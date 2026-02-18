2026年4月開催決定！「島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭2026」

一般社団法人沖縄エンタテインメント振興協会

沖縄国際文化祭実行委員会（実行委員長：大崎洋／副実行委員長：安里繁信）が主催する「島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭2026」は、2026年4月25日(土)・26日(日)に那覇市国際通り近辺を舞台に開催いたします。

新体制での初開催となった昨年度は、来場者数約4万5,000人を記録。経済波及効果も約20億7,043万円を創出するなど、文化振興と観光活性の両面において大きな成果を上げました。

本年度は、沖縄を舞台に描かれた話題作『宝島』や『木の上の軍隊』といった、平和への願いを未来へ繋ぐ重要作の招聘を決定。

さらに、海外の映画祭・上映プラットフォームとの連携を強化し、アメリカ・ロサンゼルスにて2003年より開催されている Japan Film Festival Los Angeles（JFFLA） にて上映された作品『窓』の招聘上映を予定しています。JFFLAは、日本映画の最新作からインディーズ作品まで幅広く紹介し、監督・俳優との交流を通じて日本文化を世界へ発信してきた国際的な映画祭です。本文化祭では、こうした海外で評価を受ける作品の上映を通じて、沖縄から世界へと繋がる映画文化の発信を目指します。

映画・音楽・アートに加え、昨年度にはなかった新コンテンツを大幅に拡充。沖縄県内41市町村のアンバサダーと共に、県民と観光客が一体となって楽しめる文化祭の新たな形を創出してまいります。

■文化祭2026のコンテンツ（予定）

本年度は、下記４つのコンテンツを中心に、世代や国境を超えて楽しめるプログラムの多数展開を予定。地元企業や団体、各自治体と連携し、沖縄ならではの文化とエンターテインメントの魅力を発信。観光誘客と地域振興を促進しながら、県民や国内外の観光客が一体となって楽しめる祭典を目指します。

【１】 レッドカーペット

イベントメインコンテンツの1つであるレッドカーペットでは、注目映画に出演している俳優陣や県

内有名キャラクター、誰もが聞いたことのあるアーティストの歩行を予定しております。

【２】招聘映画上映

1. 宝島 監督：大友啓史 （https://www.takarajima-movie.jp/）

2. 木の上の軍隊 監督：平一紘 （https://happinet-phantom.com/kinouenoguntai/）

3. 純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか ※舞台挨拶、トーク予定

監督：岩淵弘樹 （https://junretsu-film2025.com/）

4. かなさんどー 監督：照屋年之 （https://kanasando.jp/）

5. 窓 監督：麻王 （https://mado-movie.jp/）

6. 忍者の島 監督：平一紘 （沖縄県フィルムツーリズム推進事業）

＊その他にも順次追加予定。

【３】 沖縄41市町村 PRショート動画コンテスト

沖縄県41市町村の魅力を、動画を通じて国内外へ発信し、各市町村へ誘客することを目的としたPR

動画コンテストを実施します。

【４】 望蘭ちゃんと一緒に工作

インフルエンサー望蘭ちゃんと一緒に、オリジナルの「ぷにぷに人形」を制作するワークショップを

開催いたします。参加者が直接望蘭ちゃんと触れ合いながら、ものづくりを通して創造力や楽しさを

育む内容を予定。

■望蘭プロフィール

2017年4月10日生まれ、大阪府出身。

SNSで発信する“クセ強め”な動画が「おもしろ可愛い！」と話題になり、現在、SNS総フォロワー

数は300万人を超える大人気キッズクリエイターに！おしゃれで元気いっぱいのキャラクターが多

くの著名人からも注目を集めており、近年は始球式やファッションショー、ドラマ出演など、活動

の幅を広げているほか、粘土などを使った工作シリーズ「PRO」のクオリティが高すぎると話題

に！

【５】 音楽フェス

沖縄の美しいロケーションを活かしジャンルを超えたアーティストが一堂に集う祭典を開催します。

地元沖縄のアーティストとのコラボレーションや、レッドカーペット歩行と連動した演出により、音

楽と文化が交差する特別なライブ体験をお届けします。

■文化祭2026の新体制

2026年は、昨年に引き続き、県内の有力企業やメディアを実行委員会メンバーとして迎え、地域と連

携しながら沖縄の魅力を発信。各市町村のアンバサダーや、全国の「応援団」と共に、地域活性化に

貢献します。

実行委員会※調整中

一般社団法人沖縄エンタテインメント振興協会/一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー /

株式会社スピーディ/沖縄県飲食業生活衛生同業組合/一般社団法人 沖縄県経営者協会/公益社団法人

沖縄県工業連合会/沖縄県商工会連合会/沖縄県商工会議所連合会/沖縄県中小企業団体中央会/沖縄県

ホテル旅館生活衛生同業組合/一般社団法人 沖縄県レンタカー協会/株式会社 サンミュージックプロ

ダクション一般社団法人那覇市観光協会/一般社団法人 日本旅行業協会 沖縄支部/株式会社沖縄タイ

ムス社/沖縄テレビ放送株式会社/株式会社ラジオ沖縄/琉球朝日放送株式会社/株式会社琉球新報社/琉

球放送株式会社/株式会社エフエム沖縄/株式会社area358/株式会社STREETLABO/エクレレ株式会

社（順不同）

共催：那覇市

後援 ※調整中

粟国村/伊江村/石垣市/伊是名村/伊平屋村/糸満市/うるま市/浦添市/大宜味村/恩納村/嘉手納町/北大

東村/北中城村/宜野座村/宜野湾市/金武町/国頭村/久米島町/座間味村/竹富町/多良間村/北谷町/渡嘉

敷村/渡名喜村/豊見城市/今帰仁村/中城村/名護市/那覇市/南城市/西原町/南風原町/東村/南大東村/

宮古島市/本部町/八重瀬町/与那原町/読谷村

応援団※調整中

うらそえ応援団/ぎのわん応援団/なは応援団/コザ応援団/ちゃたん応援団/いとまん応援団/なきじん

応援団/なご応援団/みやこ応援団/ざまみ応援団/やえやま応援団/なんじょう応援団/きたなかぐすく

応援団/とみぐすく応援団/うるま応援団/くにがみ応援団/はえばる応援団/かでな応援団/きん応援団/

あぐに応援団/おおぎみ応援団/もとぶ応援団/ひがし応援団/にしはら応援団/よなばる応援団/とかし

き応援団/ぎのざ応援団/なかぐすく応援団/いぜな応援団/いへや応援団/たらま応援団/おんな応援団/

よみたん応援団/いえじま応援団/きただいとうじま応援団/みなみだいとうじま応援団/くめじま応援

団/となき応援団/つるみ応援団/おおさか応援団/あまみ応援団/ダンス応援団/パフォーマー応援団/沖

縄国際文化祭協力会（43団体）

映画、音楽、アート、トークが交差するこの文化祭は、沖縄県内に留まらず、アジア文化の新たな発

見や学びの場となることを目指しています。沖縄の未来を創るための交流の場として、皆さまと共に

成長していければ幸いです。

■イベント概要

【イベント名】島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭2026

【開催日】2026年4月25日(土)、26日(日)

【開催場所】国際通り／桜坂劇場／てんぶす広場／美らSUNビーチ

【実施コンテンツ】招聘映画上映／レッドカーペット／沖縄41市町村 PRショート動画コンテスト／

望蘭ちゃんと一緒に工作／音楽フェス

【主催】一般社団法人沖縄エンタテインメント振興協会

【共催】那覇市

【後援】沖縄県市町村、沖縄県経済団体など

【HP】https://oicf.jp/

以上