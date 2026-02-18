【 愛知県 × eiicon 】第二弾情報公開！6事業の合同成果発表「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026」タイムテーブル詳細公開・50超団体がブース出展！

株式会社eiicon

株式会社eiicon（本社：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、愛知県から委託を受けた6つのイノベーション推進事業を横断し、成果発表・セッション・展示・マッチングを複合的に組み合わせた カンファレンスイベント

「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026（以下、本イベント）」

につきまして、当日のタイムテーブル詳細や出展企業を、本日、第二弾情報として発表します。

スタートアップ・エコシステムや地域連携、オープンイノベーションにご興味のある方は是非ご参加ください。

詳細・申込はこちら： https://aichi.eiicon.net/aichi-innovation-challenge2026/(https://aichi.eiicon.net/aichi-innovation-challenge2026/)

■第二弾情報 愛知県 × eiicon「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026」

１. ブース出展 50超団体 ※順不同

愛知県が主催する6事業の採択スタートアップ・参画企業・自治体など50を超える団体がブースを展開。

プロダクトの展示、サービス紹介とともに、担当者との直接対話が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/867_1_e907cfcf70c3614bfdfbb4958dd10a5f.jpg?v=202602181151 ]

２. オープニングセッション

「愛知発のイノベーションは、次のフェーズへ― 戦略改定の背景とこれから ―」

本セッションでは、愛知県の革新事業創造戦略改定をテーマに、社会実装へと重点を置いた背景と狙いを解説します。これまでの支援から見えてきた課題を踏まえ、今後、イノベーション創出に向けて愛知県が果たす役割と民間・スタートアップに期待される関わり方を議論します。

〈登壇者（写真左から）〉

粟生 万琴 氏（株式会社LEO代表取締役 / 武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部教授）

伊藤 仁成 氏（地域と人と未来株式会社 代表取締役 / 株式会社MTG Ventures 代表パートナー）

古里 圭史 氏（株式会社リトルパーク 代表取締役）

３. タイムテーブル

11:00～

オープニング・主催者挨拶 愛知県知事 大村 秀章

11:10～11:50

オープニングセッション「A-IDEA TRIGGER vol.9」

「愛知発のイノベーションは、次のフェーズへ― 戦略改定の背景とこれから ―」

11:50～12:50

「AICHI CO-CREATION STARTUP PROGRAM 2025」

スタートアップピッチ（前半）

12:55～14:00

「スタまち ～スタートアップと自治体で挑む、未来のまちづくり～」

プロジェクトチームピッチ

14:00～15:30

「TECH MEETS（あいちデジタルアイランドプロジェクト）」

参画企業セッション／プロジェクトチームピッチ

15:30～16:15

「A-IDEA」スペシャルセッション

「共創で動かす地域の未来 ― イノベーションの最前線から考える、次の10年の連携モデル ―」

登壇者〉

米倉 誠一郎 氏（一橋大学名誉教授・県立広島大学院経営管理研究科長）

大櫃 直人 氏（株式会社ミダスキャピタル 専務取締役パートナー）

中村 亜由子（株式会社eiicon 代表取締役社長）

16:15～16:45

「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」スタートアップピッチ

16:50～17:30

「愛知自動車サプライヤーBUSINESS CREATION 2025」参画企業セッション

17:30～18:30

「AICHI CO-CREATION STARTUP PROGRAM 2025」

スタートアップピッチ（後半）

18:35～19:00 ネットワーキング

※登壇順などの詳細： https://aichiic2026.peatix.com

■「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026」 概要

・日時：2026年3月18日（水） 11:00～19:00 ※10:30開場

・会場：中日ホール＆カンファレンス（名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）

市営地下鉄東山線、名城線「栄」駅、

名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街直結（13番出口横）

・参加費：無料

・定員数：500名

・詳細・参加申込URL

https://aichi.eiicon.net/aichi-innovation-challenge2026/(https://aichi.eiicon.net/aichi-innovation-challenge2026/)

［締切 2026年3月17日（火）正午］

※メディアの皆様におかれましては、イベント当日の会場でのご取材・撮影も承ります。

3月16日（月）までに問合せ先にご連絡ください。

■「A-IDEA 官民共創マッチング ― 企業 × 自治体の共創で社会課題を解決！ ―」

・日時：2026年3月18日（水） 14:30～16:30 ※各回20分 4枠

・会場：中日ホール＆カンファレンス（名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）

市営地下鉄東山線、名城線「栄」駅、

名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街直結（13番出口横）

・詳細・参加申込URL

https://aichi.eiicon.net/public-private-matching2026(https://aichi.eiicon.net/public-private-matching2026)

［締切 2026年2月20日（金）23:59］

※「A-IDEA 官民共創マッチング」に参加をご希望の方は、事前予約が必須となります。

■eiiconが愛知県より本年度受託・運営する6事業

「A-IDEA（アイディア）」

2022年12月に策定した「革新事業創造戦略」に基づき、社会課題解決や地域活性化に資するイノベーションアイディアを発掘・共有するためのWeb上のプラットフォーム「A-IDEA」を運用。会員交流促進を図るイベント「A-IDEA TRIGGER」の開催や、補助金による革新的プロジェクトの支援を行っている。

「AICHI CO-CREATION STARTUP PROGRAM 2025」

愛知県内の自治体・商工会議所・商工会・金融機関・その他支援機関等、過去最多となる62団体が地域課題解決に向けてスタートアップとともに主体的に取り組む事業共創プログラム。地域一体となってサービス・プロダクトの地域実装を目指す。

「スタまち ～スタートアップと自治体で挑む、未来のまちづくり～」

愛知県内8自治体とスタートアップが連携し、まちづくりの課題解決に挑む実証プログラム。実証支援金、自治体アセットを活用した実証フィールド、事業化に向けた伴走支援を通じ、新たな技術・サービスの社会実装を推進し、スマートなまちづくりの実現を目指す。

「TECH MEETS（あいちデジタルアイランドプロジェクト）」

中部国際空港島およびその周辺エリアを中心に実施される「あいちデジタルアイランドプロジェクト」の一環として、当エリアの課題を持つ企業と、課題解決に繋がる技術・サービスを持つ企業との共創プロジェクト創出を目指す実証実験プログラム。2期目となる今年度は対象エリアを拡大し、愛知県全域で各種サービスやソリューションの早期社会実装を目指す。

「愛知自動車サプライヤーBUSINESS CREATION 2025」

県内の中小・中堅自動車サプライヤーが、電動化等の変化に対応するため、オープンイノベーションの手法を用い、優れた技術を持つ企業とのマッチング支援やメンタリング支援により新規事業の創出を目指す。

「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」

愛知発次世代のユニコーン創出を目指すビジネスプランコンテスト。この地域のモデルとなるような世界に羽ばたくスタートアップの創出を後押しするため、年3回・各回賞金総額1,000万円のコンテストを開催し、事業成長の加速に向けた資金支援を提供する。

□本イベントに関するお問い合わせ

取材・掲載に関するご相談や、本イベントについての詳細は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026」運営事務局

Mail： tsb-ts-ts-member（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

※参考：第一弾発表（2026年1月15日プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000848.000037194.html

■eiicon 概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。