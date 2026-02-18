『ウルフルズ『バンザイ』ザ・インサイド・ストーリー』が3月19日に発売。リリースから30年を迎えたウルフルズの代表作が生まれるまでの軌跡を、メンバー、関係者への取材で迫るドキュメンタリー

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『ウルフルズ『バンザイ』ザ・インサイド・ストーリー』を、2026年３月19日に発売します。

■書誌情報

書名：ウルフルズ『バンザイ』ザ・インサイド・ストーリー

著者：兵庫慎司

定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

発売：2026年3月19日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125351005/

アルバム『バンザイ』リリースから30周年！

～ウルフルズを売れ！～クビ寸前からミリオンセラーへと辿り着いたバンドとスタッフの大逆転劇！

1992年６月、各レコード会社による大争奪戦の末、勇躍上京して東芝EMIよりデビューを果たしたウルフルズ。しかし、ファースト・アルバムはまったく売れず、所属レーベルは早々に消滅、わずか１年で契約解除寸前の窮地に陥る。だが、彼らの可能性を信じていた宣伝スタッフたち、新たに担当した子安次郎ディレクターと伊藤銀次プロデューサーによる大改革、竹内鉄郎が手腕を発揮した斬新なミュージックビデオの数々、驚きの販売戦略などが功を奏し、徐々にファン層を獲得していく。

その裏でスタッフとの軋轢、メンバー脱退の危機などもありながら、それを乗り越えた末、1996年1月に発売された３枚目のアルバム『バンザイ』は、100万枚を大きく超えるビッグセールスを叩き出した。本書は当時『ロッキング・オン・ジャパン』の編集者として取材を続けていた兵庫慎司が、ウルフルズのメンバーをはじめ、伊藤銀次、子安次郎ら10人以上の関係者の証言を集め、貴重な資料や未公開写真とともに、30年の時を越えて大逆転劇の裏側へと迫るストーリーである。

目次

第1章 1988年、大阪、カンテグランデ

第2章 各社争奪戦、上京、デビュー。そして、いきなりどん詰まり

第3章 “ブレイクへの体制”が整うまでの、苦難の１年

第4章 “伊藤銀次＆子安次郎”体制が始動

第5章 セカンド・アルバム『すっとばす』完成

第6章 マキシ・シングル三連発作戦に至るまで

第7章 ３枚のマキシ・シングルと大瀧詠一

第8章 ブレイクへ押し上げたミュージック・ビデオの仕掛け人

第9章 “バンド史上最悪の危機”と「ガッツだぜ!!」と「バンザイ～好きでよかった～」

第10章 『バンザイ』、100万枚超えの大ブレイク

第11章 『バンザイ』全曲解説と「あなたにとって『バンザイ』とは？」

著者プロフィール

兵庫慎司（ひょうご・しんじ）

1968年広島生まれ、東京在住、音楽などのフリーライター。1991年春から2015年春まで、株式会社ロッキング・オンにて、雑誌や書籍のライティングや編集などに携わり、2015年春からフリーになる。1992年から、デビュー直後のウルフルズを音楽雑誌『ロッキング・オン・ジャパン』の誌面にてプッシュし続け、アルバム『バンザイ』ブレイク直後にトータス松本初表紙号の取材を行なった。著書（共著）『消えぞこない～メンバーチェンジなし！活動休止なし！ヒット曲なし！のバンドが結成26年で日本武道館ワンマンライブにたどりつく話～』、『ユニコーン「服部」ザ・インサイド・ストーリー』（共にリットーミュージック）。

書籍＋Tシャツセットも期間限定で発売中

書籍『ウルフルズ『バンザイ』ザ・インサイド・ストーリー』と、書籍のカバーデザインをプリントしたTシャツ（半袖、長袖）のセットを下記サイトにて期間限定で発売中です。



●リットーミュージックT-OD

ウルフルズ『バンザイ』ザ・インサイド・ストーリー 書籍＋半袖Tシャツセット

https://t-od.jp/products/ulfuls-tsset

ウルフルズ『バンザイ』ザ・インサイド・ストーリー 書籍＋長袖Tシャツセット

https://t-od.jp/products/ulfuls-ltset

