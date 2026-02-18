青柳いづみこ主宰の『サティ没後100年記念コンサート』の模様とサティの魅力に関する貴重なインタビューを掲載！ 上質なアレンジで14曲を収録した、豪華生演奏CD付き楽譜集

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『PIANO STYLE プレミアム・セレクションVol.23』を、2026年2月17日に発売しました。

本書は、『ピアノスタイル』で定評のある人気アレンジャーとピアニストがお贈りする、もっと楽しく「弾きたい」人にピッタリの弾きごたえたっぷりのアレンジ楽譜を収録したピアノ曲集です。今すぐに弾きたいヒット曲、シティ・ポップやレパートリーにしたい定番曲、ジャズ、クラシック、連弾曲まで多彩な楽曲14曲を収録。ピアノの音域や音色を最大限に活かしたアレンジにもどうぞご期待ください。

■コンサート・レポート＆インタビュー

青柳いづみこ

「サティ没後100年記念1840年代のプレイエルとエラールによるソロと２台ピアノのコンサート」

主宰の青柳いづみこ、ゲストの高橋悠治、佐藤元洋を迎えた、知的で遊び心に富んだ公演の模様に加え、サティ没後100年記念企画の実現に至った経緯や、出演者3人によるフォルテピアノとサティの魅力に関する貴重なインタビューをお届けします。

■スタジオ・レポート

「アコースティックエンジニアリングが手がけたグランドピアノの音色を堪能できる本格音楽スタジオ」

アコースティックエンジニアリングが施工したピアノ用防音室を紹介する本コーナー。今回はクラウドナインスタジオ町田店を訪ね、グランドピアノの響きを求めてピアノ好きが足繁く通うという、ピアノスタジオを紹介します。

■楽譜

「人気曲「ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE」、「残酷な夜に輝け／LiSA」をはじめ、今すぐ弾きたいヒット曲を収録」

Mrs. GREEN APPLEの9作目シングル「ロマンチシズム」、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け／LiSA」 などの人気曲をはじめ、洗練されたカッコ良さで高い評価を受けているシティ・ポップからは「COBALT HOUR／荒井由実」「SPARKLE／山下達郎」、クラシック曲からは、ポーランドが生んだ天才作曲家ショパンの「ピアノ協奏曲第1番第2楽章」を発表会でも映えるアレンジに仕上げました。そのほか、上質なジャズにアレンジした「シェナンドー」や、連弾アレンジした「歌劇 『カルメン』より 第1幕への前奏曲／ビゼー」など、弾きたい曲が必ず見つかる名曲揃いです。

■生演奏を収録した豪華CD付き

生演奏によるピアノの模範演奏が収録されています。譜面だけではわかりにくい音のニュアンスを確認できます。リスニング用としても十分楽しめる！豪華CD付。

■書誌情報

書名：『PIANO STYLE プレミアム・セレクションVol.23』

定価：2,420円（本体2,200円＋税10%） 本体2,200円＋税

発売：2026年2月17日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125226005/

▼収録曲（全14曲）

★=付録CD収録曲

●今すぐ弾きたい話題のヒット曲♪

1. ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE★

2. 残酷な夜に輝け／LiSA（『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌）

●今すぐ弾きたい話題のシティ・ポップ曲♪

3. COBALT HOUR／荒井由実★

4. SPARKLE／山下達郎★

●一度は弾いてみたい！人気定番曲♪

5. 赤いスイートピー／松田聖子★

6. はにゅうの宿（ジブリ映画『火垂るの墓』より）★

7. Ya Ya（あの時代を忘れない）／サザンオールスターズ★

8. アマポーラ★

●華麗なクラシック曲に挑戦♪

9. ピアノ協奏曲第1番第2楽章／ショパン★

10.おまえが欲しい（ジュ・トゥ・ヴ）★

11.私のお父さん（オペラ『ジャンニ・スキッキ』より）／プッチーニ★

●とっておきのジャズ・アレンジを体感♪

12. シェナンドー★

13. クレオパトラの夢／バド・パウエル★

●連弾を楽しもう！

14. 歌劇 『カルメン』より 第1幕への前奏曲／ビゼー★

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

