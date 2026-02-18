変化の激しいAI時代に不可欠な「PM力」を武器に。プロジェクトを成功へ導く実践的思考プロセスを体系化

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、「プロジェクトマネジメントコース実践編」を2026年2月18日より提供開始します。本コースは、プロジェクトマネジメントに必要な基礎知識をはじめ、リスク対応、プロジェクト評価まで、実際の現場を想定した演習を通じて学べるe-learningプログラムです。受講者は、組織内のプロジェクトを効率的に推進するための実践的な判断力・マネジメントスキルを体系的に習得することができます。

背景・概要

近年、ビジネス環境の変化が加速する中で、プロジェクトマネージャーには、計画通りに進める力だけでなく、想定外の事態に直面した際に迅速かつ的確な判断を下す力が強く求められています。

特に、AI活用や開発スピードの高度化が進む現場では、要件変更やスケジュール調整、コスト・品質のトレードオフといった判断を、限られた情報と時間の中で行わなければならない場面が増えています。一方で多くの企業では、「進捗は順調と報告されていたが、直前で遅延が判明する」「追加要望への対応判断が曖昧なまま、スコープが拡大してしまう」「品質基準が共有されず、手戻りが繰り返される」といった課題が顕在化しています。これらは知識不足ではなく、判断軸や整理の仕方が体系化されていないことに起因するケースが少なくありません。こうした背景を受け、当社では、実際のプロジェクト現場で起こり得る状況を再現したケースを用いながら、プロジェクトマネジメントの「考え方」と「判断プロセス」を実践的に学べるe-learningコンテンツ「プロジェクトマネジメントコース実践編」 を開発しました。本コースでは、プロジェクトマネジメントの基礎知識を前提としつつ、統合・スコープ・スケジュール・コスト・品質といった主要なマネジメント領域について、どの情報をどう整理し、何を基準に意思決定すべきかを段階的に学習します。





本講座の主な特徴

プロジェクトマネジメントの推進方法が学べる

プロジェクト計画立案やスケジュール管理、リスク対応など、基本プロセスを演習を通じて習得

実践的なマネジメント手法を身につけ、業務への応用力を高める

実績豊富な講師による実践的な指導

大手企業のプロジェクトマネージャー経験者やPM専門コンサルタントが講師を担当

現場の具体事例に基づく講義で、理論だけでなく即戦力となるスキルを提供

現場で活用できるケーススタディ形式

実際のプロジェクト事例をもとに、課題解決策を考案しながら実践力を強化

チームマネジメント、ステークホルダーとの調整、進捗管理など現場で必要なスキルを体系的に学習

想定受講者

- 生成AIを活用したプロジェクトマネジメントの実践力を身につけたい方- プロジェクト推進やチーム管理に課題を感じている方- 業務でプロジェクトリーダーやマネージャーを目指す方

提供形態

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。受講者は自分のペースで学習を進められ、必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

現在、 ただいま、生成AI活用推進に関する のための無料相談会を開催しております。

ご希望の方は、以下のリンクよりご予約ください。

ご予約はこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 14.6万人 (2026年2月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180