に叶えるダブルアクション処方の、首・デコルテ用美容液の開発に成功しました。

製品概要

年齢サインが出やすい首・デコルテに。多角的アプローチでエイジレスな若々しい首元印象へ導く

ネックコンプレックス（首・デコルテ用美容液）

50mL / 希望小売価格 25,960円（税込）

首とデコルテのエイジングサインと顔のトーンギャップに着目して開発された首・デコルテ用美容液。ダブルアクション処方で4種類のペプチド*4と独自のテクノロジー「ZPRO(R)」*3が気になる首元に多角的にアプローチして、若々しい印象の首元へ導きます。

製品特長

●様々な要因によって現れるサインにしっかりアプローチ

●乾燥によるくすみに肌に潤いを与え、透明感のある首元へ

●首元の輪郭をよりくっきりした印象に

●肌の質感を整え、柔らかく滑らかな肌へと導きます

●首の肌構造に着目し、レチノールを使用しない処方設計

●無香料、アルコールフリー

使用方法

朝と晩、1～2プッシュを手に取り首とデコルテに塗布してください。日中は、最後に日焼け止めを塗布してください。

ダブルアクション処方

ネックコンプレックスはハリ・弾力・構造をサポートするエイジングケア*1と、色ムラ・くすみへのブライトニングケアに特化したダブルアクション処方で、首元の様々なお悩みに一度にアプローチします。

ネックケアに関する調査

首・デコルテのエイジングサインが気になっている全国の20代～60代の女性1,000名を対象に「ネックケア」に関するアンケート調査を実施しました。

- 首やデコルテの具体的な悩みで多かったのは「横ジワ・ちりめんジワ（46.2%）「たるみ（35.7%）」などの年齢サイン。- 自分のネックケアに満足していない人（満足していない、全く満足していない）は61％にのぼり、その理由は「最適なネックケアなのかがわかっていない（30.1%）」「効果を実感できない（39.7%）」がTOP2に。- ネックケアは「何もしていない」人が49.3%で世代差はなく、悩みがあってもケアに踏み出せていないギャップが見られた。- 首の皮膚構造の理解不足と適切なケアへの不確信が満足度低下を招き、“ネックケア迷子”が多いため正確な情報提供が必要。

首・デコルテの具体的な肌悩みを問う設問（複数回答）では、「シワ（横ジワ・ちりめんジワ）」が46％で最多となり次いで「たるみ」35.7％、「乾燥」27.4％、「くすみ・シミ・色ムラ」16.9％が続き、エイジングサインが最大の悩みであり、ネックのエイジングケアへのニーズが高いことが明らかになりました。年代別に見ると、特に50代以降でシワ・たるみの自覚が顕著です。

自身が行っているネックケアについては、「何もしていない」と回答した人が約半数で、世代差はほとんど見られません。そのうち約6割は首元の悩みとしてシワ・たるみ・くすみのいずれかを選択しており、エイジングが気になりつつも、実際のケアには踏み出せていない現状がうかがえます。

首の皮膚構造に関する質問では「何も知らない」と回答した人が51%を占めました。肌悩みに応じた適切なネックケアを始めるためにも、顔と首の皮膚構造の違いに関する正確な情報提供が求められます。

さらに、ネックケアに満足していない人は全体の6割にのぼり、世代差も見られないことから、満足度の低さは全世代に共通する課題と言えます。満足していない人の4割が「効果を実感できない」、3割が「最適なネックケアかわからない」と感じています。加えて、現在または過去にネックケアをしている人の半数近くが満足していないという結果から調査では、首・デコルテの肌悩みは正解が見えず“ネックケア迷子”が多い実態が浮き彫りになりました。

*1 年齢に応じたケア *2 （乳酸／グリコール酸）コポリマー（整肌成分）、ポリビニルアルコール（皮膜形成分）、パルミトイルジペプチド-61D-ロイシンジペプチド-62D-アラニンジペプチド-63アミド（整肌成分）、パルミトイルトリペプチド-95ノルロイシルジペプチド-72D-フェニルアラニン固相合成ヒトヘキサペプチド-15アミド（整肌成分） *3 フサフジウツギ成長点細胞培養物（整肌成分）、加水分解セリシン（整肌成分） *4 パルミトイルジペプチド-61D-ロイシンジペプチド-62D-アラニンジペプチド-63アミド（整肌成分）、カプロオイルテトラペプチド-3（整肌成分）、パルミトイルトリペプチド-95ノルロイシルジペプチド-72D-フェニルアラニン固相合成ヒトヘキサペプチド-15アミド（整肌成分）、（アルギニン／リシン）ポリペプチド（整肌成分） *5 整肌成分

ゼオスキンへルス

世界的に名高い現役の皮膚科専門医であるDr. ゼイン・オバジが生み出したメディカルコスメ。

『世界中のすべての人々に、美しく健康的な肌を』という信念に基づく、肌トラブルの原因を根本から改善することを目的とした医療機関向けスキンケアブランドです。

年齢や人種、肌の状態やタイプに関係なく、健やかな肌を維持するための 包括的なソリューションを提案し続け、現在は100カ国以上で販売されています。

スキンケアのプロフェッショナルを通じて、ゼオスキンヘルスは、

ステップ 1 準備 GSR(R)(Getting Skin Ready(R))

ステップ 2 防ぐ+整える Prevent＋Correct

ステップ 3 保護 Protect

の3つのステップでより健やかで美しい肌を追求します。

※ゼオスキンヘルスは医療機関専売化粧品です。必ず医師によるカウンセリングを受けた上でご利用ください。

正規販売の医療機関以外でご購入された場合、品質の保証は出来かねます。

