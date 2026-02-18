当社連結子会社の株式会社ホープ少額短期保険エルズサポート株式会社と業務提携を開始

株式会社アンビション DX ホールディングス

不動産 DX を推進する株式会社アンビション DX ホールディングス（証券コード「3300」、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 清水 剛、以下「当社」）の、インシュアテックを推進する子会社、株式会社ホープ少額短期保険（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 福本 良平、以下「ホープ」）は、エルズサポート株式会社（以下「エルズサポート」）と業務提携を行い、株式会社インサイト（以下「インサイト」）の決済代行サービスを利用した保険料収納スキーム「LACTii（ラクティ）」の提供を開始いたしますことをお知らせいたします。

本提携により、保険料収納業務のDXを推進するとともに、契約継続率の向上および未収リスクの低減を図り、少額短期保険事業の収益基盤強化を目指してまいります。

■背景

賃貸住宅市場において、入居者の家財保険加入は、万が一の事故に対する備えとしてだけでなく、オーナー様の大切な資産を守るためにも不可欠です。しかしながら、従来の保険料支払いフローでは、家賃と保険料が別々の決済となるケースが多く、入居者の忘れによる未払いや、それに伴う保険の失効（無保険状態）が課題となっておりました。また、不動産管理会社にとっても、未払い発生時の督促業務や契約更新の管理業務がアナログかつ煩雑であり、業務効率化とリスクヘッジの両立が求められていました。そのため、入居者の利便性向上と管理業務の効率化を同時に実現し、無保険リスクの低減による安心・安全な賃貸経営を支援すべく、本提携を開始いたしました。

■概要

この度の提携により、エルズサポートが提供する「LACTii（ラクティ）」を活用し、賃貸借契約における家賃等と併せて、ホープの家財保険料を一括して収納代行を行うスキームを構築いたしました。これにより、入居者は家賃と保険料を合算して支払うことが可能となり、支払いの利便性が向上します。また同時に、保険料未払いによる意図しない解約（付保漏れ）を未然に防ぐことができ、オーナー・管理会社にとっても、無保険リスクの解消による安心・安全な賃貸経営が実現します。さらに、収納・送金業務が自動化されることで、関係各社の事務工数削減といったDX効果も創出いたします。

■エルズサポート株式会社について

社名: エルズサポート株式会社

設立: 2007 年 7 月 18 日

本社所在地: 東京都中野区中野２丁目 24 番 11 号 住友不動産中野駅前ビル 19 階

資本金 ：100 百万円(資本準備金含む)

代表取締役 ：藤田 潔

ウェブサイト: https://www.ls-support.co.jp/

■株式会社インサイトについて

社名: 株式会社インサイト

設立: 2006 年 2 月

本社所在地: 東京都新宿区新小川町 4-1

資本金 ：101百万円

代表取締役 ：佐藤 允彦

ウェブサイト: https://www.insite.vc/

■株式会社ホープ少額短期保険について

社名: 株式会社ホープ少額短期保険

設立: 2017 年 7 月 24 日

本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号恵比寿ガーデンプレイスタワー 35 階

資本金 ：103百万円

代表取締役 ：福本 良平

ウェブサイト: https://www.hope-ins.jp/

■今後の展望

本取り組みは、少額短期保険事業における収納プロセスのデジタル化であり、顧客満足度の向上と業務効率化を同時に実現するものです。今後は、エルズサポートとの連携を深めることで、ホープの販売チャネル拡大を加速させるとともに、保険契約の継続率を高め、ストック型収益のさらなる拡大を図ります。引き続き、グループ全体でのシナジーを追求し、不動産と保険を融合させた新たな付加価値を提供することで、持続的な企業価値向上に努めてまいります。

【株式会社アンビション DX ホールディングスについて】

アンビション DX ホールディングスは、都心デザイナーズマンションの賃貸管理事業を中心に、開発・企画・仕入れ・仲介・販売・保険までをワンストップで提供し、そこで得た不動産ビッグデータを活用した不動産DX（デジタルトランスフォーメーション）事業を推進する企業です。AIを取り入れた不動産RPA、IoTスマートホーム、自動接客システム「AIチャット」など、最新テクノロジーを活用した不動産サービスを提供しております。

今後も「DXによって不動産ビジネスを変革し、デジタルとリアルを融合した唯一の不動産デジタルプラットフォーマーになる」というビジョンの元、自社の事業成長に加え、DXプロダクト開発・販売を通じてアナログな不動産業界の変革を目指してまいります。

代表者： 代表取締役社長 清水 剛

設立日： 2007年９月14日

資本金： 482 百万円 ※2025 年 6 月末現在

所在地： 東京都渋谷区恵比寿 4丁目20番-3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー35 階

事業内容： 賃貸DXプロパティマネジメント事業、売買DXインベスト事業、賃貸DX賃貸仲介事業、

インキュベーション事業、不動産DX事業、海外システム事業、少額短期保険事業

ライフライン事業、Aiコンサルティング業

URL： https://www.am-bition.jp/

