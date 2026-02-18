横浜春節祭を記念した謎解きイベントを開催　横浜ベイクォーター「迷子の横浜春節からの脱出」3月1日（日）まで開催中！

横浜ダイヤビルマネジメント株式会社

横浜ダイヤビルマネジメント株式会社（横浜市神奈川区／代表取締役社長 福井 健夫）が運営する横浜駅東口のショッピングモール「横浜ベイクォーター」では、2026 年1月31日（土）から3月1日（日）までの期間限定で、横浜春節祭を記念した謎解きイベント「迷子の横浜春節からの脱出 ～はぐれてしまったざっくぅ達を探し出せ～」を開催しています。

本イベントは、問題が掲載された冊子を手がかりに横浜ベイクォーター館内に設置された5つの謎を巡り、暗号を解き明かしていく謎解きウォークラリーです。子どもから大人まで楽しめる内容になっており、今年5周年を迎えた横浜春節祭をテーマに、迷子になってしまったJCOM株式会社のオリジナルキャラクター「ざっくぅ」を探し出すストーリーが展開されます。また、全ての謎を解いた方には各日先着30名様に「ざっくぅ」をモチーフにしたオリジナルノベルティグッズをプレゼントいたします。

横浜ベイクォーターは、横浜エリアの冬の賑わい創出を目的として、各所に巨大ランタンオブジェを展示する横浜春節祭に参加しています。館内には、春節の装飾を身に着けた高さ約2mの「ざっくぅ」のランタンも展示されており、今回の謎解きイベントはこの展示をきっかけに実現したものです。謎解きイベントを通して横浜の魅力発信につなげていくことを目指しています。

春節祭の華やかなランタンとともに、ぜひ謎解きウォークラリーをお楽しみください。

■謎解きウォークラリー「迷子の横浜春節からの脱出」概要

期間：2026年1月31日（土）～3月1日（日）

時間：11:00～20:00 ※最終受付19:00

料金：無料

スタート地点 ： 3階 インフォメーションカウンター

景品引換場所 ： 3階 インフォメーションカウンター

（受付11:00～20:00）

内容：

横浜ベイクォーター3階インフォメーションカウンターで謎解き冊子を受け取り、館内5か所に設置されている謎を巡りながら暗号を解く謎解きウォークラリーです。全ての謎を解いた方には、各日先着30名様にJCOM株式会社のオリジナルキャラクター「ざっくぅ」をモチーフにしたオリジナルノベルティグッズをプレゼントいたします。

■ノベルティグッズイメージ

【横浜ベイクォーター 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17879/table/130_1_ee53e8afc7f6350464fd05862cf28471.jpg?v=202602181151 ]