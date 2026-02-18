NEO FLAG.「DeliPa BIZ(デリパビズ)」をリニューアル

株式会社NEO FLAG.

ケータリング・イベントプロデュース・ウェディング事業を展開する株式会社NEO FLAG.（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：新野 仁也／以下、当社）は、企業・団体向けの組織力強化プログラム「DeliPa BIZ(デリパビズ)」を2026年2月18日に全面リニューアルいたしました。

「DeliPa BIZ(デリパビズ)」は、企業・団体様向けの各種イベントコンテンツ提案から、事前準備、当日の司会進行、ケータリング手配までフルサポートするサービスです。2022年4月に、withコロナ時代の社内コミュニケーション課題を解決するレクリエーションプログラムサービスとして誕生。これまで多くのお客様にご利用いただいてまいりました。

この度、DeliPa BIZは、時代の変化と企業が抱える新たな課題を見つめ直し、コンセプトとサービス内容を一部変更いたしました。

従来より定番である夜の懇親会スタイルに加え、近年は業務時間内に実施する「昼型チームビルディング」へのニーズも高まっています。こうした企業ニーズの広がりを受け、提供プログラムを拡張。従来のレクリエーション・ミニゲーム中心の構成に加え、チームビルディングプログラムやワークショップ、研修要素を取り入れた内容へとアップデートしました。

DeliPa BIZはリニューアル後もなお、企業の組織課題を解決し、従業員エンゲージメント向上に直結するサービス提供を行ってまいります。

DeliPa BIZ : https://delivery-p4.neodining-catering.com/(https://delivery-p4.neodining-catering.com/)

リニューアルの背景

近年、働き方改革の浸透や多様な価値観の尊重により、企業の社内イベントのあり方が大きく変化しています。特に夜間の社内イベントについては、以下のような課題が顕在化しています。

- 社員のプライベートへの配慮：育児・介護などの家庭の都合により、夜間に開催する社内イベントへの参加が困難な社員が多数存在。企業としてどのように配慮すべきか悩む声も。- 本来の目的との乖離：「社内イベント＝単なる飲食の場」ではなく、組織力強化につながる時間を求める声が高まっている。- 各種ハラスメントへの懸念：飲酒の伴う夜の社内イベントは、アルハラ、セクハラなどの発生リスクが高い傾向に。- 業務時間の有効活用：業務時間内に実施することで、参加率向上と組織課題の解決を両立したいという企業側のニーズが急増。

こうした背景を受け、NEO FLAG.は「DeliPa BIZ(https://delivery-p4.neodining-catering.com/)」を、夜の懇親会スタイルから業務時間内に実施する昼型の組織力強化プログラムへと全面的にリニューアルいたしました。

リニューアルの背景について詳細はこちら：https://party.neodining-catering.com/column/delipabiz-renewal2026/

リニューアルの主なポイント

サービスリニューアルの主な点は以下です。

1. プログラム内容の刷新- 従来：レクリエーション・ミニゲームが中心- リニューアル後：チームビルディング強化型プログラム、ワークショップ、研修が中心

DeliPa BIZは組織の課題解決や生産性向上に直結する、実践的なプログラムを20種以上ご用意。専任プランナーが企業様の課題やニーズに合わせて最適なプログラムをご提案します。

2. 開催時間の転換提案- 従来：夜間の懇親会スタイルが中心- リニューアル後：業務時間内(昼間)のチームビルディングプログラムが中心

プライベートの事情により夜間参加が難しい社員への配慮と、「業務時間内で組織力強化を図りたい」という企業のニーズに対応。参加率の向上と、より実践的な組織課題の解決を実現します。

※従来と同様に、ご要望に応じて夜間開催にも対応いたします。

リニューアルしたDeliPa BIZが解決する組織課題

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ckKt5C2ICac ]

・ 夜の懇親会の参加率が低い

→ 業務時間内実施で参加しやすい環境を実現

・ 業務時間内で組織力強化を図りたい

→ 昼の1時間で完結する効率的なプログラム

・ 社内コミュニケーションを活性化したい

→ プロ司会者によるファシリテートで質の高いコミュニケーションの場を作り上げる

・ 組織の結束力をアップしたい

→ 課題解決型ワークショップで実践的に学びつつ、社員同士のつながり強化を図る

DeliPa BIZの特徴

開催イメージ

イベントプロデュース会社の強みを活かし、社内イベントの企画から当日運営までを総合的にサポート。専任プランナーによる伴走型支援に加え、スムーズな進行で参加者エンゲージメントを高めるプロ司会者も派遣いたします。また、スライド作成、進行台本作成、各種手配などの準備代行、趣旨や開催時間帯に合わせたケータリング手配(NEO DINING.(https://party.neodining-catering.com/))も行います。

料金プラン

1. プログラムご提案プラン: 16.5万円(税込)

プログラム提案、進行台本・スライド作成

※ケータリング同時注文で1.1万円割引

2. プログラム&MCプラン: 22万円(税込)

プログラム提案、進行台本・スライド作成、司会者派遣

※ケータリング同時注文で2.2万円割引

3. チームビルディングフルプラン: 33万円(税込)

専任プランナー、司会者、音響・スライドオペレーター、アシスタント派遣

現地調査、効果測定アンケート含む

※ケータリング同時注文で3.3万円割引

サービス提供エリア

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

サービスリニューアルに寄せて(株式会社NEOFLAG.専務取締役 槇島 千城)

NEO FLAG.はこれまで、ケータリング・イベントプロデュース・ウェディング事業で培ったノウハウを活かし、企業の組織課題やコミュニケーション課題の解決を支援してまいりました。

働き方や組織の在り方が大きく変化する中、企業には「人と人がつながる場」を戦略的に設計する視点が求められています。今回リニューアルしたDeliPa BIZは、そうした現代のビジネス課題に寄り添い、無理なく継続できる社内コミュニケーション施策として、より実効性の高いサービスへと進化させました。

今後もNEO FLAG.は、「働く人々が活き活きと輝ける組織づくり」を支援するパートナーとして、新しい働き方に対応した企業向けソリューションの開発と提供を進めてまいります。

NEO FLAG.(ネオフラッグ)について

記念日プロデュースカンパニーNEO FLAG.は、「人々の人生をもっと豊かに」を企業理念に、企業向けイベントプロデュース・法人ケータリング・ウェディングプロデュースを展開しています。

周年記念、キックオフ、表彰式、ファミリーデーなど、企業の節目となるシーンを中心に、企画・空間演出・飲食・運営までをワンストップで手掛け、企業の想いやブランド価値が伝わる体験を創出しています。

法人向けケータリングブランド「NEO DINING.」では、年間数千件におよぶパーティーや社内イベントをサポート。料理提供にとどまらず、空間装飾・動線設計・演出まで含めた“体験設計型ケータリング”を強みとし、企業ごとのカルチャーや目的に合わせたオーダーメイドのパーティーを実現しています。大手企業からスタートアップまで幅広いクライアントから高い評価とリピートを獲得しています。

また、オンライン懇親会向け料理宅配サービス「DeliPa」は全国6,000社以上に導入され、企業コミュニケーションの新しい形として定着。司会進行や企画運営まで含めたワンストップ支援により、リアル・オンラインを横断した社内イベントの活性化を支援しています。

私たちはこれからも、“記念日”や“集う場”が人と組織の未来を豊かにすると信じ、企業や個人に寄り添いながら、記憶に残る体験価値を提供し続けてまいります。

株式会社NEO FLAG

担当：槇島千城（まきしまちしろ）

連絡先： 0120-690-384 (平日 10 時-17 時／通話料無料)

Mail：makishima@neo-flag.com

URL：https://neodining-catering.com/