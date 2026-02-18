家庭訪問型子育て支援の「質」をどう高めるか？支援者向けオンラインカンファレンスを開催

NPO法人バディチーム

子育て家庭への訪問支援を行う認定NPO法人バディチーム（東京都新宿区、理事長：岡田妙子、以下「バディチーム」）は、2026年2月28日（土）、支援者向けオンラインイベント「家庭訪問型子育て支援 実践カンファレンス」を開催いたします。

株式会社日本総合研究所がまとめた「子育て世帯訪問支援事業 市町村向け取組のポイント集」を基に、多様な困りごとを抱える家庭への効果的なアプローチや、支援の質の向上について全国の支援者と共に考えます。

■ 開催の背景：求められる「より深い」家庭訪問支援

近年、児童虐待の予防や孤立育児の解消において、家庭訪問型支援の重要性が増しています。しかし、現場では「育児・養育支援のノウハウを持つ事業者が存在しない」「どうしたらうまく利用を促すことができるのか？」といった声も少なくありません。

子ども・子育てや少子化・人口減少対策分野の調査に実績のある株式会社日本総合研究所が課題を整理。15年以上の訪問支援実績をもつバディチームと共に、本カンファレンスを通じ、全国の支援機関や自治体担当者と実践的な知見を共有し、子どもたちが安心して過ごせる家庭環境づくりを推進します。

■ イベント概要

名称： 家庭訪問型子育て支援 実践カンファレンス ～「取組のポイント集」を読み解き、もっと親子の近くへ～

日時： 2026年2月28日（土）

第1部（トークセッション）：14:00～16:00

第2部（オンライン交流会）：16:00～17:00

形式： オンライン（Zoomミーティング）

定員： 100名（先着順）

参加費： 無料

対象：

・家庭訪問型子育て支援に携わる民間の方

NPO／社会福祉協議会／ヘルパー事業者／ベビーシッター事業者／訪問看護事業者／児童家庭支援センター／児童養護施設・乳児院など

・家庭訪問型子育て支援に携わる行政の方

市区町村こども家庭センター／児童相談所／都道府県など

・テーマに関心のある方

主催： 認定NPO法人バディチーム

助成： 日本財団（2025年度「訪問型養育支援の量的拡充と研修カリキュラムの開発」事業）

お申込み： https://buddy-team.com/event20260228nf/

■ プログラム内容

■ 認定NPO法人バディチームについて

- 「取組のポイント集」解説： 訪問支援における視点や工夫をまとめた資料のポイントを紹介- 実践報告・トークセッション： 現場での具体的な事例を通じ、親子に届く支援のあり方を深掘り- オンライン交流会（希望者のみ）： 参加者同士で悩みや知見を共有し、ネットワークを構築2025年9月イベント時の様子１.2025年9月イベント時の様子２.

2007年設立。「親子を孤立させない」を合言葉に、東京都内を中心に家庭訪問型の支援を展開。虐待防止やひとり親家庭支援など、行政や他団体と連携しながら、ご家庭の「バディ（伴走者）」として寄り添う支援を行っています。

代表者：理事長 岡田妙子

所在地：新宿区下宮比町2-28-830

URL： https://buddy-team.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

認定NPO法人バディチーム

担当：濱田

TEL：03-6457-5312（代表）

E-mail：honbu@buddy-team.com

※支援の現場を可視化する取り組みとして、ぜひ取材をご検討ください